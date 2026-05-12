Riparte il "Premio GammaDonna 2026"

empowerment, accelerazione e business networking. Dal 2004 GammaDonna ha accompagnato più di 2mila imprenditrici, realizzato oltre 80 percorsi formativi, promosso più di 170 eventi tra road-show, forum e tour territoriali, prodotto quasi 40 video-documentari sulle storie di impresa innovativa e costruito un ecosistema che connette imprese, investor, corporate, media e protagonisti dell’innovazione. «Da anni osserviamo un fenomeno che oggi è sotto gli occhi di tutti: quando le donne innovano, non generano solo nuove imprese, ma nuovi modelli di crescita, leadership e impatto - spiega Valentina Parenti, presidente di GammaDonna -. La vera sfida oggi non è più dimostrare il valore dell’imprenditoria femminile, ma creare le condizioni perché queste imprese possano crescere, scalare e incidere strutturalmente sulla competitività del Paese». Le imprese femminili in Italia hanno superato quota 1,3 milioni e rappresentano oggi una delle componenti più dinamiche del sistema imprenditoriale nazionale. Crescono presenza, qualità e impatto delle aziende guidate da donne, soprattutto nei settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Ma resta aperta una sfida decisiva: trasformare questa crescita in imprese più strutturate, scalabili e competitive. È in questo scenario che si aprono le candidature al Premio GammaDonna 2026 , il riconoscimento nazionale nato per colmare il divario di genere in Italia valorizzando l’imprenditoria femminile innovativa, che negli anni si è trasformato in una piattaforma permanente di, accelerazione e. Dal 2004ha accompagnato più di 2mila imprenditrici, realizzato oltre 80 percorsi formativi, promosso più di 170 eventi traterritoriali, prodotto quasi 40 video-documentari sulle storie di impresa innovativa e costruito un ecosistema che connette imprese, investor, corporate, media e protagonisti dell’innovazione. «Da anni osserviamo un fenomeno che oggi è sotto gli occhi di tutti: quando le donne innovano, non generano solo nuove imprese, ma nuovi modelli di crescita, leadership e impatto - spiega, presidente di GammaDonna -. La vera sfida oggi non è più dimostrare il valore dell’imprenditoria femminile, ma creare le condizioni perché queste imprese possano crescere, scalare e incidere strutturalmente sulla competitività del Paese».

Non solo un Premio

L’edizione 2026 si articolerà in un Road-Show nazionale in sette tappe – cinque in presenza e due digitali – dedicato a formazione, networking strategico e sviluppo di competenze imprenditoriali. Il percorso toccherà le città di Milano, Bologna, Porto Venere, Napoli e Torino, coinvolgendo partner di primo piano dell’ecosistema dell’innovazione italiana, e offrendo occasioni di confronto con investor, corporate ed esperti di sostenibilità, comunicazione e crescita d’impresa. Tra gli appuntamenti principali: una masterclass a Milano al The Carlton Hotel Rocco Forte su pitching, media e public speaking con Angels4Women e GBS Group (18 giugno); un workshop a Bologna con Mediolanum Private Banking dedicato all’educazione finanziaria personale (14 luglio); il FAB50 Gathering a Porto Venere, evento esclusivo dedicato alle 50 imprenditrici più innovative del Premio (11 settembre); una tappa immersiva presso il DHL Express Italy Gateway di Napoli sui temi dell’export e dell’internazionalizzazione (primi di ottobre); la Finale, in programma il 5 novembre a Torino. Completano il percorso due eventi digitali dedicati a sostenibilità, strategie d’impatto e nuove sfide del commercio internazionale.

A chi si rivolge

Il Premio è rivolto a imprenditrici (founder, co-founder, oppure socie attive con ruoli manageriali) che abbiano introdotto innovazione nella propria impresa attraverso prodotti, servizi, processi, modelli organizzativi o approcci sostenibili, con almeno un bilancio chiuso. Tra le candidature pervenute saranno inoltre assegnati:

• il Women Startup Award, dedicato alla startup femminile più innovativa. La startup dovrà aver completato almeno un seed round;

• il Giuliana Bertin Communication Award, promosso da Valentina Communication in memoria della sua fondatrice, dedicato all’imprenditrice distintasi nel campo della comunicazione.

In palio

short-list FAB50 avranno visibilità sulle principali testate nazionali e uno spazio dedicato sul canale YouTube e sulla piattaforma sei finaliste – selezionate da una giuria di esperti di innovazione, esponenti del mondo imprenditoriale e investitori – saranno protagoniste il 5 novembre sul palco della Finale a Torino, trasmessa in live streaming. In palio, inoltre, un video-documentario sulla storia di innovazione imprenditoriale; interviste e uscite sui principali media nazionali; percorsi formativi sull’intelligenza artificiale e sui temi di business management di Mipu e della Istud Business School; percorso di formazione sul mondo del Venture Capital e dell’innovazione di Italian Tech Alliance; opportunità di essere selezionata per accedere a un percorso di mentoring e a un training per partecipare al processo di screening di Angels4Women per l’accesso a un investimento tra i 100mila e i 500mila euro; percorso di formazione imprenditoriale con InnovUp; Business Class sulla finanza straordinaria di GammaDonna; un milione di mail sulla piattaforma 4DEM; opportunità di entrare a far parte delle Ambassador. Le imprenditrici selezionate nellaavranno visibilità sulle principali testate nazionali e uno spazio dedicato sul canale YouTube e sulla piattaforma www.gammadonna.it che diffonde storie di innovazione, leadership, visione. Le– selezionate da una giuria di esperti di innovazione, esponenti del mondo imprenditoriale e investitori – saranno protagoniste il, trasmessa in live streaming. In palio, inoltre, un video-documentario sulla storia di innovazione imprenditoriale; interviste e uscite sui principali media nazionali; percorsi formativi sull’intelligenza artificiale e sui temi di business management di Mipu e della Istud Business School; percorso di formazione sul mondo del Venture Capital e dell’innovazione di Italian Tech Alliance; opportunità di essere selezionata per accedere a un percorso di mentoring e a un training per partecipare al processo di screening di Angels4Women per l’accesso a un investimento tra i 100mila e i 500mila euro; percorso di formazione imprenditoriale con InnovUp; Business Class sulla finanza straordinaria di GammaDonna; un milione di mail sulla piattaforma 4DEM; opportunità di entrare a far parte delle Ambassador.

Aperto anche a chi non si candida