Previsti 20 nuovi ingressi, di cui 15 consulenti del debito. Nel 2026 la fintech ha supportato oltre 7mila nuove persone nella gestione del debito (+31%), concluso 3.780 liquidazioni (+33%) e definito accordi di rientro per 43 milioni di euro (+38%)

Bbva Spark, Gpf Capital, Cercano Capital e Fortress Investment Group, chiude il 2026 in Italia con 7.077 nuove persone accompagnate nella gestione dei propri debiti, il 31% in più rispetto al 2025, con un’esposizione complessiva di 214,9 milioni di euro (+35%). Numeri superiori a quelli registrati nel 2025, chiuso con 6.393 utenti e 188,7 milioni di euro di debiti gestiti, e una crescita che si riflette anche sul team: Bravo conta in Italia 193 dipendenti, 41 in più rispetto a fine 2024, e il piano di assunzioni per almeno 20 nuovi ingressi, di cui 15 consulenti del debito.



Nata in Messico nel 2009 e in Italia dal 2021, Bravo affianca chi vuole onorare i propri debiti, ma fatica a gestirli. Analizza la situazione finanziaria, costruisce un programma personalizzato e negozia direttamente con i creditori per trovare la soluzione più adeguata per gestire i debiti. Accompagna i propri clienti in tutte le fasi del percorso, fornendo loro anche strumenti di educazione finanziaria per accrescere la consapevolezza e promuovere una gestione più consapevole delle proprie finanze. Bravo , fintech internazionale specializzata nella gestione, ristrutturazione e prevenzione del sovraindebitamento su cui hanno investito, chiude il 2026 in Italia conil 31% in più rispetto al 2025, con un’esposizione complessiva di). Numeri superiori a quelli registrati nel 2025, chiuso con 6.393 utenti e 188,7 milioni di euro di debiti gestiti, e una crescita che si riflette anche sul team: Bravo conta in Italia, 41 in più rispetto a fine 2024, e il, di cuiNata in Messico nel 2009 e in Italia dal 2021, Bravo affianca chi vuole onorare i propri debiti, ma fatica a gestirli. Analizza la situazione finanziaria, costruisce un programma personalizzato e negozia direttamente con i creditori per trovare la soluzione più adeguata per gestire i debiti. Accompagna i propri clienti in tutte le fasi del percorso, fornendo loro anche strumenti di educazione finanziaria per accrescere la consapevolezza e promuovere una gestione più consapevole delle proprie finanze.

Nel proprio percorso di gestione di debiti Bravo segue 7.208 italiani, il 29% in più su base annua, per 188 milioni di euro di debiti in fase di gestione (+31%). Da quando è attiva nel nostro Paese, la fintech ha accompagnato oltre 23.700 persone: la Lombardia è la prima regione (13%), seguita da Lazio (8,3%), Campania (6,9%) e Sicilia (6,3%), mentre sette clienti su dieci sono uomini.

Accelera anche l’attività di negoziazione: al 2026, Bravo ha concluso 3.780 liquidazioni (+33%), con il record mensile di 497 a settembre, contribuendo a trovare un accordo per gestire 43,4 milioni di euro di debiti (+38%). Sono poi 1.031, il 28% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, gli utenti che quest’anno hanno chiuso tutte le posizioni debitorie con Bravo: 3.640 dall’avvio dell’attività in Italia.

Ma dietro i numeri della performance c’è un fenomeno più ampio, che riguarda il profilo di chi oggi si indebita: nel 2026 il debito medio dei nuovi clienti supera i 30mila euro, contro i circa 23.900 euro del 2022, con un aumento del 27% in quattro anni. E l’identikit di chi si rivolge a Bravo mette in discussione lo stereotipo: la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 45 e i 54 anni (29%), il 55,4% ha un contratto a tempo indeterminato e più di un terzo, il 34,8%, guadagna tra 1.500 e 2mila euro netti al mese. A pesare è soprattutto l’accumulo di finanziamenti: più di uno su due ha almeno due posizioni debitorie aperte e il 14,6% ne ha quattro o più.

«I dati mostrano che il sovraindebitamento non riguarda solo chi è ai margini, ma sempre più lavoratori con un impiego stabile e un reddito nella media, che un finanziamento dopo l’altro si trovano a sostenere un numero di rate di cui può capitare che sfugga la visione d'insieme. ll nostro compito è valutare ogni caso nel dettaglio e, dove possibile, individuare percorsi di negoziazione sostenibili, costruiti sulla situazione specifica di ciascuna persona», spiega Federico Poo Esteban, Country Manager Commerciale di Bravo Italia.

Accanto alla gestione del debito, Bravo punta sulla consapevolezza finanziaria con la Bravo Academy, che rilascia un attestato per ogni modulo formativo completato: dal 2025 gli attestati inviati sono 1.404, di cui 734 nel 2026, con un picco di 106 ad aprile. Un impegno che si rispecchia nella soddisfazione dei clienti: su Trustpilot Bravo Italia ha una valutazione di 4,3, “Eccellente”, e tra gli aspetti più apprezzati nelle recensioni ci sono la professionalità dei consulenti, la possibilità di accantonare una cifra mensile calibrata sulle proprie capacità economiche e il fatto di poter contare su un unico interlocutore presente in ogni fase del percorso.

«La crescita di quest’anno conferma che sempre più persone scelgono di affrontare i propri debiti con un interlocutore che possa accompagnarle in tutte le fasi del percorso di gestione del debito. È un risultato che dobbiamo ai nostri clienti e al lavoro di un team giovane, che continuiamo a far crescere perché dietro ogni pratica c’è una persona che ha bisogno di essere ascoltata e guidata», conclude Poo Esteban.

Il team italiano di Bravo prosegue il proprio rafforzamento con l’inserimento di nuovi consulenti del debito, dedicati all’accompagnamento dei clienti in ogni fase del percorso. La fintech lavora inoltre ad ampliare la propria offerta con nuovi servizi, accanto all’assistenza e alla negoziazione dei debiti.