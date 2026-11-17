Torna a Roma, da oggi al 19 novembre, il Salone nazionale dello studente e del prof, l'appuntamento dedicato all'orientamento post diploma, organizzato da Campus. La manifestazione si svolge a Fiera Roma (Padiglione 3, ingresso EST, via Eiffel), dalle 9 alle 13.30, con ingresso gratuito. Con la partecipazione di oltre 130 realtà formative e professionali nazionali e internazionali, tra Università, Its Academy, scuole di alta formazione, Accademie, aziende, e un ricco programma di incontri, un centinaio tra convegni, seminari, workshop e laboratori. Il Salone si prepara così ad accogliere oltre 60mila visitatori, studenti e docenti provenienti dalle scuole del Lazio e da tutta Italia.

Al Salone interverrà il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che mercoledì 18 novembre, alle 10, presenzierà alla cerimonia di premiazione del contest Giovani produttori, grandi vini: il concorso che valorizza la scuola e il made in Italy, promosso da Campus, Gambero Rosso e ItaliaOggi, in collaborazione con ReNisa, la Rete Nazionale degli Istituti Agrari. Il concorso premierà il miglior vino prodotto dagli istituti agrari aderenti alla rete del Made in Mim del ministero dell'Istruzione e del Merito, valorizzando il legame tra formazione, competenze, territorio e cultura produttiva italiana.

Il ministro Valditara sarà inoltre protagonista dell'incontro La scuola del saper (e del) fare, in dialogo con Lorenzo Ruggeri, direttore di Gambero Rosso, per approfondire il ruolo della scuola nella formazione delle competenze e nella valorizzazione del sapere pratico. All’incontro sarà presente anche una delegazione di studenti che hanno partecipato a mobilità e viaggi all'estero, chiamati a raccontare il valore formativo delle esperienze internazionali.

La Regione Lazio parteciperà al Salone con un proprio stand, nel quale gli studenti potranno conoscere tutte le opportunità formative e professionali offerte dagli Its Academy regionali, una realtà che conta ben 17 Fondazioni, e i servizi per il lavoro disponibili presso i Centri per l’Impiego della Regione Lazio. Saranno inoltre proposte attività pratiche per imparare a costruire un curriculum vitae e presentare una candidatura efficace, approfondimenti sui servizi per orientamento e lavoro che Regione Lazio mette a disposizione dei giovani, a cura dei Centri per l’impiego di Monterotondo, Roma Cinecittà e Colleferro. Un appuntamento specifico sarà dedicato al collocamento mirato e alle opportunità lavorative, dopo la scuola, per le persone con disabilità, a cura del Servizio Sild Lazio Centro.

Accanto all'orientamento, uno dei pilastri del Salone è rappresentato dalle EducAzioni, il percorso multidisciplinare dedicato ai saperi e alle competenze che la scuola è chiamata a trasmettere ai giovani: educazione digitale, ambientale, stradale, civica, musicale, sportiva, affettiva, alimentare e alla sicurezza. A sensibilizzare i giovani saranno istituzioni di primo piano, tra cui il Senato e la Camera. La Protezione Civile proporrà incontri dedicati al riconoscimento delle situazioni di rischio e ai comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, mentre l'Aci–Automobile Club d'Italia accoglierà gli studenti in uno spazio dedicato dove potranno mettersi alla prova con il simulatore di guida ACI Ready2Go, e sperimentare, attraverso un tappeto interattivo, gli effetti dell’alcol e delle droghe sulla percezione e sulla capacità di coordinazione. Alle attività pratiche si affiancheranno due incontri promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Aci, dedicati alla sicurezza stradale. La Fondazione Uto Ughi sarà presente con il convegno La musica è futuro (17 novembre, ore 11.30) e con momenti musicali affidati a giovani violinisti di talento, tra cui Gianluigi Giosuè Sebastian Sartori, violino di spalla dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali. L'Osservatorio Carta e Penna della Fondazione Einaudi organizzerà invece un incontro sui rischi legati all'abuso dello smartphone e sull'importanza di recuperare la scrittura a mano e la lettura su carta (19 novembre, ore 11.20).

Grande spazio sarà riservato all'educazione finanziaria, con l'area Edufin e un programma di incontri e attività che coinvolgeranno alcune delle realtà più rappresentative del mondo economico e finanziario: Alleanza Assicurazioni, Aief, Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, Poste Italiane e Consulenti del Lavoro, insieme a economisti e imprenditori. Due gli appuntamenti da segnalare. Il primo, Educazione finanziaria nell'era digitale. AI e social (17 novembre, ore 11), aiuterà gli studenti a comprendere come l’AI e i social media stiano trasformando il modo in cui ci informiamo, prendiamo decisioni economiche e gestiamo il denaro. Il secondo, Conoscere per scegliere. Educazione finanziaria e parità di genere (19 novembre, ore 10), offrirà strumenti per comprendere l'importanza della gestione consapevole del denaro, del risparmio, degli investimenti e della pianificazione economica personale, con una riflessione sul contributo dell'educazione finanziaria alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

Il Salone sarà anche un'occasione per affrontare temi fondamentali per la crescita personale e l’educazione relazionale. Il 19 novembre, alle ore 11.15, sarà presente Luca Abete, inviato del tg satirico Striscia la Notizia dal 2005, con #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale che coinvolge gli studenti in un progetto di comunicazione fondato sull'ascolto e sulla condivisione di esperienze. «Sento parlare spesso di ragazzi disorientati. Secondo me sono "iper orientati": tra famiglia, scuola, social, algoritmi, mercato, la loro esistenza è assediata da un numero di indicatori di direzione eccessivo che annientano ogni possibile percorso personale”, dice Abete. “Con #NonCiFermaNessuno proviamo ad accorciare le distanze, abbassare il rumore, rimettere al centro ascolto, consapevolezza e libertà di scegliere. Lo faremo anche al Salone dello Studente di Roma, dove migliaia di giovani non cercano semplicemente “cosa fare da grandi”, ma provano a capire chi vogliono diventare, prima che qualcuno lo decida al posto loro».

Sempre il 19 novembre, alle ore 11.10, la Fondazione Tina Lagostena Bassi curerà l'incontro “Le parole che giudicano, le parole che difendono”, dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione e alla difesa dei diritti delle donne.

Tra le EducAzioni non manca la Cultura del Lavoro. “Conoscere il lavoro significa comprendere le trasformazioni delle professioni, le nuove dinamiche del mercato occupazionale e le competenze richieste dai mestieri del futuro”, dice Domenico Ioppolo, ad di Campus. In questo ambito si inserisce l'iniziativa di Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, che il 17 novembre alle 9.45 incontrerà i giovani per avvicinarli al mondo dell'impresa attraverso le testimonianze di imprenditori rappresentativi dell'eccellenza italiana. Interverranno Michele Raccuglia, direttore generale della Fondazione; Eugenio Miccone, presidente del Gruppo Giovani Confcommercio, Service & Tender Manager di Romana Diesel; Rocco Orefice, direttore generale dell'Associazione Marchi Storici.

Un' area del Salone sarà dedicata alle discipline STEM, con la partecipazione di Sapienza Università di Roma, Università di Roma Tor Vergata e Università Roma Tre. Gli atenei proporranno laboratori ed esperienze interattive per avvicinare gli studenti alle facoltà scientifiche e alle nuove frontiere della ricerca: dalle tecnologie digitali applicate all'architettura alla matematica, dall'ingegneria civile all'osservazione delle componenti ambientali, dall'energia elettrica ai metamateriali, dall'Intelligenza Artificiale alle nuove frontiere dello spazio.

Il Salone dello Studente e del Prof si rivolge anche agli insegnanti, chiamati oggi ad affrontare nuove sfide educative e ad accompagnare gli studenti nelle scelte formative e professionali. Per loro sarà disponibile uno spazio dedicato al confronto, all'aggiornamento e alla condivisione di esperienze. In particolare, Indire ha progettato un percorso di nove incontri presso la Casa del Prof, dedicati alla formazione degli insegnanti: dalla parità di genere alla cybersicurezza, dalle nuove Indicazioni nazionali al contrasto delle dipendenze in ambito scolastico, fino alla cittadinanza digitale. A Roma sarà inoltre presentata, Campus Forma, la nuova iniziativa di Campus dedicata alla formazione del personale scolastico. Il progetto propone oltre 40 corsi per lo sviluppo e la diffusione di processi formativi innovativi, rivolti a docenti, tutor e orientatori, dirigenti scolastici e personale amministrativo. A presentare l’iniziativa sarà Mariolina Ciarnella, coordinatrice della didattica per Campus Forma e docente di Pedagogia generale, Pedagogia sperimentale e Docimologia alle università telematiche Giustino Fortunato ed eCampus. Campus Forma porterà al Salone l'incontro “Nuove Indicazioni nazionali. La matematica prende vita. Avatar e Intelligenza Artificiale per insegnare e apprendere”, a cura di Vincenzo Vespri, docente di Analisi matematica all'Università di Firenze.

Il Salone offrirà inoltre percorsi di orientamento dedicati alle professioni della creatività, dal fumetto alla moda, dalla comunicazione al design, fino alle opportunità formative e lavorative legate al mondo dello sport. Tra gli altri temi in programma, la cybersicurezza, le prospettive della nuova filiera formativa del modello 4+2 e la lotta all'inquinamento da plastica, le opportunità internazionali.

Spazio anche alle professioni in divisa, con la partecipazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che offrirà agli studenti l’opportunità di conoscere più da vicino l’Accademia di Bergamo che presenterà ai visitatori il proprio percorso formativo e le opportunità professionali offerte. Particolare attenzione sarà dedicata alla vita quotidiana dei cadetti, attraverso la testimonianza diretta di alcuni frequentatori, che condivideranno la propria esperienza. Saranno illustrate le attività didattiche, le sfide e i valori che caratterizzano la crescita personale e professionale dei futuri Ufficiali del Corpo. Durante la manifestazione saranno inoltre presenti un simulatore di volo e un simulatore di plancia navale, attraverso i quali gli studenti potranno sperimentare, in prima persona, alcune delle attività addestrative previste dal percorso formativo dell’Accademia.

Torna anche Filo Diretto: tu chiedi, il Ministro risponde. Presso lo spazio di Radio Classica, radio ufficiale del Salone, gli studenti potranno registrare le proprie domande al Ministro Giuseppe Valditara sui temi più importanti della scuola. Per accompagnare i ragazzi nelle proprie scelte, saranno inoltre attive le sessioni di orientamento di Asnor e lo sportello di counseling di Aspic, che offriranno un supporto individuale per individuare il percorso formativo più adatto alle proprie aspirazioni e attitudini.