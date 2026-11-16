Sanità e cura della persona, oltre il 60% delle posizioni è difficile da coprire

Per molti giovani il diploma segna l’inizio di scelte formative e professionali sempre più complesse, da compiere in un mercato del lavoro in continua trasformazione. Tra i settori in maggiore crescita ci sono quelli legati alla salute, all’assistenza e alla riabilitazione, spinti anche da cambiamenti demografici che stanno modificando in modo strutturale i bisogni del Paese. Gli over 65 rappresentano oggi il 25,1% della popolazione italiana, pari a oltre 14,8 milioni di persone e, secondo le previsioni, oltre un italiano su tre avrà più di 65 anni entro il 2050.

Cresce il fabbisogno nei percorsi di cura e riabilitazione

Il rafforzamento del fabbisogno sanitario si inserisce in un contesto caratterizzato da difficoltà nel reperimento di personale qualificato. Le professioni della sanità e dei servizi alla persona risultano tra le più critiche, con oltre il 60% delle posizioni difficili da coprire. Secondo l'Osservatorio Assolavoro Datalab, oltre il 50% della domanda riguarda ruoli legati a riabilitazione, assistenza e prevenzione. Cresce inoltre la domanda di servizi non solo di cura, ma anche di prevenzione e miglioramento della qualità della vita, con attività legate al supporto della mobilità e del benessere psico-fisico in strutture sanitarie, centri fisioterapici, realtà termali, spa e contesti sportivi. La combinazione tra alta domanda e difficoltà di recupero rafforza il ruolo delle figure tecniche e specializzate nei percorsi di assistenza, recupero funzionale e benessere della persona.

In questo contesto si inserisce il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. «È una figura professionale regolamentata dallo Stato italiano e inserita tra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie - spiega Luca della Ratta, coordinatore didattico corsi Massaggiatore Mcb Istituti Sanitari -. A differenza degli operatori olistici non regolamentati, l'Mcb opera nel rispetto delle normative vigenti e collabora con il sistema sanitario. La sua attività si svolge in collaborazione con medici specialisti (fisiatri, ortopedici) e fisioterapisti all'interno di équipe multidisciplinari, nei percorsi di cura e riabilitazione del paziente».

È facile confondere figure professionali che possono sembrare simili per ruoli e mansioni, ma in realtà presentano differenze sostanziali. Il fisioterapista è un professionista sanitario laureato con autonomia in ambito riabilitativo. L'Mcb opera invece come figura ausiliaria di supporto ai percorsi medico-riabilitativi. L'operatore olistico, disciplinato dalla legge 4/2013, interviene esclusivamente nell'ambito del benessere e non in quello sanitario. «La distinzione tra professioni sanitarie, arti ausiliarie e attività di benessere è sempre più rilevante - chiarisce della Ratta -. Una corretta qualificazione professionale garantisce trasparenza per il cittadino e tutela per le strutture che lavorano nel rispetto delle norme».

Giovani e lavoro: aumenta la domanda di percorsi formativi con sbocchi immediati

Una quota significativa di giovani manifesta l'esigenza di un inserimento più rapido nel mondo del lavoro, in un contesto in cui circa un giovane su due incontra difficoltà legate al disallineamento tra competenze acquisite e richieste delle imprese. «Negli ultimi anni stiamo osservando un cambiamento significativo nelle aspettative dei giovani che escono dal liceo. Sempre più studenti cercano percorsi che consentono di acquisire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Le professioni legate alla salute stanno beneficiando di una domanda crescente generata dall'evoluzione demografica del Paese e dal rafforzamento della sanità territoriale», afferma il coordinatore didattico corsi Massaggiatore Mcb Istituti Sanitari.

Rapido inserimento nel mondo del lavoro in risposta ai bisogni del Paese

Il percorso di Mcb prevede una formazione professionalizzante di 1.200 ore su base biennale, articolata tra lezioni teoriche, attività pratiche e 200 ore di tirocinio. Consente l'acquisizione progressiva di competenze operative già durante la formazione, favorendo il rapido accesso nel mondo del lavoro. Il titolo è riconosciuto a livello regionale, valido sul territorio nazionale e nei Paesi europei, e permette l'accesso a diversi ambiti professionali, tra cui strutture sanitarie, Centri di riabilitazione, medicina dello sport, Rsa, Centri termali e Spa. «La preparazione teorica e il tirocinio rappresentano due aspetti inscindibili del percorso formativo. Le strutture sanitarie cercano professionisti che sappiano coniugare competenze tecniche, conoscenza dell'anatomia e capacità di lavorare all'interno di équipe multidisciplinari. È proprio questa combinazione a rendere la figura dell'Mcb sempre più richiesta. Inoltre è previsto un corso per l'abilitazione all'uso del defibrillatore semi-automatico. Non è solo un "patentino", è la capacità di fare la differenza tra la vita e la morte in attesa dei soccorsi», conclude della Ratta.