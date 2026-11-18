Il bar italiano è un modello economico e sociale unico, capace di tenere insieme impresa, lavoro, servizio e comunità, un comparto in profonda trasformazione ed evoluzione, che opera con margini ridotti e con un modello organizzativo che richiede un forte impiego di lavoro». Parole di Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcom in occasione del I Forum del bar italiano, appuntamento di lancio di un progetto di filiera per raccontare questa tipicità nostrana e provare a fornire soluzioni utili a tutelarne la sostenibilità economica e il valore sociale.

Secondo l’analisi di Fipe-Confcom le 124.917 imprese (-1,5% sul 2024) intercettano oltre cinque miliardi di occasioni di consumo all’anno (16 milioni di visite al giorno) per un valore di 23 miliardi di euro. Un sistema che si regge su una significativa base occupazionale: 374mila addetti, con un incremento del +6,4% dei lavoratori dipendenti (276.730 nel 2024). Eppure, conciliare sostenibilità economica ed elevati standard di servizio sta diventando sempre più difficile, come testimoniano le 21.741 imprese che hanno chiuso o cambiato tipologia di offerta dal 2015 a oggi. Dietro questi numeri c’è un modello che si fonda su un equilibrio economico fragile, se si considera un impegno operativo e gestionale quotidiano particolarmente oneroso, con una media di circa 120 clienti al giorno e un’apertura media di 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, a fronte di uno scontrino medio pari a 4,20 euro (2,90 per la colazione). Un sistema di imprese che si misura anche con la dinamica dei prezzi, che nel 2026 crescono complessivamente del 3%, con la caffetteria a +2,8% a settembre, mentre il prezzo medio della tazzina di espresso si attesta a 1,28 euro.

Ma il bar non è soltanto un canale di consumo. L’indagine realizzata da Swg su un campione rappresentativo di oltre 2.500 italiani maggiorenni, conferma quanto sia ancora radicato nella quotidianità del Paese: il 72% lo frequenta almeno una volta alla settimana, il 26% ogni giorno e il 67% dei frequentatori ha un bar di fiducia. Un legame che continua ad avere una forte dimensione sociale e di presidio del territorio: per il 33% degli italiani, un bar aperto fino a tarda sera nelle periferie aumenta la percezione di sicurezza. Ma dentro questa centralità emergono i segnali di un cambiamento profondo: se il 56% riconosce ancora un modo specificamente italiano di vivere il bar, il 32% ritiene che si sia affievolito o addirittura scomparso. Cambiano soprattutto i comportamenti tra generazioni: il bar è il luogo dove si passa più spesso il tempo con le persone care per il 22% della Gen Z, contro il 9% dei Baby Boomers. A cambiare sono anche le aspettative: pulizia, cura, servizio e accoglienza sono elementi centrali nella scelta del locale e il 71% degli italiani si farebbe guidare dalla presenza di una certificazione basata su questi criteri. Il messaggio che emerge dall’indagine è comunque chiaro: il bar resta una presenza centrale nella vita degli italiani, ma deve interpretare nuovi bisogni dei consumatori e una domanda crescente di qualità riconoscibile e misurabile.

«Per dare forma al bar come “casa degli italiani” nasce il Nuovo galateo del bar italiano. Il progetto mette al centro sei parole d’ordine che ne definiscono l’identità: qualità, relazione, ristoro, arredo, decoro e sentimento. Il Galateo guarda al futuro, senza nostalgia: il bar è il rifugio contro la desertificazione commerciale, una presenza quotidiana, un luogo attento alla qualità e presidio sociale del quartiere, capace di ascoltare i cambiamenti delle abitudini e rinnovarsi senza perdere le proprie radici. È questa capacità di coniugare continuità ed evoluzione che rende unico il modello italiano», conclude Stoppani.