Miramis, 80 posizioni aperte tra ristorazione e ospitalità

Miramis, società internazionale di ospitalità, apre 80 nuove opportunità professionali nelle proprie strutture italiane in vista della stagione 2027. Dalla ristorazione all’hospitality, fino a incarichi corporate, la campagna di recruiting punta ad attrarre nuovi talenti e ampliare il bacino di professionalità che contribuiscono a dare forma all’esperienza di ospitalità firmata Miramis. Il percorso di selezione attraverserà l’Italia con appuntamenti dedicati ad incontrare i candidati. Il primo è in programma mercoledì 18 novembre a Napoli, in occasione del Tfp Summit, tra i principali eventi nazionali dedicati al recruiting nel settore turistico. Il calendario proseguirà il 28 gennaio 2027 a Porto Ercole, con il tradizionale Miramis Recruiting Day presso l’hotel LA ROQQA, e il 9 febbraio al Tfp Summit di Roma. Tra i profili maggiormente ricercati figurano: commis de rang, chef de rang, commis de partie e chef de partie. Sono inoltre aperte opportunità in ambito hotellerie, housekeeping e corporate, in particolare nei settori amministrazione, It e Brand & Marketing.

Per Miramis, il valore dell’ospitalità si costruisce anche attraverso la crescita e la valorizzazione dei talenti. Nella stagione 2026, il Gruppo ha coinvolto 228 collaboratori, riconfermando quasi il 65% del personale stagionale. Accanto alla continuità occupazionale, Miramis investe nella crescita del proprio team attraverso programmi di formazione che spaziano dallo sviluppo delle competenze manageriali, all’approfondimento di conoscenze tecniche specifiche per ciascun ruolo.

L’impegno di Miramis si riflette anche nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e nel sostegno a progetti sociali sul territorio. Il Gruppo ha confermato la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e continua a sostenere L’Orto Giusto, cooperativa sociale che promuove l’inclusione attraverso il lavoro. A supporto delle attività della cooperativa, durante la stagione estiva, Miramis ha promosso Craft for Good, un’iniziativa di raccolta fondi interna che ha coinvolto il team del Gruppo.

«L’ospitalità prende vita attraverso le persone: sono i loro talenti, la passione e la capacità di creare relazioni a rendere ogni esperienza unica. In Miramis vogliamo offrire a ciascuno l’opportunità di esprimere il proprio potenziale, crescere e sentirsi parte di un progetto condiviso, perché investire nel valore delle persone significa, prima di tutto, investire nel futuro dell’ospitalità», ha commentato Fabiana Ciofi, People Experience Director Italy di Miramis.