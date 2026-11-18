C’è una nuova forma di inquinamento, creato dall'intelligenza artificiale, che resta ancora sottaciuto. Ma che non va affatto sottovalutato: se da una parte si inizia a dibattere dell’impatto ambientale delle aziende del Tech e dei loro data center – enormi capannoni dentro cui lavorano i server – in termini di consumo di suolo, acqua ed energia, poco o nulla si dice della loro “impronta chimica” correlata all’uso di Pfas. Tanto che l’Environmental Science&Technology, rivista scientifica accreditata a livello internazionale, ha dedicato un capitolo specifico al tema.

I Pfas sono sostanze chimiche resistenti al calore, all’acqua e ai grassi che non si degradano nell’ambiente ma si accumulano. Sono chiamati non a caso “forever chemicals”, inquinanti per sempre. La “resistenza” è la caratteristica che li rende particolarmente utili nella produzione di semiconduttori, apparecchiature industriali e nei sistemi di raffreddamento. Con un plus non indifferente: richiedono poca acqua e poca energia. Una potenziale manna dal cielo per la transizione ecologica delle industrie. Peccato che si tratti di sostanze altamente tossiche e pericolose per la salute (possono provocare tumori, infertilità, malformazioni). Lo prova la scienza, lo dicono le tante cause giudiziarie in corso così come i trattati internazionali in via di approvazione. Finanche l’Onu ne chiede la messa al bando. I server dei data center generano enormi quantità di calore: gestirlo è una delle voci di costo più rilevanti dell’intera infrastruttura. L’acqua è il mezzo di raffreddamento più diffuso ma non più percorribile (per la crisi idrica) e conveniente, ne servono centinaia di miliardi di litri l’anno. E il settore è in cerca di alternative. Una delle soluzioni più promettenti è il cosiddetto “raffreddamento a immersione bifase”. I server vengono cioè letteralmente immersi in un liquido dielettrico (incapace di condurre la corrente elettrica) che assorbe il calore, evapora e poi ricondensa. Tutto in un unico circuito chiuso. Niente ventole, niente pompe, efficienza energetica molto elevata.

Secondo uno studio condotto da Microsoft e WSP, queste tecnologie possono ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia dei data center di almeno il 15-20%, del 31-52% quello idrico. Una strada “performante” quindi ma solo in apparenza “sostenibile”. Che rischia di rivelarsi un serio boomerang. I liquidi più efficaci infatti sono “composti fluorurati”, in moltissimi casi Pfas. Un nuovo rapporto dell’organizzazione ChemSec racconta come i grandi produttori chimici – Daikin, Arkema, fino all’americana Chemours – ne stanno aumentando la produzione proprio in risposta alla crescente domanda di semiconduttori e data center (46% delle costruzioni private rispetto al 5% del 2016). Chemours più di tutti. La stessa Chemours che deve ancora rispondere di numerose cause internazionali per aver inquinato molte zone dell’America. Nella sola Carolina del Nord ha contaminato 7.000 pozzi di acqua potabile.

Anche la Syensqo (ex Solvay) di Spinetta Marengo, in Piemonte, sta seguendo la stessa linea, con nuovi fluidi a base di Pfas, nonostante anch’essa si trovi al centro di un processo per disastro ambientale colposo. Gli “inquinanti eterni” vengono poi usati per fare chip sempre più avanzati, batterie agli ioni di litio, schiume per spegnere eventuali incendi. Una produzione che cresce vorticosamente e che in numeri si traduce in 4 miliardi di dollari di profitti nel 2022 per i giganti della chimica contro i circa 17.500 miliardi di dollari l’anno di costi sociali stimati, tra spese sanitarie, bonifiche e contaminazione delle acque. Si potrebbe sperare nella forza dei monitoraggi e dei controlli, se non fosse che non ce ne sono ancora di tanto efficaci. E il mercato corre. La competizione tecnologica tra Usa e Cina per accaparrarsi il dominio del settore, ha spinto lo stesso Trump a escogitare un sistema per bypassare l’Epa (l’agenzia ambientale statunitense): le aziende che intendono immettere sul mercato sostanze chimiche – inclusi potenziali nuovi Pfas – destinate ai data center o ai loro componenti possono richiedere un iter di approvazione accelerato. Eppure i dati della National Health and Nutrition Examination Survey hanno rilevato “forever chemicals” nel sangue del 97% degli americani. Oltre al danno la beffa, perché alternative più ecologiche esistono. Solo che sono meno convenienti, non sempre già disponibili su scala industriale. E richiedono investimenti, ricerca, incentivi. E soprattutto tempo.