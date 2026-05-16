Gutenberg cresce e arriva Gut!, la newsletter culturale di Avvenire

Ogni numero di Gutenberg nasce da un lavoro di esplorazione: temi che chiedono tempo, voci che si rispondono, pratiche culturali che attraversano ambiti diversi e interrogano il presente senza semplificarlo. Gut!, la nuova newsletter di Gutenberg nasce da qui: dal desiderio di affiancare l’uscita settimanale del supplemento culturale di Avvenire con uno spazio ulteriore di avvicinamento, di anticipazione e di attraversamento. La newsletter Gut! non sostituisce il giornale, né intende riassumerne i contenuti. Non è un indice anticipato e non offre scorciatoie alla lettura. Si muove piuttosto per aperture: mette in evidenza alcune traiettorie, segnala nodi concettuali, introduce sguardi e domande che troveranno pieno sviluppo nelle pagine di Gutenberg. È un invito a entrare nel tema prima ancora di aprire il giornale, lasciandosi orientare senza essere guidati fino in fondo. Ogni invio raggiungerà i lettori il giorno precedente l’uscita di Gutenberg in edicola e in digitale. In quello spazio troveranno posto alcune anticipazioni del monografico: gli autori coinvolti, le questioni centrali, i contesti culturali e le pratiche che attraversano il numero.

Gut! ospiterà altri materiali: percorsi di lettura, rimandi culturali, approfondimenti, citazioni, collegamenti con il lavoro di Avvenire e con un orizzonte più ampio fatto di libri, mostre, film, musica e dibattiti pubblici. Gut! diventa così un luogo di connessione. Un punto di snodo tra il numero di Gutenberg che sta per uscire, il lavoro culturale quotidiano di Avvenire e il mondo di idee, immagini ed esperienze che alimentano il discorso pubblico contemporaneo. Non uno spazio separato, ma una soglia: un testo che dialoga con il giornale, ne accompagna il movimento e ne prepara la lettura, senza sovrapporsi ad essa. Il tono è quello che i lettori di Gutenberg già conoscono e riconoscono: argomentato ma accessibile, curioso, attento alla complessità senza indulgere nell’astrazione. Non una comunicazione promozionale, ma una scrittura pensata per essere letta come parte integrante dell’esperienza editoriale. Un modo per rendere abitabile la densità dei temi, senza ridurli a formule o slogan, e per restituire alla lettura una dimensione di attenzione, di lentezza e di ascolto. In un tempo segnato da flussi continui di notifiche, sintesi forzate e consumo rapido dei contenuti, Gut! sceglie consapevolmente un altro ritmo. È breve, ma non frettolosa; informata, ma non didascalica; capace di suggerire connessioni senza chiuderle. Non offre risposte definitive, ma prepara lo spazio delle domande. Non pretende di orientare il lettore, ma di accompagnarlo lungo un tratto di strada. Per chi già legge Gutenberg, Gut! è un modo per seguire il lavoro editoriale passo dopo passo, per coglierne le intenzioni, le linee di ricerca e le scelte che portano alla costruzione di ogni numero. Per chi incontra Gutenberg più occasionalmente, può diventare una soglia di accesso: un invito alla lettura, ma anche alla condivisione di uno sguardo sul presente, sulle sue fratture e sulle sue possibilità. È uno spazio che nasce per essere attraversato con libertà, senza obblighi di consumo immediato ma con la fiducia che la cultura abbia sempre bisogno di appuntamenti riconoscibili e condivisi: basta iscriversi, Accanto a queste anticipazioni,ospiterà altri materiali: percorsi di lettura, rimandi culturali, approfondimenti, citazioni, collegamenti con il lavoro di Avvenire e con un orizzonte più ampio fatto di libri, mostre, film, musica e dibattiti pubblici.diventa così un luogo di connessione. Un punto di snodo tra il numero di Gutenberg che sta per uscire, il lavoro culturale quotidiano die il mondo di idee, immagini ed esperienze che alimentano il discorso pubblico contemporaneo. Non uno spazio separato, ma una soglia: un testo che dialoga con il giornale, ne accompagna il movimento e ne prepara la lettura, senza sovrapporsi ad essa. Il tono è quello che i lettori digià conoscono e riconoscono: argomentato ma accessibile, curioso, attento alla complessità senza indulgere nell’astrazione. Non una comunicazione promozionale, ma una scrittura pensata per essere letta come parte integrante dell’esperienza editoriale. Un modo per rendere abitabile la densità dei temi, senza ridurli a formule o slogan, e per restituire alla lettura una dimensione di attenzione, di lentezza e di ascolto. In un tempo segnato da flussi continui di notifiche, sintesi forzate e consumo rapido dei contenuti,sceglie consapevolmente un altro ritmo. È breve, ma non frettolosa; informata, ma non didascalica; capace di suggerire connessioni senza chiuderle. Non offre risposte definitive, ma prepara lo spazio delle domande. Non pretende di orientare il lettore, ma di accompagnarlo lungo un tratto di strada. Per chi già leggeè un modo per seguire il lavoro editoriale passo dopo passo, per coglierne le intenzioni, le linee di ricerca e le scelte che portano alla costruzione di ogni numero. Per chi incontrapiù occasionalmente, può diventare una soglia di accesso: un invito alla lettura, ma anche alla condivisione di uno sguardo sul presente, sulle sue fratture e sulle sue possibilità. È uno spazio che nasce per essere attraversato con libertà, senza obblighi di consumo immediato ma con la fiducia che la cultura abbia sempre bisogno di appuntamenti riconoscibili e condivisi: basta iscriversi, cliccando qui