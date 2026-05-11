Corso avanzato sull'eolico dal 19 al 22 maggio
di Redazione
Dalle autorizzazioni alla connessione alla rete, dalla progettazione alla gestione. Organizzato da Anev, si terrà a Roma, Lungotevere dei Mellini 44 oppure on line
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May 11, 2026
Sono aperte le iscrizioni al corso avanzato sull’eolico organizzato dall’Anev, dedicato a professionisti, tecnici e operatori che desiderano approfondire competenze tecniche, normative e gestionali nel settore delle energie rinnovabili. Il corso può rilasciare crediti formativi professionali.
Temi principali
• Normativa, incentivi e procedure autorizzative;
• Sviluppo sostenibile, ambiente e decarbonizzazione;
• Progettazione, sviluppo e gestione di impianti eolici;
• Innovazione tecnologica e dinamiche di mercato;
• Strumenti e competenze per lavorare o fare impresa nel settore;
• Testimonianze di esperti e imprenditori dell’eolico.
Struttura del corso
• Tre giornate di aula con lezioni ed esercitazioni dal 19 al 22 maggio;
• Visita tecnica presso un parco eolico in esercizio con attività presso la centrale di controllo.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@anev.org.
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