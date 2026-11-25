La holding veneta del mobile Arredissima di Riese Pio X (Treviso) ha siglato un accordo con la società di consulenza Fair Play Consulting di Padova per l'integrazione dell'Ia-Intelligenza artificiale in azienda e prevede di assumere il prossimo anno circa 140 addetti e aprire cinque nuove sedi in Italia. La prima tranche del progetto di potenziamento della digitalizzazione vale 50mila euro e punta, con l'introduzione della Ia, di «offrire risposte rapide e veloci ai clienti - hanno spiegato i titolari, Ottavio Sartori e Franco Rinaldi - ma anche e soprattutto dall'intento di fornire un utile strumento ai nostri dipendenti e collaboratori rendendo più agevole e gestibile il loro carico di lavoro». Nell'anno in corso i neo assunti sono stati quasi 300 in ragione di otto nuove aperture in varie regioni d'Italia.

Le ricerche oggi attive sono quasi 50 e la gran parte riguarda la vendita. Tra le sedi ci sono anche gli showroom in arrivo: le selezioni riguardano le prossime aperture di Lecco, Genova e Catania e per il futuro punto vendita di Villorba, in provincia di Treviso.

Nell’area vendita e progettazione d’arredo si cercano addetti alla vendita, che in azienda lavorano come arredatori: accolgono i clienti in showroom, progettano gli ambienti con software 3D e chiudono le trattative. Servono almeno due anni di esperienza nella vendita o a contatto con il pubblico, non necessariamente nel mobile, e i nuovi assunti seguono un corso iniziale di progettazione d’interni nell’Academy interna.

Si cercano anche addetti alla clientela, che accolgono i visitatori e collaborano con gli arredatori. Per queste figure basta un’esperienza anche breve nel contatto con il pubblico. Presso alcune sedi sono attive opportunità di lavorare part time solo nel fine settimana, quando negli showroom l’affluenza è maggiore.

Diverse sono poi le posizioni aperte per impiegati addetti all’accoglienza e ai contatti con i clienti al telefono e via mail, receptionist per il centralino e l’agenda degli appuntamenti, con almeno due anni di esperienza in ufficio, telefonisti outbound part time, che fissano appuntamenti con i consulenti partendo da liste di clienti già profilate.

Nella logistica si assumono invece magazzinieri, che si si occuperanno di carico e scarico dei mobili, bolle di trasporto e preparazione delle consegne. Devono avere almeno tre anni di esperienza nel montaggio mobili e nel magazzino. Per il Centro logistico di Mira (Venezia) si cercano addetti alla logistica con almeno due anni di esperienza, che pianificano le consegne, gestiscono ordini e fatture e coordinano i montatori.

Completa il quadro una collaborazione in partita Iva per geometri a Imola, per rilievi e sopralluoghi tecnici nelle case dei clienti, con appuntamenti forniti dall’azienda .

Le posizioni toccano Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Alcune posizioni sono riservate alle categorie protette.