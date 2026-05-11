Corso avanzato sull'eolico dal 19 al 22 maggio

Sono aperte le iscrizioni al corso avanzato sull’eolico organizzato dall’Anev, dedicato a professionisti, tecnici e operatori che desiderano approfondire competenze tecniche, normative e gestionali nel settore delle energie rinnovabili. Il corso può rilasciare crediti formativi professionali.

Temi principali

• Normativa, incentivi e procedure autorizzative;

• Sviluppo sostenibile, ambiente e decarbonizzazione;

• Progettazione, sviluppo e gestione di impianti eolici;

• Innovazione tecnologica e dinamiche di mercato;

• Strumenti e competenze per lavorare o fare impresa nel settore;

• Testimonianze di esperti e imprenditori dell’eolico.

Struttura del corso

• Tre giornate di aula con lezioni ed esercitazioni dal 19 al 22 maggio;

• Visita tecnica presso un parco eolico in esercizio con attività presso la centrale di controllo.