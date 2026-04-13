In occasione della Giornata nazionale del made in Italy del prossimo 15 aprile, è previsto un incontro sugli scenari globali e le competenze necessarie per valorizzare la crescita dell'export italiano

Sace, sedi di Roma e Milano aperte a studenti e giovani

In occasione della Giornata nazionale del made in Italy, il prossimo 15 aprile Sace, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, apre le porte delle sedi di Roma e Milano a studenti e giovani professionisti per un incontro dedicato agli scenari globali e alle competenze necessarie per valorizzare la crescita dell'export italiano.

Un'opportunità unica, organizzata con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, per comprendere l'impatto sociale, culturale ed economico del made in Italy nel mondo e per conoscere gli esperti e gli Uffici esteri di Sace creando un'occasione concreta di orientamento e talent scouting. L'evento sarà aperto dal presidente di Sace Guglielmo Picchi assieme a Mariangela Siciliano, Head of Education & Connect Solutions; ospiterà poi un approfondimento sugli scenari e le geografie prioritarie per il made in Italy nel mondo a cura dell'Ufficio studi di Sace, a cui seguiranno una tavola rotonda con diversi partner accademici sulle competenze chiave per promuovere il made in Italy e un focus a cura delle risorse umane di Sace per presentare le figure professionali e le competenze chiave ricercate dalla Export Credit Agency italiana.