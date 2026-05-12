Campus gratuito per le future protagoniste dell'Ia

15,7% di chi intraprende percorsi Ict, un divario che continua a pesare sull’innovazione del Paese e criticità ancora più rilevante alla luce delle tendenze globali. Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 competenze come Ia-Intelligenza artificiale e Ict saranno tra le più richieste e costituiranno, insieme alle capacità cognitive come il pensiero analitico, il nucleo del lavoro del futuro. Con l’ambizione di contribuire a colmare questo divario, prende il via la V edizione di AIxGIRLS, il campus estivo che, dal 19 al 25 luglio 2026 a Volterra (Pisa), offrirà a 20 studentesse della IV superiore provenienti dalle scuole in tutta Italia un’esperienza immersiva nel mondo dell’Ia, con costi interamente coperti da AIxGIRLS. Ideato da Darya Majidi, ceo di , in collaborazione con Roberta Russo, presidente di , l'associazione nata per supportare l'affermazione femminile e superare il divario di genere attraverso le tecnologie digitali, il progetto ha aperto ufficialmente le candidature l’11 maggio alle ore 16 con un LinkedIn di Donne 4.0. di In Italia le ragazze rappresentano solo il, un divario che continua a pesare sull’innovazione del Paese e criticità ancora più rilevante alla luce delle tendenze globali. Secondo iltra le più richieste e costituiranno, insieme alle capacità cognitive come il pensiero analitico,Con l’ambizione di contribuire a colmare questo divario, prende il via la V edizione di, il campus estivo che,, offrirà aprovenienti dalle scuole in tutta Italia un’esperienza immersiva nel mondo dell’Ia, con costi. Ideato da Group Daxo , in collaborazione con 4.0 Donne , l'associazione nata per supportare l'affermazione femminile e superare il divario di genere attraverso le tecnologie digitali, il progetto ha apertol’allecon un webinar presentazione trasmesso sul canale

AIxGIRLS punta sulle eccellenze. Un percorso meritocratico che valorizza i brillanti risultati scolastici, la motivazione e il potenziale attraverso un’esperienza formativa pensata per sviluppare competenze concrete e stimolare l'ambizione di guidare l'innovazione, in un settore chiave per il futuro. Le lezioni in aula saranno guidate da una faculty d'eccezione composta da docenti ed esperte del network di Donne 4.0 - professioniste pronte a trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche a rappresentare una fonte di ispirazione per accompagnare le giovani a giocare un ruolo di primo piano nell'innovazione. Oltre alla teoria e agli incontri con i ricercatori dell'Università di Siena, le studentesse parteciperanno a laboratori pratici e a un Hackathon a squadre.

«L’Ia sta ridisegnando il mondo del lavoro e non possiamo permettere che il talento femminile resti escluso da questa trasformazione. L’Ia non è solo un insieme di tecnologie, ma rappresenta un nuovo paradigma di governance e di leadership: è fondamentale abbattere pregiudizi e stereotipi che ancora allontanano le ragazze da queste discipline e avvicinarle alle competenze digitali, oggi leve decisive per una reale equità. L’obiettivo è trasformare queste giovani donne ad alto potenziale da semplici fruitrici di tecnologia a vere e proprie leader dell'innovazione, pronte ad affrontare i contesti più innovativi con consapevolezza e ambizione. In questa direzione, abbiamo recentemente lanciato anche il percorso AIxHER per coinvolgere anche le donne in fase di upskilling e reskilling», spiega Majidi.

L’impatto è già concreto: oltre il 50% delle partecipanti delle passate edizioni ha infatti scelto di proseguire il proprio percorso di studio in ambito tecnologico. AIxGIRLS è inoltre in procinto di ampliare il proprio raggio d’azione con AIxSCHOOL, una nuova iniziativa per portare l’AI nelle scuole come percorso di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più studenti e studentesse su scala nazionale e di consolidare l’intero progetto come piattaforma educativa in grado di generare valore nel tempo.