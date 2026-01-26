Ecco le migliori aziende dove andare a lavorare

Sono 144 le aziende che hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2026 rilasciata da Top Employers Institute, l'autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore Hr. Tra di loro, 47 hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Europe 2026, riconosciuta alle aziende che raggiungono la Certificazione Top Employers in almeno cinqiue Paesi europei, e 14 sono state certificate Top Employers Global 2026, un terzo livello di certificazione riservata alle aziende certificate in più Paesi di più Continenti. Inoltre, le aziende che hanno conseguito anche la certificazione Top Employers Enterprise 2026 sono otto.

La certificazione Top Employers Enterprise, rilasciata per la prima volta nella scorsa edizione, è stata pensata per le aziende multinazionali presenti in almeno dieci Paesi, con un numero globale di dipendenti superiore a 2.500 e che hanno già ottenuto la certificazione Top Employers in almeno dieci Paesi. Attivo da 35 anni, Top Employers Institute ha certificato nel 2026 circa 2.500 aziende in 131 Paesi del mondo. Questo riconoscimento globale viene assegnato alle aziende che hanno costantemente dimostrato eccellenza nelle pratiche relative alle persone e un forte impegno nell'attuazione di strategie per le persone ad alte prestazioni in tutte le loro attività. I Top Employers certificati per il 2026 si sono distinti per la loro capacità di allineare la leadership, sfruttare le intuizioni basate sui dati e applicare le migliori pratiche convalidate per rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti, consentire una crescita sostenibile e promuovere le prestazioni aziendali. La certificazione viene assegnata a seguito di una rigorosa valutazione attraverso il sondaggio sulle migliori pratiche Hr, che valuta le organizzazioni in sei domini chiave delle risorse umane, tra cui strategia delle persone, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, diversità, equità e inclusione, benessere e sostenibilità.

«Il raggiungimento dello status di Top Employer nel 2026 è un risultato straordinario che riflette l'eccellenza nei singoli paesi e, soprattutto, pratiche sostenibili in materia di risorse umane in tutte le regioni e in tutto il mondo - spiega Adrian Seligman, ceo del Top Employers Institute -. Questi Top Employers hanno dimostrato una rara capacità di allineare la propria strategia delle risorse umane a livello globale, garantendo al contempo esperienze significative e rilevanti a livello locale per i dipendenti in ogni mercato certificato: un segno distintivo delle organizzazioni che offrono ottime prestazioni aziendali, mobilità dei talenti e resilienza della forza lavoro. Questo risultato colloca queste aziende in un gruppo selezionato che definisce lo standard di riferimento per la strategia delle risorse umane a livello internazionale. Siamo incredibilmente orgogliosi di continuare la nostra partnership con loro, poiché sono fonte di ispirazione per l'eccellenza nella comunità globale delle risorse umane».

Ecco l'elenco delle aziende italiane certificate: A2A, Acque Bresciane, Adp Italia, Alfa, Allianz, Alpitour, Amazon Italia, Amplifon Italia, Angelini Pharma,Arag Se Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Arkema, Art, AS Watson Group Italy, AstraZeneca Italia,Automobili Lamborghini, Autotorino, Bat Italia,Becton Dickinson Italia,Beiersdorf, Beko Europe, Biofarma Group, Birra Peroni, Bnl Bnp Baribas, Boehringer Ingelheim Italia, Bonfiglioli, Booking.com Italy, Bosch Rexroth oil control, Bper Banca, Bracco,Brightstar Lottery, Capgemini Italia, Cassina, Chep, Chiesi Farmaceutici, Coca-Cola Hbc Italia, Coop Italia, Credit Agricole, Italia, Dana Italia, Danieli Group, Deghi, Dentsu, Dhl eCommerce Italy,Ducati Motor Holding, Edison, Edp Renewables Italia, Egnazia, Emilgroup, Engineering, Entain, Esprinet Italia, Europ assistance Italia, Ey, Ferrari, Fincantieri, FinecoBank, Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Gea Group, Generali Group Head Office, Generali Italia, Golden Goose, Groupama Assicurazioni, Gruppo AB, Gruppo Acea, Gruppo Autostrade per l'Italia, Gruppo AXA Italia, Gruppo Credem, Gruppo Helvetia Italia, Gruppo Hera, Guna spa, Hsbc Continental Europe, Italy, Huawei Technologies Italia, Iberdrola Italia, Inditex Italia, Ing, Intesa Sanpaolo, Italdesign, Italgas, Itas Mutua, Jysk Italia, Jti Italy, Kirey, Konica Minolta Business Solutions Italia, Korian, Lagardère Travel Retail Italia, Lavazza Group, Lear Corporation Italia, Lefay Resorts & Residences, Leroy Merlin, Lidl Italia, Links Management and Technology, Lottomatica, Magroup, Magnaghi Aerospace, Maiora,Marazzi Group, Mashfrog Group, MediaWorld, Meliá Hotels International, Merz Aesthetics Italia, Metro Italia, Novomatic Italia, Ntt Data Italy, Opocrin, Palladium Hotel Group, Penny Italia, Perfetti Van Melle, Philip Morris Italia, Poste Italiane - Puma Italy, Q8, Qvc Italia, Rai Way, Rds, Radio Dimensione Suono, Renault Group, Rhenus Logistics, Saati, Sainta Gobain Italia, Sanlorenzo, Sgb Humangest Holding, Smat, Smurfit Westrock Italia, Socomec, Stef Italia, STMicroelectronics Italy, Tata Consultancy Services Italia, TeamSystem, Technogym, Teha group, Terna, Estée Lauder Companies, Tirreno Power Italy,Toyota Motor Italia, Umbragroup, UniCredit, Verisure Italy, Volkswagen Financial, Services, Wabtec Italy, Windtre, Wordline, Wpp Media Italia, Wurth Italia, Zelestra Italy, Zurich.