Al via il master in "Agentic AI & Data Engineering"

Un programma avanzato, sviluppato da Bip con il supporto di Cefriel e accreditato dal Politecnico di Milano, che garantisce formazione specialistica e inserimento immediato in azienda. Candidature entro il 15 maggio

Bip, multinazionale di consulenza, in collaborazione con Cefriel, annuncia l’avvio della VII edizione del master di II livello in Agentic AI & Data Engineering, riconosciuto dal Politecnico di Milano e progettato per formare giovani talenti con competenze avanzate nelle tecnologie AI e Cloud a supporto della gestione dell’intero ciclo di vita del dato. Confermando il valore delle edizioni passate, il master riparte con un percorso interamente finanziato da Bip xTech, il Centro di eccellenza Bip dedicato alle tecnologie esponenziali Cloud, Data e AI. L’obiettivo è quello di preparare professionisti in grado di guidare progetti innovativi all’interno di grandi realtà italiane e internazionali, contribuendo alla trasformazione tecnologica delle imprese.

«Le possibilità offerte dall’evoluzione delle tecnologie Cloud e dell’intelligenza artificiale sono straordinarie – spiega Marco Pesarini, partner di Bip –. Oggi le aziende cercano professionisti capaci di valorizzare queste tecnologie al massimo delle loro potenzialità. Con questo master vogliamo formare AI & Data engineer in grado di contribuire con competenza alla realizzazione di soluzioni ad alto valore per le imprese».

I candidati selezionati saranno assunti sin dal primo giorno tramite un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca della durata di due anni finalizzato all’assunzione, con la possibilità di svolgere gran parte delle attività in modalità full remote.

Il master, in partenza il 25 maggio 2026, ha una durata complessiva di due anni e prevede 13 settimane di formazione on line full immersion. A partire dal quarto mese, gli studenti verranno coinvolti in attività progettuali e di business. L’intera didattica, a forte impostazione pratica, è erogata da docenti del Politecnico di Milano e da esperti del Centro di eccellenza Bip xTech, tra cui specialisti di AI, Cloud e Architetture Dati.