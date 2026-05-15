"Innovation Village Retail", al via il bando per la X edizione

Si è aperto ufficialmente per le start up il bando per partecipare all’Innovation Village Retail, lo spazio di Expo Riva Schuh e Gardabags dedicato alle tecnologie e alle tendenze emergenti capaci di trasformare il settore. L’iniziativa, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub, realtà di riferimento a livello internazionale per l’innovazione nel retail, si terrà dal 13 al 16 giugno 2026 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento). Dopo cinque anni e dieci edizioni, l’Innovation Village Retail si conferma un osservatorio privilegiato per intercettare le soluzioni tecnologiche che stanno trasformando il settore. Una fiera nella fiera, un villaggio espositivo aperto a start up, aziende, istituzioni e professionisti, concepito per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Un traguardo importante che fotografa la crescita dell’iniziativa: nelle precedenti nove edizioni hanno partecipato 76 start up provenienti da 17 Paesi, a testimonianza della forte vocazione internazionale del progetto e della sua capacità di attrarre innovazione da tutto il mondo.

Le start up si sfideranno come da tradizione durante la Start up Competition che rappresenta un’opportunità concreta per:

presentare

le proprie soluzioni a una giuria internazionale di esperti del settore;

le proprie soluzioni a una giuria internazionale di esperti del settore; entrare in contatto con aziende e stakeholder

provenienti da oltre 100 Paesi;

provenienti da oltre 100 Paesi; accelerare il proprio percorso di crescita e

validazione sul mercato.

Presente anche per l’edizione estiva il nuovo format Investor Simulation: ogni giurato avrà a disposizione un budget virtuale da investire e dovrà decidere come allocarlo tra le start up in gara, sia durante i pitch sia in finale. Un meccanismo che simula il processo decisionale degli investitori reali, rendendo la competizione più dinamica, coinvolgente e vicina alle logiche di mercato. Solaya, vincitrice dell'edizione invernale di gennaio 2026, ha raccolto virtualmente 505mila euro.

Partecipare a Expo Riva Schuh e Gardabags - la principale fiera internazionale per il settore calzaturiero, della pelletteria e degli accessori - significa immergersi in un contesto unico: l’ultima edizione ha registrato infatti oltre 1.000 espositori e brand, 8mila visitatori e una community internazionale che coinvolge più di 100 Paesi. Numeri che confermano la manifestazione come un vero e proprio crocevia globale per il business e l’innovazione nel fashion retail.