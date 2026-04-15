Dagli aiuti alle imprese ai concorsi nella pubblica amministrazione

Punta a favorire l'ingresso nelle aziende di personale altamente qualificato, in particolare dottori di ricerca, la nuova misura Talenti - Trasferimento delle conoscenze, approvata dalla Giunta di Regione Lombardia. Rivolta alle piccole e medie imprese lombarde, ha una dotazione finanziaria di sette milioni di euro. «Un investimento strategico sul capitale umano e sul contributo alla ricerca e al trasferimento tecnologico, elementi chiave per sostenere la crescita e l'innovazione del tessuto produttivo lombardo - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi -. Puntiamo inoltre ad attrarre e trattenere talenti sul territorio, creando nuove opportunità professionali e stimolando collaborazioni strutturate tra imprese, Università e Centri di ricerca. È un passo concreto per rendere la Lombardia sempre più competitiva, dinamica e pronta a cogliere le trasformazioni in atto». La misura prevede un contributo a fondo perduto che copre il 70% dei costi per le assunzioni a tempo indeterminato e il 60% per quelle a tempo determinato. Il contributo può arrivare fino a 56mila euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato e fino a 48mila euro per quelle a tempo determinato, con un sostegno riconosciuto rispettivamente fino a 24 mesi e fino a un massimo di 12 mesi. «Come Regione vogliamo valorizzare in modo concreto il lavoro dei ricercatori favorendo l'applicazione delle loro competenze all'interno delle imprese», sottolinea l'assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, secondo cui «è necessario facilitare percorsi professionali qualificati anche all'esterno dell'ambito accademico, offrendo nuove opportunità ai giovani con dottorato e sostenendo al tempo stesso la diffusione della cultura dell'innovazione nel mondo del lavoro».

Un programma di assunzioni per 900 unità nel triennio, 357 nel 2026 così suddivise: 51 agenti di polizia municipale (che si vanno ad aggiungere ai circa 100 assunti nel 2025), 109 unità di personale nei servizi educativi, 81 tra funzionari e istruttori amministrativi, 16 funzionari informatici, otto esperti autisti e cinque esperti cucinieri. Servizi alla persona, sicurezza ed efficienza amministrativa gli aspetti centrali del Piano 2026-2028, Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028, approvato dalla Giunta comunale. Un documento cardine attraverso il quale il Comune di Firenze pianifica in modo integrato performance, organizzazione, fabbisogni di personale, prevenzione della corruzione e trasparenza, lavoro agile e pari opportunità, per garantire una governance più semplice, orientata ai risultati. Il Piano contiene tra le altre cose il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028, il principale documento di politica occupazionale dell'ente che esprime, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. «Investire sul personale significa investire nel futuro della nostra comunità per garantire a tutti i cittadini un servizio sempre più efficiente e vicino alle loro esigenze. Rafforzare gli organici vuol dire infatti garantire maggiore sicurezza attraverso la polizia municipale, migliorare l'offerta educativa nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, potenziare i servizi sociali e ambientali - dichiara l'assessora al Personale Laura Sparavigna -. In questa direzione sono stati banditi, nel solo anno 2025, 17 procedure pubbliche di selezione, anche per l'inserimento in organico di professionalità altamente specializzate, tecnici e funzionari con competenze specifiche, con l'obiettivo di rendere la macchina comunale più efficiente, moderna e capace di rispondere con tempestività alle esigenze della città».

Nuove opportunita' per accedere alla dirigenza pubblica e contribuire alla modernizzazione delle amministrazioni e al rafforzamento della capacità amministrativa del Paese, attraverso l'ingresso di professionalità qualificate. È on line il bando della XII edizione del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale della Sna-Scuola nazionale dell'amministrazione, tra i principali canali di accesso alla carriera dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato. L'edizione 2026 prevede l'ammissione di 73 allievi a un percorso formativo di 12 mesi, a seguito di una selezione articolata in una prova preselettiva, tre prove scritte e una prova orale. «Anche quest'anno, per la quarta volta consecutiva, abbiamo rispettato l'impegno, assunto sin dall'atto della mia nomina, di garantire la cadenza annuale di un appuntamento strategico per il reclutamento di una dirigenza pubblica qualificata, in grado di affrontare le sfide future», sottolinea la presidente della Sna Paola Severino. La selezione valuta competenze multidisciplinari - giuridiche, economiche, di politiche pubbliche, management e innovazione digitale, oltre alla lingua inglese - assieme alle principali competenze manageriali, tra cui problem solving, gestione dei collaboratori e orientamento al risultato. A questa impostazione selettiva si affianca un percorso formativo altamente qualificante, progettato per consolidare e sviluppare le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Un investimento che si inserisce nella visione della Sna di promuovere una pubblica amministrazione sempre più competente, innovativa e orientata all'eccellenza. Al termine del percorso formativo risulteranno vincitori 61 dirigenti di seconda fascia destinati alle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici, da assegnare a18 amministrazioni pubbliche, tra cui presidenza del Consiglio, diversi ministeri, agenzie ed enti nazionali. Il concorso è aperto a candidati esterni in possesso di laurea e titolo post-laurea (dottorato, master universitario di secondo livello o diploma di specializzazione) e a dipendenti pubblici con almeno cinque anni di esperienza nella Pa in posizioni funzionali che richiedono il possesso della laurea. La scadenza per presentare le candidature è fissata al prossimo 23 aprile.

Nel solo mese di aprile, sono più di 116mila, secondo i dati Excelsior elaborati dal Centro studi Cna, gli addetti richiesti nel settore alberghiero e della ristorazione che salgono a 418mila nel secondo trimestre 2026. Nella ristorazione le entrate previste nelle aziende del settore sono 88mila ad aprile e 332mila tra aprile e giugno. Gli addetti per i quali è richiesta una qualifica o un diploma professionale sono, solo ad aprile 40.100. Il 45,5% del personale richiesto è considerato di difficile reperimento mentre per il 64% delle assunzioni è richiesta un'esperienza nel settore. Le principali professioni richieste ad aprile sono cameriere di sala (22.910), aiuto cuoco (9.970) e cuoco (8.800).

Engel&Volkers è alla continua ricerca di personale e considera una priorità assoluta non solo puntare su competenza e qualità professionale dei propri agenti, ma anche investire e valorizzare il resto dello staff interno all'azienda, potenziando le funzioni di supporto alla vendita (marketing, finance, legal eccetera), con l'obiettivo di offrire un servizio consulenziale di alto livello a 360 gradi, supportando il lavoro degli agenti e la gestione end-to-end del cliente. In quest’ottica, le assunzioni all’interno dello staff dipendenti (escludendo quindi gli agenti, che sono tutti liberi professionisti indipendenti) sono cresciute di circa il 20% nel biennio 2023-2025, a conferma della volontà dell’azienda di strutturarsi in modo sempre più solido e integrato. Gestire immobili di pregio richiede competenze tecniche e relazionali elevate; per questo gli agenti di Engel&Volkers beneficiano di una formazione continua grazie all'Academy interna, con corsi di formazione dedicati, all'avanguardia nel settore e frutto dell'esperienza quarantacinquennale del brand. L’Academy ogni anno forma circa 200 persone, con un percorso iniziale di training intensivo di un mese seguito da un tutoraggio dedicato della durata di un anno.. I moduli formativi sono pensati per formare sia agenti principianti, che professionisti di livello intermedio ed esperto. Questa struttura garantisce una forte scalabilità interna: la maggior parte degli Area Manager proviene infatti da percorsi formativi interni. Ogni mese partecipano all’Academy circa 20 nuovi studenti, contribuendo a un flusso continuo di nuovi talenti. Un mese fa il ceo Muhannad Al Salhi ha preso parte al programma Leader for Talent della Luiss, iniziativa che rafforza ulteriormente il legame dell’azienda con istituzioni accademiche di prestigio. Sempre con la Luiss è iniziato il progetto Grow, che coinvolge gli studenti nello sviluppo di soluzioni basate su sistemi di intelligenza artificiale da integrare in azienda. A dimostrazione dell'importanza per Engel&Volker dell'integrazione delle nuove tecnologie all'interno di tutti i processi aziendali in Italia e all’estero. Parallelamente, con la Lumsa è stato avviato un corso dedicato alla sostenibilità, altro tema di particolare rilevanza per l'azienda, che proseguirà fino alla fine di maggio: sette incontri focalizzati sulla definizione di un piano di sostenibilità specifico per E&V. Oggi il brand è presente in 36 Paesi nei cinque Continenti, con oltre 1.000 agenzie a livello globale, offrendo quotidianamente ai propri clienti un portafoglio ampio e selezionato di immobili di qualità e di alta gamma, attraverso un servizio personalizzato e di elevato profilo. Il 2025 ha rappresentato un anno particolarmente positivo, nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico complesso: il Gruppo ha inaugurato circa 50 nuove sedi e ha superato 1,3 miliardi di euro in commissioni. All’interno di questo percorso di crescita, l’Italia si conferma un mercato strategico, caratterizzato dall’integrazione tra il business diretto e una rete in franchising composta da oltre 100 shop operativi e 1.300 collaboratori. Nel solo mercato italiano, nel 2025 è stata registrata una crescita a doppia cifra del 16% nel fatturato da commissioni, con una media di otto immobili venduti al giorno su tutto il territorio nazionale.

Sono circa 37mila i lavoratori tramite Agenzia nel Lazio (29mila nella sola area della Città Metropolitana di Roma), pari al 7,6% degli occupati in somministrazione in Italia. Sono lavoratori impiegati – con gli stessi diritti, la stessa retribuzione e le medesime tutele dei lavoratori dipendenti - principalmente nei settori dell’informatica, dell’horeca, del commercio al dettaglio, dei trasporti, delle costruzioni e dell’industria chimica. Nel Lazio, in linea con i dati nazionali, la somministrazione si conferma poi per i giovani la migliore porta d’accesso al mercato del lavoro, con circa il 38% dei lavoratori che ha meno di 30 anni. È quanto emerge dai dati di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro.

Mutti dà il via alla ricerca di 1.300 collaboratori stagionali per la campagna di trasformazione del pomodoro 2026. I lavoratori saranno impegnati nei tre stabilimenti dell’azienda: 500 a Montechiarugolo e 400 a Collecchio, in provincia di Parma, e altri 400 nello stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Il periodo estivo, da luglio a settembre, rappresenta per Mutti un momento cruciale: è in queste settimane che infatti viene trasformata tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori partner, lavorando il pomodoro colto nel pieno della sua maturazione. Per garantire efficienza e qualità in questa fase così intensa, l’azienda apre le candidature per ruoli specializzati come analisti addetti al controllo qualità e alla campionatura, operatori di linea, periti meccanici ed elettrici, oltre a diplomati e laureandi in discipline scientifiche desiderosi di fare esperienza in un contesto produttivo di eccellenza. Mutti si conferma essere, ogni anno, una realtà particolarmente attrattiva per i giovani che vogliano impegnarsi in un’esperienza lavorativa estiva: oltre il 70% degli stagionali sono under 35. Di particolare valore è l’opportunità presso Instafactory, ospitata nella zona di Gualtieri (Reggio Emilia). Si tratta del primo impianto produttivo mobile brevettato da Mutti, che consente di trasformare il pomodoro direttamente sul campo di raccolta, riducendo al minimo i tempi tra raccolta e lavorazione e garantendo la massima freschezza. È in questo contesto che si aprono le candidature per giovani ingegneri e laureandi in ingegneria meccanica o dell’industria alimentare, con l’obiettivo di formare il team che gestirà la linea produttiva mobile. Ai collaboratori stagionali, Mutti garantisce l’applicazione del Ccnl dell’industria alimentare e il contratto integrativo aziendale, con condizioni economiche e benefit allineati a quelli degli oltre 500 dipendenti permanenti dell’azienda. Le candidature sono già aperte. I requisiti includono maggiore età, disponibilità a lavorare dal 1° luglio al 10 ottobre su turni, compresi festivi e notturni, ed essere in possesso di un’automobile. Mutti darà priorità a coloro che hanno già collaborato con l’azienda in occasione delle precedenti campagne. Per candidarsi:

Magnaghi Aerospace, eccellenza dell'industria aeronautica italiana, ha chiuso un finanziamento da 157 milioni di euro con JP Morgan. L'operazione, articolata su più linee di credito, è finalizzata a sostenere il piano di crescita del Gruppo, che punta a raddoppiare fatturato e forza lavoro nei prossimi cinque anni. Sono previsti 700 nuovi ingressi in Italia e all'estero. Il nucleo dell'operazione risiede nella volontà di rafforzare la propria struttura finanziaria e operativa mantenendo salda la propria identità di azienda italiana imprenditoriale.

Sopra Steria avvia nel 2026 un piano di rafforzamento strutturale delle proprie competenze con oltre 8.500 nuove assunzioni nel mondo, di cui 110 in Italia. Il 2026 segna i 25 anni di Sopra Steria in Italia, con un’organizzazione in crescita che conta oggi 1.150 dipendenti e oltre 200 collaboratori. Nel nostro Paese il piano prevede nuovi ingressi integrati da percorsi di stage finalizzati all’assunzione con contratto di apprendistato. Le ricerche si concentrano su profili developer, data engineer, business analyst/consultant e project manager, a supporto dei settori financial services, pubblica amministrazione, retail, fashion e manufacturing— ambiti che rappresentano i principali driver di domanda per soluzioni digitali complesse e regolamentate.

Wizz Air inaugura un’ulteriore fase di crescita in Italia scegliendo l'aeroporto di Torino come scalo strategico per l’apertura di una nuova base operativa, la settima della compagnia nel nostro Paese. Dal 14 settembre 2026, un primo aeromobile di ultima generazione sarà posizionato nella nuova base torinese, seguito da un secondo aeromobile a partire dal 25 ottobre 2026: una significativa espansione del network e il rafforzamento dell’offerta verso destinazioni sia nazionali che internazionali, con un incremento della capacità annua di 500mila posti addizionali per ciascun aereo. Un investimento strategico sviluppato insieme a Torino Airport che favorirà nuove prospettive di crescita per il territorio con 80 nuovi posti di lavoro diretti e 700 indiretti nell’industria correlata e un network di collegamenti senza precedenti.

Ecogest Spa, realtà italiana di riferimento nel settore dei servizi infrastrutturali e ambientali e nella manutenzione del verde stradale ed autostradale, annuncia l’apertura di una campagna di selezione finalizzata all’inserimento di 50 nuove risorse su tutto il territorio nazionale. Con sede a Cotignola (Ravenna), Ecogest opera da decenni nella manutenzione del verde stradale e autostradale e nella gestione delle infrastrutture di trasporto, intervenendo su oltre 7.500 km di rete distribuiti in diverse regioni italiane. L’azienda si distingue per l’organizzazione efficiente dei cantieri e per l’elevato livello di specializzazione delle proprie attività, che spaziano dalla cura delle aree verdi alla sicurezza e logistica delle infrastrutture viarie. Nel dettaglio, la ricerca è rivolta alle seguenti figure professionali:

30

operai

in possesso di patente B;

in possesso di patente B; Dieci trattoristi

con idonea abilitazione;

con idonea abilitazione; Cinque autisti

con patente C e CQC;

con patente C e CQC; Tre escavatoristi.

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo. Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce vitto, alloggio e rientri periodici, con modalità da concordare. Con questa nuova campagna di assunzioni, Ecogest conferma il proprio impegno nella crescita occupazionale e nello sviluppo di competenze specializzate a supporto della manutenzione e sicurezza delle infrastrutture italiane. Per candidarsi e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’azienda, ed in particolare inviare il proprio curriculum o la propria disponibilità all’indirizzo mail: Le opportunità di lavoro riguardano diverse aree del Paese, in particolare le regioni:. Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce, con modalità da concordare. Con questa nuova campagna di assunzioni, Ecogest conferma il proprio impegno nella crescita occupazionale e nello sviluppo di competenze specializzate a supporto della manutenzione e sicurezza delle infrastrutture italiane. Per candidarsi e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’azienda, ed in particolare inviare il proprio curriculum o la propria disponibilità all’indirizzo mail: ufficio.personale@ecogestspa.com . Per prendere visione con maggiore dettaglio delle attività dell’azienda, e della dislocazione dei cantieri e delle attività, è possibile collegarsi al sito www.ecogestspa.com

Lidl Italia, catena della Gdo con 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di oltre 23mila collaboratori, annuncia l’avvio delle selezioni per il personale che verrà impiegato nel suo punto vendita al Lido di Venezia e la cui apertura è prevista per l’autunno. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di espansione dell’Insegna verso un servizio di sempre maggiore prossimità e un’importante opportunità di inserimento lavorativo per la comunità locale: sono infatti 20 le nuove posizioni aperte. In particolare, le figure ricercate sono: assistant store manager, addetto vendite part-time otto ore domenicali, addetto vendite a chiamata, addetto vendite, apprendista addetto vendite, operatore di filiale. Nel dettaglio, l’assistant store manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello store manager, come per esempio la gestione del personale e dell'assortimento. Il Graduate Program Generazione Talenti Vendite rappresenta un percorso di formazione on the job della durata di 12 mesi dedicato ai neolaureati, volto ad ampliare conoscenze e competenze sperimentando attività e ruoli diversi. L’addetto vendite si occuperà della gestione quotidiana del supermercato, curando il rifornimento dei prodotti sugli scaffali, il primo contatto con il cliente e le operazioni di cassa, garantendo sempre un punto vendita ordinato e accogliente. L’addetto vendite part-time otto ore domenicali e l'addetto vendite a chiamata supporteranno le attività dello store con flessibilità operativa nei momenti di maggiore afflusso o durante le aperture festive, dedicandosi alla gestione della cassa e al rifornimento dei prodotti a scaffale. L’apprendista addetto vendite, invece, collaborerà con il team per una gestione efficiente dello store, svolgendo attività come il rifornimento dei prodotti, le operazioni di cassa e l’assistenza al cliente. Infine, l’operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali contribuendo al corretto funzionamento del punto vendita. Per candidarsi alle selezioni basterà compilare il form online al seguente link: 29 aprile, mercoledì 27 maggio o mercoledì 24 giugno. Lidl contatterà poi i profili in linea mandando una mail con le indicazioni su ora e luogo in cui si svolgeranno i colloqui. , catena della Gdo con 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di oltre 23mila collaboratori,. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di espansione dell’Insegna verso un servizio di sempre maggiore prossimità e un’importante opportunità di inserimento lavorativo per la comunità locale:. In particolare, le figure ricercate sono:Nel dettaglio, lricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello store manager, come per esempio la gestione del personale e dell'assortimento. Ilrappresenta un percorso di formazionedella durata di 12 mesi dedicato ai neolaureati, volto ad ampliare conoscenze e competenze sperimentando attività e ruoli diversi. Lsi occuperà della gestione quotidiana del supermercato, curando il rifornimento dei prodotti sugli scaffali, il primo contatto con il cliente e le operazioni di cassa, garantendo sempre un punto vendita ordinato e accogliente. L’e l'supporteranno le attività dello store con flessibilità operativa nei momenti di maggiore afflusso o durante le aperture festive, dedicandosi alla gestione della cassa e al rifornimento dei prodotti a scaffale. L’, invece, collaborerà con il team per una gestione efficiente dello store, svolgendo attività come il rifornimento dei prodotti, le operazioni di cassa e l’assistenza al cliente. Infine, l’si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali contribuendo al corretto funzionamento del punto vendita. Per candidarsi alle selezioni basterà compilare il form online al seguente link: https://lavoro.lidl.it/lido-di-venezia scegliendo la data preferita tra mercoledì, mercoledìo mercoledì. Lidl contatterà poi i profili in linea mandando una mail con le indicazioni su ora e luogo in cui si svolgeranno i colloqui.

Sogesid, la società di ingegneria ambientale dello Stato, ha presentato il Piano industriale 2026-2028 stimando il valore della produzione in aumento da 155 milioni di euro nel 2026 fino a 289 milioni nel 2028 (+11,2%) e l'utile netto in progresso a 3,8 milioni nel 2028 (+311% rispetto al 2026). Nel triennio 2023-2025 Sogesid «è stata profondamente trasformata: da società in perdita, impegnata quasi esclusivamente in attività di assistenza tecnica ai ministeri, la nuova governance insediata ha rilanciato la società ristrutturandola come società di ingegneria dello Stato, operativa sul territorio». Un deciso cambio di passo per Sogesid, si legge in una nota, che «nel 2020 aveva chiuso in negativo di oltre sette milioni di euro, mentre nel 2021 registrava un Roe (Return on Equity) del -9%, per puntare, come indicato nel Piano Industriale, al +7,74% nel 2028, a dimostrazione del miglioramento della redditività generata dall'attività avviata dalla nuova governance della società». Il valore della produzione nel triennio 2023-2025 è aumentato del +44%, il margine operativo lordo del +528%. Il rendimento del capitale passa dal -4,40% nel 2023, a +6%, nel 2026, nel 2028 atteso il +7,74%. Inoltre ha avviato un processo di potenziamento della propria struttura organizzativa, puntando sull’inserimento di profili professionali altamente qualificati, sia in ambito tecnico sia gestionale, al fine di accrescere la capacità operativa e garantire elevati standard qualitativi. I risultati raggiunti non sono frutto del caso: alla base c'è una precisa scelta strategica, quella di porre il capitale umano al centro. Nel novembre 2025, per la prima volta nella sua storia, Sogesid ha avviato una mappatura strutturata delle qualità e delle competenze professionali dei propri dipendenti, nella convinzione che le persone rappresentino il patrimonio più prezioso della Società e il motore principale di ogni traguardo conseguito.