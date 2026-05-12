Riparte il "Premio GammaDonna 2026"
di Redazione
Da oltre 20 anni la piattaforma accompagna e accelera l’imprenditoria femminile innovativa con l’obiettivo di ridurre il divario di genere in campo socio-economico. Candidature entro il 9 giugno
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May 12, 2026
Le imprese femminili in Italia hanno superato quota 1,3 milioni e rappresentano oggi una delle componenti più dinamiche del sistema imprenditoriale nazionale. Crescono presenza, qualità e impatto delle aziende guidate da donne, soprattutto nei settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Ma resta aperta una sfida decisiva: trasformare questa crescita in imprese più strutturate, scalabili e competitive. È in questo scenario che si aprono le candidature al Premio GammaDonna 2026, il riconoscimento nazionale nato per colmare il divario di genere in Italia valorizzando l’imprenditoria femminile innovativa, che negli anni si è trasformato in una piattaforma permanente di empowerment, accelerazione e business networking. Dal 2004 GammaDonna ha accompagnato più di 2mila imprenditrici, realizzato oltre 80 percorsi formativi, promosso più di 170 eventi tra road-show, forum e tour territoriali, prodotto quasi 40 video-documentari sulle storie di impresa innovativa e costruito un ecosistema che connette imprese, investor, corporate, media e protagonisti dell’innovazione. «Da anni osserviamo un fenomeno che oggi è sotto gli occhi di tutti: quando le donne innovano, non generano solo nuove imprese, ma nuovi modelli di crescita, leadership e impatto - spiega Valentina Parenti, presidente di GammaDonna -. La vera sfida oggi non è più dimostrare il valore dell’imprenditoria femminile, ma creare le condizioni perché queste imprese possano crescere, scalare e incidere strutturalmente sulla competitività del Paese».
Non solo un Premio
L’edizione 2026 si articolerà in un Road-Show nazionale in sette tappe – cinque in presenza e due digitali – dedicato a formazione, networking strategico e sviluppo di competenze imprenditoriali. Il percorso toccherà le città di Milano, Bologna, Porto Venere, Napoli e Torino, coinvolgendo partner di primo piano dell’ecosistema dell’innovazione italiana, e offrendo occasioni di confronto con investor, corporate ed esperti di sostenibilità, comunicazione e crescita d’impresa. Tra gli appuntamenti principali: una masterclass a Milano al The Carlton Hotel Rocco Forte su pitching, media e public speaking con Angels4Women e GBS Group (18 giugno); un workshop a Bologna con Mediolanum Private Banking dedicato all’educazione finanziaria personale (14 luglio); il FAB50 Gathering a Porto Venere, evento esclusivo dedicato alle 50 imprenditrici più innovative del Premio (11 settembre); una tappa immersiva presso il DHL Express Italy Gateway di Napoli sui temi dell’export e dell’internazionalizzazione (primi di ottobre); la Finale, in programma il 5 novembre a Torino. Completano il percorso due eventi digitali dedicati a sostenibilità, strategie d’impatto e nuove sfide del commercio internazionale.
A chi si rivolge
Il Premio è rivolto a imprenditrici (founder, co-founder, oppure socie attive con ruoli manageriali) che abbiano introdotto innovazione nella propria impresa attraverso prodotti, servizi, processi, modelli organizzativi o approcci sostenibili, con almeno un bilancio chiuso. Tra le candidature pervenute saranno inoltre assegnati:
• il Women Startup Award, dedicato alla startup femminile più innovativa. La startup dovrà aver completato almeno un seed round;
• il Giuliana Bertin Communication Award, promosso da Valentina Communication in memoria della sua fondatrice, dedicato all’imprenditrice distintasi nel campo della comunicazione.
In palio
Le imprenditrici selezionate nella short-list FAB50 avranno visibilità sulle principali testate nazionali e uno spazio dedicato sul canale YouTube e sulla piattaforma www.gammadonna.it che diffonde storie di innovazione, leadership, visione. Le sei finaliste – selezionate da una giuria di esperti di innovazione, esponenti del mondo imprenditoriale e investitori – saranno protagoniste il 5 novembre sul palco della Finale a Torino, trasmessa in live streaming. In palio, inoltre, un video-documentario sulla storia di innovazione imprenditoriale; interviste e uscite sui principali media nazionali; percorsi formativi sull’intelligenza artificiale e sui temi di business management di Mipu e della Istud Business School; percorso di formazione sul mondo del Venture Capital e dell’innovazione di Italian Tech Alliance; opportunità di essere selezionata per accedere a un percorso di mentoring e a un training per partecipare al processo di screening di Angels4Women per l’accesso a un investimento tra i 100mila e i 500mila euro; percorso di formazione imprenditoriale con InnovUp; Business Class sulla finanza straordinaria di GammaDonna; un milione di mail sulla piattaforma 4DEM; opportunità di entrare a far parte delle Ambassador.
Aperto anche a chi non si candida
Tra le novità del 2026, GammaDonna apre il Road-Show anche alle imprenditrici che non desiderano candidarsi al Premio. Attraverso il percorso BEE-Skilled, sarà infatti possibile partecipare agli eventi formativi e di networking senza entrare nel processo di selezione. Una scelta che amplia ulteriormente l’accesso a strumenti di crescita, formazione e connessione professionale. Candidature entro il 9 giugno. Info e regolamento su: www.gammadonna.it/premio.
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