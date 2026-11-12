Dalla sicurezza opportunità di lavoro

Sector Alarm, multinazionale della sicurezza di case e persone, nata in Norvegia nel 1995, è arrivata in Italia nel 2021. La sicurezza domestica è un mercato in costante crescita: secondo il Politecnico di Milano, nel 2025 il valore di mercato superava i 300 milioni di euro, in crescita del 22%, corrispondenti al 30% del comparto smart home. La multinazionale norvegese ha costruito in cinque anni una presenza capillare nel nostro Paese: a ottobre 2026 conta 31 filiali in 11 regioni e oltre 400 persone, all’interno di un gruppo attivo in otto Stati. Inoltre è alla continua ricerca di personale e ha costituito un Osservatorio sulle professioni del settore (tecnici, commerciali, figure digitali) e sulle opportunità per i giovani talenti.

«Nella sicurezza in senso ampio - spiega Marco Iacobone, direttore Risorse umane - l’Osservatorio ConFederSicurezza stima oltre 112mila occupati in 1.505 imprese (dati 2024): un comparto vasto, che va dalla vigilanza ai servizi tecnologici. Sulla sicurezza smart non risultano ancora rilevazioni ufficiali sull’occupazione, ma il suo peso si vede dal mercato. Secondo l’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, nel 2025 la Smart Home ha superato per la prima volta il miliardo di euro (+11%), e la sicurezza ne vale il 30%, con una crescita del 22% in un anno. Dove cresce il valore, cresce il lavoro. Proteggere casa oggi non significa solo evitare un furto, ma rilevare in tempo incendi, perdite d’acqua e altre emergenze, con professionisti nelle centrali operative che valutano la situazione e attivano l’intervento giusto. Sono competenze nuove, tecnici, specialisti di dati, operatori, che il settore deve saper attrarre e formare».

Le richieste infatti crescono su profili diversi e complementari. Prima di tutto le figure commerciali, che incontrano i clienti, ne capiscono le esigenze e li guidano verso la soluzione giusta. Poi i tecnici installatori e manutentori, da cui dipende che l’impianto funzioni davvero nel tempo. A sostenere entrambi ci sono i formatori, che accompagnano commerciali e tecnici lungo tutto il percorso e garantiscono standard di qualità. C’è poi un ruolo ancora poco conosciuto ma centrale: le guardie particolari giurate non armate della centrale operativa, attiva 24 ore su 24, una qualifica prevista dalla normativa italiana sulla sicurezza privata. Sono loro a fare la differenza rispetto a un allarme tradizionale o a un dispositivo fai-da-te: quando scatta l’allarme non c’è solo una sirena, c’è una persona che verifica cosa è successo e, se serve, attiva le Forze dell’Ordine o i soccorsi. Servono quindi competenze tecniche e relazionali insieme, ed è per questo che la formazione è centrale.

«I profili giusti sono contesi da tutto il settore, e per noi la competenza non basta - sottolinea Iacobone -. In termini generali vale sempre l’adagio che non basta trovare persone con le competenze giuste: servono persone che condividano i nostri valori e che abbiano la motivazione per lavorare in un contesto in rapida crescita. E la crescita, per noi, è concreta. In Italia tra dicembre 2025 e novembre 2026 siamo passati da 320 a 421 persone, oltre il 30% in più: +18% tra i dipendenti e +41% tra i collaboratori. Per il 2027 puntiamo a un ulteriore aumento di circa un terzo dell’organico, con l’apertura di nuove filiali per coprire circa l’85% del territorio nazionale. Per sostenere questo percorso lavoriamo su due fronti: nuove assunzioni sul mercato e crescita interna, con formazione e percorsi di sviluppo per chi è già con noi. Le competenze delle persone sono ciò che rende solida un’organizzazione nel tempo».

Ma come attirare e trattenere talenti? «Prima di tutto offriamo una prospettiva: crescere dentro un’azienda internazionale in forte espansione, con formazione continua e percorsi di carriera strutturati che permettono di assumere responsabilità in modo progressivo. Un esempio è la rete commerciale, dove i consulenti commerciali possono diventare manager di team, con responsabilità crescenti nella gestione delle filiali. A questo si affianca il riconoscimento dei risultati: incentivi e iniziative di team che premiano chi si distingue, con cene e viaggi premio per i migliori. Curiamo infine la dimensione di comunità: workshop su temi che vanno dalla previdenza complementare agli stereotipi di genere, eventi nazionali e momenti di formazione e confronto in Spagna e in Norvegia con i colleghi degli altri sette Paesi del Gruppo. Le persone restano dove crescono e dove si sentono parte di qualcosa», confida il direttore Hr.

Anche per questo sono attive due Academy: la Sector Way Academy, dedicata al team commerciale, e la Sector Way Academy Operations, per i tecnici installatori e manutentori. Aspetto fondamentale è che la formazione non finisce all’ingresso in azienda: accompagna le persone per tutto il percorso, ogni volta che crescono e assumono nuove responsabilità. L’obiettivo è dare competenze, strumenti e metodi di lavoro condivisi, in linea con gli standard del Gruppo internazionale e con le specificità del mercato italiano.

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