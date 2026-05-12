Imprese e innovazione, così si aiutano i giovani a scegliere il futuro

Durante la Innovation Week, OrientaTalenti e Federated Innovation @MIND insieme, per avvicinare alle professioni emergenti e rispondere al "mismatch" tra formazione e lavoro

Aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro significa oggi condurli nei luoghi in cui il futuro sta già prendendo forma. È da questa convinzione che nasce il legame tra OrientaTalenti e Federated Innovation @MIND, protagonista durante la Innovation Week con l’appuntamento 365 giorni di pillole di futuro, ospitato all’interno di MIND Milano Innovation District.

In un tempo in cui le professioni cambiano rapidamente e il divario tra formazione e lavoro continua a pesare sulle scelte dei ragazzi e sulle esigenze delle imprese, OrientaTalenti propone un modello di orientamento concreto, esperienziale e continuativo. Non solo informazioni sui percorsi di studio, ma occasioni reali di incontro con imprese, Università, Centri di ricerca, professionisti e contesti innovativi, per aiutare studenti e giovani adulti a leggere la complessità del presente e a riconoscere le competenze necessarie per costruire il proprio futuro.

La collaborazione con Federated Innovation @MIND, che riunisce 39 aziende innovative all’interno di uno dei più importanti ecosistemi italiani dedicati alla ricerca, alla tecnologia e alla contaminazione tra saperi (e che ospiterà Università Studi Milano, Campus Its, Cnr, Accademia del made in Italy eccetera), rappresenta in questo senso una scelta strategica. MIND è già oggi un luogo in cui convivono ricercatori, docenti, imprese, professionisti e una comunità di circa 7mila utenti, con una prospettiva di crescita verso 60mila potenziali utenti. Un ambiente vivo, nel quale i giovani possono osservare da vicino come nascono nuove professioni, quali competenze chiedono le imprese e quali traiettorie formative possono condurre ai lavori del futuro.

Il tema è particolarmente urgente. Come evidenziato anche dalla ricerca di Assolombarda, il mercato del lavoro a Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia continua a registrare una forte difficoltà di reperimento dei candidati: nel 2025 le imprese del territorio hanno faticato a trovare il 45,6% dei candidati necessari. La difficoltà riguarda sia i profili tecnici e operativi, sia le competenze trasversali e digitali.

L’appuntamento conferma quindi la vocazione di OrientaTalenti: costruire un ponte stabile tra scuola, Università, imprese e territori, offrendo ai giovani occasioni reali di incontro con i luoghi in cui si sperimenta l’innovazione. Un orientamento solido, precoce e continuativo può diventare una leva concreta per contrastare il mismatch, aiutando i ragazzi a scegliere con maggiore consapevolezza e il sistema produttivo a dialogare in modo più efficace con i talenti di domani.