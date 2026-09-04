Farmaci anti obesità, negli Usa boom tra i bambini

Le prescrizioni tra gli 8 e gli 11 anni sono aumentate di 310 volte rispetto al 2019, ma l'accesso alla terapia resta legato al reddito delle famiglie

Negli Stati Uniti cresce l'utilizzo dei farmaci contro l’obesità - come Saxenda, Wegovy e Zepbound - nei bambini dagli 8 agli 11 anni, sebbene il numero resti relativamente basso. È quanto emerge dallo studio pubblicato su Pediatrics da Babak J. Orandi, professore associato presso i Dipartimenti di Chirurgia e Medicina della New York University: il numero è 310 volte maggiore a giugno 2026 rispetto al 2019, anno in cui i farmaci sono stati prescritti per la prima volta. La prescrizione non è rivolta a tutti i soggetti minori che soffrono di obesità: la terapia risulta efficace in soggetti non affetti da diabete.

I farmaci in questione appartengono alla classe dei GLP-1 , sviluppati per la cura specifica del diabete. I principi attivi come semaglutide, liraglutide e tirzepatide imitano l’ormone naturale che regola appetito e metabolismo, rallentando lo svuotamento dello stomaco e aumentando il senso di sazietà. Nonostante la ricerca abbia attestato una esponenziale crescita nell’utilizzo del farmaco, lo studio ha rivelato anche che l’accesso al farmaco è strettamente legato alle possibilità economiche della famiglia del paziente. La possibilità di usufruire del trattamento risulterebbe diseguale: i bambini provenienti da nuclei a reddito più elevato hanno una probabilità superiore del 55% di ricevere i farmaci rispetto agli altri, grazie alle capacità della famiglia nel sostenere i costi della terapia, eventuali incontri con specialisti e assicurazione sanitaria. Queste terapie in America vengono pagate privatamente. Per una terapia di Wegovy la spesa è di 199 dollari al mese per le dosi iniziali e 349 dollari per le dosi standard nei successivi mesi, con programmi ad abbonamento pensati dalla casa farmaceutica che possono calmierare il prezzo a 249 dollari al mese. Se si considera un anno di terapia, il costo può variare tra i 2.400 e 4.200 dollari. Con l’assicurazione sanitaria il costo è inferiore, ma dipende dalla copertura.

Sebbene la ricerca attesti una crescita palpabile nell’utilizzo di farmaci GLP-1 per contrastare l’obesità nei bambini, Babak sottolinea l’importanza di continuare a monitorare la sicurezza e la funzionalità della terapia. Al momento, l’esperienza sull’uso a lungo termine è ancora molto limitata.