Pia-Piano integrato autoimpiego, dedicato alla nascita di imprese e attività professionali promosse da giovani under 35, sono state presentate 5.946 domande, per circa 363 milioni di euro di agevolazioni richieste. Le iniziative hanno coinvolto oltre 6.300 giovani e portato all’approvazione di più di 3.200 progetti, con 260 milioni di investimenti attivati e 215 milioni di agevolazioni concesse, di cui l’80% destinate al Mezzogiorno. Significativa anche la partecipazione femminile: il 39% delle domande riguarda iniziative guidate da donne. Nonostante le difficoltà economiche, migliaia di giovani continuano a cercare risorse per avviare un progetto imprenditoriale. A confermarlo ci sono anche i dati del ministero del Lavoro: nel primo anno delo, dedicato alla nascita di imprese e attività professionali promosse da giovani under 35, sono state presentate 5.946 domande, per circa 363 milioni di euro di agevolazioni richieste. Le iniziative hanno coinvolto oltre 6.300 giovani e portato all’approvazione di più di 3.200 progetti, con 260 milioni di investimenti attivati e 215 milioni di agevolazioni concesse, di cui l’80% destinate al Mezzogiorno. Significativa anche la partecipazione femminile: il 39% delle domande riguarda iniziative guidate da donne.

Dal fondo perduto ai finanziamenti a tasso zero: le opportunità per giovani e donne

Con l’avvicinarsi del 2027, conoscere gli strumenti di sostegno disponibili può fare la differenza per chi desidera avviare un’attività. Per orientarsi tra contributi, finanziamenti agevolati e requisiti di accesso, Fundo.one, start up che accompagna le pmi nell’intero percorso della finanza agevolata, ha selezionato quattro misure nazionali rivolte a giovani, donne e nuove iniziative imprenditoriali:

Resto al Sud 2.0 , con voucher a fondo perduto fino a 50mila euro per avviare un’attività nel Mezzogiorno per i giovani tra i 18 e i 35 anni;

, con voucher a fondo perduto fino a 50mila euro per avviare un’attività nel Mezzogiorno per i giovani tra i 18 e i 35 anni; Autoimpiego Centro-Nord , con voucher fino a 40mila euro per gli under 35 inoccupati che rispettano i requisiti previsti;

, con voucher fino a 40mila euro per gli under 35 inoccupati che rispettano i requisiti previsti; ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero , che può coprire fino al 90% delle spese ammissibili per imprese giovanili e femminili;

, che può coprire fino al 90% delle spese ammissibili per imprese giovanili e femminili; Smart&Start Italia, con finanziamenti a tasso zero fino al 90% delle spese per startup innovative composte interamente da giovani under 35 o donne.

L’idea di un progetto non basta: la sfida è individuare le risorse giuste

Ma se da un lato cresce l’interesse verso gli strumenti di sostegno all’imprenditorialità, dall’altro l’accesso alla finanza agevolata resta un terreno poco conosciuto alle PMI, non solo ai giovani imprenditori. Secondo i dati interni di Fundo.one, il 70% delle aziende presenti sulla piattaforma non aveva mai fatto ricorso alla finanza agevolata, o aveva riscontrato difficoltà nel compilare le domande. Un dato che evidenzia quanto sia importante non solo mettere a disposizione risorse, ma anche aiutare le imprese a individuare e utilizzare le opportunità esistenti.

L’obiettivo è rendere la finanza agevolata più accessibile anche a chi non dispone internamente di competenze specifiche per orientarsi tra bandi, requisiti e procedure. Ogni misura prevede infatti condizioni di accesso, spese ammissibili e modalità di finanziamento differenti e non tutti gli incentivi sono a fondo perduto: alcuni prevedono finanziamenti da restituire, anche se senza interessi.

Su questo aspetto si concentra l’attività della startup, che ha l’obiettivo di semplificare l’accesso attraverso agenti AI e verifica umana: si parte dall’analisi delle caratteristiche dell’impresa per individuare le opportunità effettivamente in linea con i propri progetti di investimento, senza rischiare di perdere tempo su misure per le quali non si possiedono i requisiti.

«Per molti giovani, e in generale per le pmi, il problema non è la mancanza di idee e di progetti di investimento, ma trovare le risorse necessarie per la loro realizzazione. Le opportunità di finanziamento esistono, ma spesso è difficile capire quali siano davvero accessibili e quali requisiti occorra rispettare. È proprio da questa analisi che partiamo per guidare e aiutare chi vuole fare impresa a dare vita al proprio progetto», conclude Luca Iannelli, co-fondatore di Fundo.one.