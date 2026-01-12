Competenze per il contrasto a povertà e disagio sociale

L'Università di Milano-Bicocca amplia la sua offerta formativa con due nuovi master proposti da Bicocca Academy, la Scuola di Alta formazione post laurea dell'Ateneo. Un focus particolare su laboratori e project work caratterizza entrambi i percorsi, gratuiti e alla loro prima edizione, per fornire ai professionisti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali una serie di competenze avanzate.

Ats e Comuni. La proposta formativa sviluppa le competenze di analisi complessa di bisogni e risorse dei territori e del funzionamento dei sistemi di welfare locale, nelle loro interazioni tra i vari attori del sistema pubblico e del Terzo settore. Si mira, inoltre, a qualificare la capacità di intervento in un quadro più ampio, strategico e programmatico, di gestione anche amministrativa ed economico-finanziaria dei sistemi integrati dei servizi, delle politiche sociali e delle reti locali. Diretto dalle professoresse Ida Castiglioni e Laura Formenti, il corso prevede 25 posti disponibili e chiuderà le iscrizioni il 23 gennaio 2026. «Finalmente un master executive, gratuito, con una reale prospettiva interdisciplinare. Un'occasione unica di aggiornamento per comuni e Ats su Leps, Ogd street level bureaucracy, modelli partecipativi, modelli e tecniche per l'integrazione con le politiche educative, sanitarie, del lavoro e dell'abitare. Un approccio concreto, con casi reali e una ricerca costante di soluzioni innovative», spiegano le professoresse. Il master di secondo livello in Pianificazione, programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nasce per ampliare le competenze strategiche e organizzative delle professionalità di middle management impegnate in.

primo livello Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale si rivolge a professionisti impegnati nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, già provvisti di una propria professionalità disciplinare. Il percorso vuole ulteriormente specializzare i partecipanti nell'ambito della promozione di progetti di innovazione e sperimentazione sociale, concepiti per rispondere a diversi bisogni: protezione e sostegno di minori e famiglie in situazioni di disagio o di rischio, promozione del benessere individuale, familiare e comunitario. Il master, diretto dai professori Paolo Rossi e Elisabetta Biffi, coniuga due aspetti cruciali: le pratiche di contrasto a povertà e marginalità con le strategie di intervento nel campo delle azioni preventive. «Si tratta di un'opportunità di formazione innovativa, che mira a integrare le competenze dei diversi professionisti che operano nel sociale, come assistenti sociali, educatori e psicologi, anche per sviluppare il lavoro d'équipe», spiegano i docenti. Sono disponibili 25 posti; le iscrizioni chiuderanno il 3 febbraio 2026. Progettato con logica multidisciplinare, il master di

I due master si inseriscono tra gli interventi previsti dal Piano Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 - Priorità 1. Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà (FSE+) – Obiettivo Specifico K (ESO 4.11) e sono realizzati con il cofinanziamento dell’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Grazie al finanziamento ottenuto, i percorsi verranno riproposti per quattro cicli annuali e saranno gratuiti per i frequentanti.