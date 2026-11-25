Con Alessandro Manzoni e i suoi “Promessi sposi” inizia oggi un cammino che si propone di scoprire come il tema del denaro sia stato affrontato nella letteratura, una passeggiata nelle pagine di capolavori che hanno plasmato e continuano a plasmare il nostro sguardo sul mondo. Come rileva il professor Pierantonio Frare, docente di Letteratura Italiana all’Università Cattolica di Milano, Manzoni, volendo scrivere un romanzo realisticamente ambientato nel Seicento, riserva molta attenzione al denaro e i protagonisti del romanzo mostrano i molteplici usi che se ne possono fare.

Lucia quasi non tocca denaro: se ne interessa quando, dopo il rapimento e il rilascio, riceve dall’Innominato 100 scudi d’oro e chiede alla madre Agnese di donarne la metà a Renzo. Agnese ovviamente provvede: non solo, ogni volta che si reca da don Abbondio per cambiare gli scudi in monete di piccolo taglio, ne lascia sempre alcune per i poveri. «Per Lucia e Agnese il denaro è un mezzo e, quando c’è, va condiviso», sottolinea Frare. Da parte sua, Renzo ha continuamente a che fare con i soldi: da quando, innamoratosi di Lucia, diventa «massaio» e risparmia in vista delle nozze, a quando, fuggito da Milano, rimane praticamente senza un soldo, a quando, al termine del romanzo, riesce a risollevarsi con il lavoro e ad acquistare insieme al cugino Bortolo un filatoio, diventando un piccolo imprenditore.

Elemosine e avidità

C’è un episodio che ben racconta l’indole di Renzo e il suo rapporto con i soldi: fuggito da Milano e intenzionato a recarsi dal cugino Bortolo, lungo la strada pranza in un’osteria pagando con il poco denaro di cui ormai dispone: all’uscita incontra una famiglia che chiede l’elemosina e, senza indugio, dona le ultime monete che gli sono rimaste. «In questo episodio – rileva Frare – Renzo, che dona senza calcolo e confida in Dio, ricorda la vedova povera del Vangelo (Mc 12,41-44) che offrì due monetine, tutto quanto aveva per vivere. Per Manzoni l’elemosina è importante e necessaria: essa si configura come l’unica soluzione praticabile in tutte quelle situazioni in cui è impossibile intervenire in altri modi. Oltre all’elemosina praticata in piccolo da Renzo, nei “Promessi sposi” vi è anche quella fatta in grande del cardinale Federico Borromeo, il quale, scrive Manzoni, “teneva l’elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo. (…) La sua vita fu un continuo profondere ai poveri” e nel romanzo ciò è ampiamente raccontato».

Alla generosità e al senso di giustizia di questi protagonisti, nel romanzo si affianca il comportamento di don Abbondio che invece mostra grande attaccamento al denaro: lo custodisce gelosamente, insieme ai beni di valore, in uno scrigno e poi, nell’imminenza dell’arrivo dei lanzichenecchi, lo fa seppellire nell’orto da Perpetua. Non lo ritroverà più, verrà infatti rubato. «Leggendo le pagine che raccontano questo episodio – osserva Frare – non si può non pensare alla parabola evangelica dei talenti e al servo che seppellisce l’unico talento affidatogli e sarà per questo rimproverato. Il servo almeno conserva quel talento, don Abbondio, che vuol tenere il denaro per sé, lo perde tutto».

Le consumazioni improduttive

Nei “Promessi sposi” compaiono, stigmatizzate, anche le cosiddette «consumazioni improduttive», ossia l’uso sterile del denaro, quello speso per divertimenti e bagordi da personaggi quali don Rodrigo, il conte Attilio e, nel suo piccolo, anche Tonio, che spende il denaro all’osteria ed è costretto a impegnare la collana della moglie. A differenza di Renzo, Tonio non riuscirà ad affrancarsi dalla povertà, che per Manzoni non è un valore, ma un ostacolo alla realizzazione della persona e al miglioramento della società.

Considerando il romanzo nel suo complesso, la lezione che lascia Manzoni in tema di denaro è particolarmente istruttiva per gli uomini e le donne del nostro tempo: «Il denaro, perno imprescindibile dell’economia, non è un sistema a sé stante, ma fa parte di un sistema più ampio, quello sociale il quale, a sua volta, è parte del sistema politico, che deve rientrare in un sistema ancora più ampio, il sistema morale. Dei soldi, per Manzoni, bisogna fare un uso morale», osserva Frare. «In questa prospettiva il denaro è un mezzo e mai un fine e va fatto fruttare – per sé e per gli altri – con il lavoro. Il denaro è funzionale alla realizzazione del bene e va condiviso, anche attraverso lo strumento dell’elemosina. Quello cui pensa Manzoni e che emerge dalla sua opera è un liberismo corretto dall’autorità che governa: la correzione è necessaria in vista dell’edificazione di una società in cui non vi siano differenze marcate tra chi ha e chi non ha: è questo l’ideale di società che Manzoni ritiene si debba perseguire».