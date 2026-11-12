Italiani nel mondo, a Palermo un progetto che crea lavoro

Trasformare la cultura in un motore di sviluppo economico, capace di attrarre investimenti, generare lavoro e creare nuove opportunità in uno dei quartieri più complessi del centro storico di Palermo, quello dell’iconico mercato Ballarò. È questa la sfida di Roots–Museo internazionale delle radici, il progetto che prevede la trasformazione di una parte dell'ex Reclusorio femminile dell'Opera Pia Santa Lucia in un museo esperienziale e partecipativo dedicato alla memoria dell'emigrazione italiana e alle relazioni tra l'Italia e le sue comunità nel mondo.

Una sfida che compie un importante passo avanti: Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, ha concluso positivamente l'istruttoria del progetto, presentato da Più Trenta-nove Società Benefit, deliberando l'ammissione alle agevolazioni di un programma di investimento complessivo di 1.270.170 euro. La delibera prevede agevolazioni massime per 1.016.136 euro, di cui 381.051 euro a fondo perduto e 635.085 euro attraverso un finanziamento a tasso zero, rimborsabile in dieci anni. Il perfezionamento del finanziamento re-sta subordinato alle condizioni previste dalla delibera. Il risultato va oltre la dimensione economica: un progetto imprenditoriale che punta a trasformare il patrimonio culturale in uno strumento di sviluppo territoriale ha superato positivamente le verifiche istruttorie previste da Invitalia.

«Il Museo Roots - spiega Giovanni Callea, amministratore di Più Trenta-nove Società Benefit - prevede l'assunzione di cinque addetti a tempo pieno e l'attivazione di un indotto occupazionale stimato in una decina di ulteriori operatori, tra collaborazioni a tempo parziale e servizi di supporto. Inoltre prevede la creazione di tirocini formativi che verranno finanziati con la vendita di multipli delle produzioni artistiche del Museo. Il primo progetto formativo parte a dicembre per la formazione di uno chef e un direttore di sala per ristoranti di fascia alta. Il Museo sarà anche la sede palermitana della Fondazione Antonio Carlo Monzino nata a Milano nel 1999 per realizzare progetti solidali che utilizzano la musica come strumento concreto di sviluppo per le persone e la collettività. Il progetto del Museo ambisce più ampiamente a generare un impatto economico e sociale sul territorio, diventando un laboratorio cittadino di rigenerazione urbana e valorizzazione dei mestieri tradizionali. Già nella fase di recupero e riutilizzo dell'immobile, gli interventi saranno realizzati attraverso il coinvolgimento delle botteghe artigiane del territorio, con particolare attenzione alla ceramica, alla falegnameria, al restauro e alle lavorazioni tradizionali. L'obiettivo è fare del cantiere stesso un'occasione di lavoro, trasmissione delle competenze e valorizzazione del patrimonio artigianale palermitano. Infine il progetto non si esaurisce con l'apertura dell'allestimento. Nel medio periodo è prevista la progressiva attivazione degli spazi del piano terra per favorire l'insediamento di attività artigianali, con l'ambizione di dare vita a un vero e proprio polo economico dedicato ai mestieri identitari della città: dalla ceramica al ricamo, dalla lavorazione del legno alle altre espressioni dell'artigianato tradizionale. In questa prospettiva, Roots mira a essere non soltanto un luogo di cultura e memoria, ma anche un'infrastruttura capace di generare occupazione, sostenere le economie di prossimità e contribuire alla rigenerazione economica e sociale di Ballarò, restituendo ai mestieri della tradizione un ruolo attivo nell'economia contemporanea».

Roots nasce con una vocazione internazionale: collegare Palermo alle comunità italiane nel mondo attraverso arte contemporanea, memoria, esperienze immersive e partecipazione. Un ruolo centrale sarà svolto dalla Fondazione Made in Sicily Museum, destinata ad assumere la denominazione di Fondazione Roots in occasione dell'avvio del progetto, che contribuirà con il proprio patrimonio artistico di oltre 22 opere d'arte realizzate nel mondo. Un ambizione culturale che crea una rete di relazioni costruita con artisti e comunità italiane sparsi in tutti i Continenti.