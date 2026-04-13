Premi Conai per tesi di laurea

L’economia circolare è un terreno concreto su cui si gioca il futuro dell’innovazione e dell’industria: riparte da qui la IV edizione del Premio Conai per tesi di laurea 2025-2026, promosso da Conai con il supporto tecnico-scientifico di Enea e il patrocinio di Icesp, la piattaforma italiana degli attori per l'economia circolare, e di Rus-Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile. Una chiamata alle idee e alle competenze di una nuova generazione di professionisti: giovani laureati magistrali che hanno saputo misurarsi con le grandi sfide della sostenibilità, dalla gestione efficiente delle risorse all’eco-innovazione, dal riciclo alla trasformazione dei modelli produttivi. In palio tre riconoscimenti da 3mila euro ciascuno, a cui si potranno affiancare fino a tre menzioni speciali da 1.000 euro, per valorizzare i lavori più promettenti e capaci di incidere davvero nel dibattito e nelle pratiche dell’economia circolare. Al centro, tesi che interpretano e guidano il cambiamento: strategie industriali orientate alla circolarità, innovazione tecnologica nei processi di riciclo e recupero, percorsi di decarbonizzazione, nuove frontiere dell’ecodesign e del packaging sostenibile. Un ambito in cui ricerca accademica e applicazione concreta si incontrano sempre più spesso, generando competenze decisive per i cosiddetti "lavori verdi".

Tra i premi, uno sarà dedicato a Valter Facciotto, direttore generale Conai dal 2010 al 2024 scomparso da poco, per rendere omaggio a un impegno che ha contribuito a trasformare il settore con visione e continuità.

1° marzo 2025 e il 30 aprile 2026. Le candidature dovranno essere inviate entro l’8 maggio 2026 all’indirizzo Potranno candidarsi le tesi discusse tra il. Le candidature dovranno essere inviateall’indirizzo greenjobs@conai.org . A valutare i lavori sarà una commissione di esperti nominata da Conai ed Enea.