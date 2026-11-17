Dalla logistica ai negozi, passando per il mondo della moda e i servizi alla persona: il Natale si avvicina e, come ogni anno, si presentano nuove occasioni per entrare nel mondo del lavoro. Come da tradizione, Umana lancia la campagna di recruiting su scala nazionale, con più di 2.500 posizioni aperte in tutta Italia, per affiancare le aziende nel gestire l’aumento delle attività che parte con il Black Friday (27 novembre) e prosegue fino alle festività di fine anno. Le opportunità interessano diversi comparti produttivi, con una domanda particolarmente concentrata nel Centro e nel Nord Italia. Logistica, Grande Distribuzione Organizzata e Moda sono tra i settori protagonisti della campagna, ai quali si affiancano le selezioni per il mondo sanitario e socio-sanitario.

Logistica: oltre 750 posti disponibili

L’aumento degli ordini online rende la logistica uno dei comparti strategici della stagione. Per far fronte ai volumi di lavoro, Umana ricerca oltre 750 professionisti, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Le selezioni riguardano magazzinieri, autisti e carrellisti, chiamati a occuparsi delle diverse fasi della filiera: dalla ricezione delle merci alla movimentazione, fino alla preparazione e alla spedizione degli ordini.

Oltre 750 inserimenti per la Grande Distribuzione Organizzata

È nei punti vendita che si concentra una parte importante dell’attività natalizia. Con l’avvicinarsi delle feste, supermercati e catene della distribuzione si preparano ad accogliere un numero crescente di clienti e a rafforzare gli organici per garantire continuità e qualità del servizio. Umana mette a disposizione circa 750 opportunità nel comparto, con una richiesta significativa in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tra i profili ricercati figurano addetti alla vendita per i reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta e pescheria, cassieri, addetti al confezionamento, anche junior, e capireparto con esperienza nel coordinamento delle squadre di lavoro. Per queste posizioni sono importanti predisposizione al contatto con il pubblico, dinamismo e capacità di lavorare in squadra, anche durante le giornate di maggiore affluenza.

Moda e Lusso: oltre 500 nuove opportunità

Il periodo delle festività rappresenta un momento di particolare fermento anche per il mondo della Moda e del Lusso. Boutique, negozi e outlet si preparano a una stagione intensa, nella quale l’esperienza d’acquisto e la qualità dell’accoglienza assumono un ruolo centrale. Sono oltre 500 gli inserimenti previsti da Umana nelle principali destinazioni dello shopping italiano, tra cui Roma, Milano, Venezia, oltre che negli outlet del Nord e Centro Italia. Le figure ricercate comprendono sales assistant, assistant store manager e addetti alla sistemazione della merce e al confezionamento dei pacchetti regalo. La conoscenza delle lingue straniere, le capacità relazionali e l’attenzione al cliente rappresentano requisiti particolarmente apprezzati per lavorare in ambienti caratterizzati da elevati standard di servizio.

Sanità e socio-sanitario, 500 posizioni aperte

La campagna di recruiting di Umana non si esaurisce nelle esigenze legate alle festività. Prosegue infatti anche la ricerca di personale per il settore sanitario e socio-sanitario, dove sono disponibili circa 500 opportunità professionali distribuite sul territorio nazionale. Nel dettaglio, le selezioni interessano:

150 infermieri, da inserire principalmente in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. È richiesta la laurea in Scienze Infermieristiche e l’iscrizione aggiornata all’Ordine professionale.

250 operatori socio-sanitari e ausiliari socio-assistenziali, destinati a strutture in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Marche.

100 farmacisti, per opportunità nelle parafarmacie di regioni come Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio. Per candidarsi sono necessari la laurea e l’iscrizione aggiornata all’Ordine professionale