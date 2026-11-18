Grande richiesta nella Gdo e nella ristorazione commerciale, con 1.500 opportunità soprattutto in Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, dove sono previste numerose nuove aperture. Tra i settori più attivi anche logistica, con oltre 1.000 posizioni aperte, e produzione alimentare, con 500. Opportunità inoltre nelle vendite e nei servizi per i grandi eventi sportivi.

In vista delle festività natalizie, Randstad è alla ricerca di circa 4mila lavoratori in tutta Italia, con opportunità soprattutto nella Gdo-Grande distribuzione organizzata, nella ristorazione commerciale, nella logistica e nella produzione alimentare, ma anche nelle vendite e nei servizi per i grandi eventi sportivi. La fase che precede il Natale, caratterizzata dall'incremento dei consumi, dei flussi di clientela e del turismo, rappresenta un momento chiave per l'occupazione stagionale, con un aumento della richiesta di personale in diversi comparti. «I picchi di attività legati alle festività natalizie confermano la vitalità di filiere strategiche per la nostra economia come la grande distribuzione, la logistica e la ristorazione, ma descrivono anche un mercato del lavoro in profonda evoluzione - spiega Arnaldo Carignano, Talent Director di Randstad Italia -. Per le aziende, l'inserimento tempestivo di personale durante la stagione festiva è una leva indispensabile di competitività e flessibilità per garantire la continuità del business; al contempo, per migliaia di candidati si traduce in un'importante occasione di ingresso nel mondo del lavoro. Le nostre 4.000 ricerche attive intercettano sia profili con esperienze consolidate nei mestieri tecnici e specialistici, sia persone alla ricerca del primo impiego o di un'occupazione temporanea compatibile con altri percorsi di vita, dimostrando come il lavoro stagionale rappresenti un indicatore chiave della capacità del nostro sistema produttivo di generare opportunità concrete su tutto il territorio nazionale.»

Grande distribuzione e ristorazione commerciale sono tra i comparti con il maggiore fabbisogno di personale, con circa 1.500 figure ricercate, in particolare in Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Nella Gdo le opportunità riguardano addetti al rifornimento degli scaffali e al magazzino, cassieri e personale specializzato nei reparti freschi, dalla macelleria alla pescheria, dalla gastronomia ai salumi e formaggi, fino all'ortofrutta. Nella ristorazione commerciale, invece, si cercano soprattutto operatori di servizio al banco, per attività di caffetteria e ristorazione veloce, e operatori pluriservizio da inserire anche nelle aree di servizio e nelle zone aeroportuali, tra cui Bologna, Roma Fiumicino, Venezia e Milano Linate.

Tra i settori più dinamici c'è anche la logistica, con circa 1.000 posizioni aperte in tutta Italia. L’aumento della movimentazione delle merci in vista delle festività e dei periodi di maggior attività degli store online alimentano la richiesta di addetti alla movimentazione merci, magazzinieri, carrellisti e autisti, con opportunità distribuite lungo tutta la Penisola.

Sono oltre 500, invece, le figure ricercate nella produzione e nel confezionamento alimentare, un comparto che registra un incremento delle attività in prossimità delle festività. Le opportunità si concentrano in particolare in Veneto e Piemonte, territori caratterizzati da una domanda costante di personale nel settore.

Le ricerche di Randstad interessano anche i servizi legati ai grandi eventi sportivi, con circa 300 opportunità per steward addetti al controllo degli accessi, soprattutto a Milano, Mantova, Venezia e Novara. Si tratta di un'attività che può rappresentare un'opportunità anche per studenti e lavoratori interessati a un'occupazione conciliabile con altri impegni, in funzione dei turni e delle disponibilità richieste. Non mancano infine le opportunità nel settore delle vendite, con una ricerca di 60 addetti vendita da inserire presso i punti vendita di un prestigioso network retail dedicato a cultura, libri e intrattenimento distribuito lungo tutta la Penisola.