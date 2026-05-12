Giornata sulla contrattazione collettiva
di Redazione
Si terrà l'11 giugno dalle 9 alle 14 presso il Centro Congressi Cavour di Roma. Iniziativa promossa da Adapt
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May 12, 2026
Nasce la Prima giornata italiana sulla contrattazione collettiva, in programma l’11 giugno 2026, dalle 9 alle 14, presso il Centro Congressi Cavour di Roma. Un’occasione per avviare un appuntamento stabile dedicato ai temi più rilevanti del sistema di relazioni industriali italiano. Nell’ambito dell’evento sarà inoltre presentato il XII Rapporto Adapt sulla contrattazione collettiva in Italia (2025), che rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'associazione fondata da Marco Biagi osserva, analizza e interpreta l’evoluzione della contrattazione nel nostro Paese. Sarà una giornata che vedrà protagonisti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali, imprese, istituzioni, studiosi ed esperti, impegnati a riflettere insieme sul presente e sul futuro della contrattazione collettiva.
Il programma si articolerà in due sessioni plenarie e quattro workshop paralleli, dedicati ad alcuni snodi centrali del dibattito contemporaneo: il rapporto tra rinnovi nazionali e livello decentrato, i temi della produttività e degli incentivi, la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione aziendale, le esternalizzazioni e la questione salariale. Le sessioni plenarie saranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale YouTube di Adapt.
L’obiettivo è chiaro: trasformare la contrattazione da oggetto di analisi a spazio di confronto, mettendo attorno allo stesso tavolo i suoi protagonisti, a partire dalle esperienze più significative e dai nodi più urgenti del nostro tempo.
La partecipazione è libera, ma per ragioni organizzative è richiesta la registrazione on line. Per informazioni: eventi@adapt.it.
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