Opportunità nei settori immobiliare e bancario

Remax Italia inaugura il 2026 con un piano di potenziamento della rete che prevede l'ingresso di circa 1.900 nuovi professionisti dell'intermediazione immobiliare su tutto il territorio nazionale. Il progetto si è inserito in una fase di forte dinamismo del Gruppo, che nel 2025 ha registrato un ritmo superiore rispetto al mercato, confermando la solidità del modello organizzativo adottato. La campagna di reclutamento, attiva in tutta Italia, è rivolta a chi desidera iniziare o consolidare una carriera nel settore immobiliare in un contesto dinamico, meritocratico e senza vincoli territoriali. Ogni consulente affiliato ha la possibilità di scegliere se operare in autonomia, in team o in ruoli di coordinamento ed espansione. Si offrono provvigioni fino all'85%, libertà operativa senza vincoli territoriali, formazione continua tramite Remax University, accesso a tecnologie proprietarie e alle più evolute strategie di marketing. Domani, martedì 27 gennaio, da Genova partirà il Roadshow nazionale, articolato in 12 tappe lungo tutta la Penisola, che offre ai professionisti già attivi nel settore un'occasione di approfondimento dei piani di sviluppo del franchising e di valutazione delle opportunità di crescita professionale. La partecipazione avviene su invito, rivolgendosi all'agenzia Remax di riferimento. Le selezioni sono aperte ad ambo i sessi (L. 903/77). Per candidarsi: Opportunità di inserimento lavorativo nei settori immobiliare e bancario.Il progetto si è inserito in una fase di forte dinamismo del Gruppo, che nel 2025 ha registrato un ritmo superiore rispetto al mercato, confermando la solidità del modello organizzativo adottato. La campagna di reclutamento, attiva in tutta Italia, è rivolta a chi desidera iniziare o consolidare una carriera nel settore immobiliare in un contesto dinamico, meritocratico e senza vincoli territoriali. Ogni consulente affiliato ha la possibilità di scegliere se operare in autonomia, in team o in ruoli di coordinamento ed espansione. Si offrono provvigioni fino all'85%, libertà operativa senza vincoli territoriali, formazione continua tramite Remax University, accesso a tecnologie proprietarie e alle più evolute strategie di marketing.articolato in 12 tappe lungo tutta la Penisola, che offre ai professionisti già attivi nel settore un'occasione di approfondimento dei piani di sviluppo del franchising e di valutazione delle opportunità di crescita professionale. La partecipazione avviene su invito, rivolgendosi all'agenzia Remax di riferimento. Le selezioni sono aperte ad ambo i sessi (L. 903/77). Per candidarsi: https://franchising.remax.it

Mentre sono 41 i professionisti reclutati nel corso del 2025 all’interno della rete dei consulenti finanziari di Credem. Il percorso di crescita della rete, attiva in tutta Italia con oltre 600 professionisti, proseguirà anche nel 2026 con l’obiettivo di raggiungere almeno 50 nuovi reclutamenti. Lo sviluppo di tale strategia di crescita sarà basato sulla costante valorizzazione del posizionamento di mercato della consulenza finanziaria Credem grazie alla distintività del modello di servizio definito “federation of business” e basato sulla profonda integrazione tra la rete dei consulenti finanziari, la banca e le società del gruppo, con l‘obiettivo di migliorare il benessere finanziario di famiglie e imprese. «Con 41 nuovi professionisti, dato in crescita dell’8% rispetto al 2024, inseriti su tutto il territorio nazionale, abbiamo rafforzato significativamente la nostra presenza e la capacità di offrire un servizio completo sia alle famiglie che alle imprese - ha precisato Luca Trotta, responsabile della rete dei Financial Wellbanker Credem -. Tale risultato testimonia la crescente attrattività del Gruppo nel panorama finanziario italiano». «La nostra "federation of business” è un modello consolidato che permette di sfruttare un ecosistema di professionisti altamente integrato, in grado di offrire consulenza a 360 gradi e di valorizzare le sinergie tra le diverse competenze interne, a beneficio di famiglie e imprese», ha aggiunto Paolo Isidoro, responsabile commerciale della rete dei Financial Wellbanker Credem. «Questi ingressi, insieme agli altri che si sono concretizzati nel corso del 2025 - ha dichiarato Loris Berto, responsabile della selezione dei consulenti finanziari Credem - testimoniano la volontà del Gruppo di continuare a crescere, valorizzando le professionalità di ciascuno, anche grazie al nostro modello di servizio».