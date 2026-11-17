Dal 2016 il network ha supportato 53 scale up, che complessivamente hanno raccolto 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti e i cui ricavi sono cresciuti di 75 volte

Endeavor, rete globale che seleziona e supporta imprenditori ad alto impatto che stanno ridefinendo i propri ecosistemi in mercati emergenti o non ancora maturi, celebra i suoi primi dieci anni di attività in Italia. Il modello che ha guidato questo primo decennio è quello del “give back”, il principio secondo cui gli imprenditori già affermati reinvestono tempo, competenze e capitali per accompagnare la generazione successiva di founder, innescando un vero e proprio “effetto moltiplicatore” sull'intero ecosistema.

A oggi, infatti, il 90% dei fondatori del network contribuisce attivamente a restituire tempo, mentorship o capitali in favore dei nuovi imprenditori; mentre l'85% dichiara di aver maturato una propensione ancora maggiore al give-back grazie al percorso intrapreso con Endeavor.

Sono i dati del report Empowering Italian Entrepreneurs, realizzato da Endeavor in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha indagato come l’ecosistema start up in Italia sia cambiato negli ultimi dieci anni e quali fossero gli ostacoli che ne impedivano la crescita e che Endeavor Italy ha contribuito a rimuovere. Dal 2016 Endeavor Italy ha affiancato 53 scale up (tra cui eccellenze globali come Bending Spoons e Satispay) capaci di raccogliere 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti, creare 8.400 posti di lavoro e far crescere i propri ricavi aggregati di 75 volte dal 2017, raggiungendo quota 2,4 miliardi di dollari.

«Nel 2016 in pochi credevano che dall'Italia si potessero costruire aziende globali. Dieci anni dopo, i risultati parlano chiaro: le società della rete generano miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro, mentre il Paese ha prodotto i suoi primi unicorni. Ma il dato di cui sono più orgoglioso è la quota di imprenditori che oggi restituisce tempo e capitali alla nuova generazione: è questo il vero motore dell'ecosistema», spiega Marco Rampazzo, Managing Director di Endeavor Italy.

L’identikit del fondatore ad alto potenziale

In dieci anni di attività in Italia, su oltre 3mila aziende analizzate, soltanto 53 scale up sono state ammesse alla rete. Il percorso di accreditamento coinvolge sia la rete nazionale sia i vertici internazionali dell'organizzazione, con l'obiettivo di individuare esclusivamente i progetti a più alta scalabilità. L'identikit del fondatore ad alto potenziale, in Italia, è caratterizzato da un profilo formativo d'eccellenza e da una spiccata apertura internazionale: il 93% possiede un titolo di laurea e il 72% ha conseguito una laurea magistrale, il 17% ha un Mba e il 2% un dottorato di ricerca. Le competenze tecnico-scientifiche e economico-gestionali rappresentano i due pilastri formativi principali (rispettivamente il 44% e il 42% dei percorsi di studio); il 63% ha maturato esperienze di studio o di lavoro all’estero. Inoltre, a fronte di un 33% di imprenditori seriali, la maggioranza della rete è formata da first-time founder. Attraverso questo percorso di selezione e crescita, Endeavor Italy ha accompagnato l'affermazione dei principali campioni dell'innovazione nazionale come Bending Spoons, Satispay, D-Orbit, Moneyfarm, Talent Garden, Unobravo, Casavo e Poke House.

Il supporto strategico di Endeavor ai fondatori

Anche quando i finanziamenti non mancano, i fondatori si trovano spesso ad affrontare in solitudine decisioni strategiche critiche e momenti di forte pressione personale. Endeavor ha sviluppato un modello operativo pensato per affiancare gli imprenditori ad alto impatto nei nodi cruciali della crescita. Il pilastro fondamentale di questo approccio è rappresentato dalla mentorship: i founder possono contare su una rete globale di oltre 5mila mentor e sul dialogo diretto con colleghi che hanno già superato le medesime sfide, beneficiando di oltre 1.000 ore di affiancamento. A questo si affianca l'accesso a risorse di sviluppo primarie, garantito attraverso introduzioni mirate a una rete di oltre 1.700 realtà attive nel settore del Venture Capital per la gestione dei round di raccolta e contatti chiave per l'espansione nei mercati internazionali.

L'effetto moltiplicatore del "give-back"

L'ecosistema italiano ha trovato in Endeavor un acceleratore culturale capace di strutturare la pratica del give-back. L'efficacia di questo meccanismo di rigenerazione delle risorse è confermata dai dati della survey: ben nove imprenditori su dieci hanno partecipato ad attività di restituzione a beneficio della generazione successiva di founder agendo come mentor nei percorsi di orientamento, investitori informali e valutatori nei panel di selezione nazionali e internazionali. A questo si somma il sostegno economico: tra le aziende del network con ricavi superiori ai 20 milioni di dollari, il 63% dei founder ha donato risorse finanziarie direttamente all'organizzazione per sostenere le attività della community.

Ia-Intelligenza artificiale, imprenditoria femminile e visione europea: le sfide del prossimo decennio

Se nei suoi primi dieci anni Endeavor Italy ha contribuito a strutturare un ecosistema prima ancora in formazione, adesso occorre che anche l'Italia lavori per colmare il divario culturale e di sviluppo con i mercati internazionali più maturi. Per guidare questa evoluzione, il report individua sei sfide strategiche, prioritarie non solo per Endeavor ma per l’intero sistema Paese: l'affermazione della leadership nell'Ia applicata ai modelli di business scalabili, l'evoluzione del valore distintivo della rete focalizzato sul confronto strategico di alto livello, l'inclusione e la valorizzazione dell'imprenditoria femminile (a oggi, infatti, in Italia solo un fondatore su dieci è una donna), il radicamento sistemico della cultura del give-back, l'ulteriore velocizzazione nei processi di maturazione dell'ecosistema e la costruzione di una piattaforma integrata su scala europea capace di far circolare liberamente capitali, talenti e opportunità per competere con i principali hub mondiali.

«Se i nostri primi dieci anni hanno dimostrato che dall'Italia si possono costruire aziende di rilevanza globale, i prossimi serviranno a definire quanto lontano possiamo spingerci. Siamo chiamati a compiere un salto di scala: guidare la rivoluzione dell'Ia, liberare il potenziale delle imprenditrici, consolidare la cultura della restituzione e costruire una vera dimensione europea. L'obiettivo è garantire che chi fonda un'impresa oggi trovi un terreno ancora più fertile e che l'Italia sia protagonista nella mappa globale dell'innovazione», conclude Rampazzo.