Prende il via mercoledì 18 novembre, con il tradizionale taglio del nastro alle ore 9, all'Allianz MiCo di Milano, la XV edizione di Expo Training, dal 2011 la fiera di incontro tra studenti, scuole, Università, istituzioni e aziende dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro. Due giornate, il 18 e 19 novembre, dalle 9 alle 16, per orientarsi nelle scelte formative, conoscere le professioni e incontrare direttamente le imprese. La manifestazione si svilupperà su 40mila metri quadrati di superficie espositiva, con 30mila visitatori attesi, 350 scuole già confermate e oltre 100 workshop formativi, affiancati da convegni e incontri istituzionali. Al centro della XV edizione, 10mila colloqui di selezione in presenza, un'opportunità concreta per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzare le competenze e creare nuove occasioni di inserimento professionale.

«Il futuro del lavoro si costruisce creando connessioni concrete tra le persone, le competenze e le imprese. È questa la sfida che Expo Training porta avanti da quindici edizioni: superare la distanza tra il mondo della formazione e quello dell'occupazione, trasformando l'orientamento in opportunità reali. I 10.000 colloqui in programma rappresentano il segno più tangibile di questo impegno, perché dietro ogni candidatura ci sono aspirazioni, capacità e potenzialità che meritano di essere riconosciute. In un mercato del lavoro in continua trasformazione, non basta formare nuove competenze: occorre creare le condizioni perché possano incontrare le esigenze delle imprese. Vogliamo che Expo Training sia proprio questo: un luogo in cui i giovani possano immaginare il proprio futuro, chi cerca lavoro possa trovare nuove prospettive e le aziende possano scoprire i talenti di cui hanno bisogno», spiega Carlo Barberis, sociologo e presidente di Expo Training.



Il programma dell’evento

Il programma si articolerà in quattro ambiti strettamente connessi: istruzione, formazione, lavoro, salute e sicurezza, con l'obiettivo di accompagnare i visitatori lungo un percorso che colleghi le scelte educative allo sviluppo delle competenze e alle opportunità occupazionali. Nell'area dedicata all'istruzione, scuole secondarie, istituti tecnici e professionali, Its Academy, università ed enti presenteranno percorsi formativi, laboratori e sbocchi professionali. Il confronto diretto con le imprese consentirà a studenti, famiglie e docenti di comprendere come le competenze acquisite possano trovare applicazione nei diversi contesti lavorativi. La formazione continua sarà protagonista delle “officine di formazione”, spazi dedicati a dimostrazioni e attività pratiche. Aziende, lavoratori e professionisti potranno conoscere strumenti e metodologie per aggiornare le proprie competenze, mentre chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali potrà esplorare percorsi di riqualificazione.



Job Day: attivo per entrambe le giornate

Il Job Day, attivo per entrambe le giornate, rappresenterà uno dei momenti centrali della manifestazione, con colloqui di selezione, raccolta di candidature e incontri diretti con le aziende. Le attività saranno realizzate e gestite da Power Training, operatore accreditato ai Servizi al Lavoro di Regione Lombardia, con il supporto della Rete Lavoro Expo Training, che riunisce agenzie per il lavoro, centri per l'impiego, enti accreditati, parti sociali e partner territoriali. A completare il percorso sarà l'Hub della Prevenzione, dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro e sviluppato nell'ambito di Expo Training ed ExpoLavoro&Sicurezza. Dimostrazioni pratiche, workshop specialistici, tecnologie e casi aziendali offriranno occasioni di confronto tra imprese, professionisti della prevenzione, formatori e scuole.