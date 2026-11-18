«La spiritualità è un altro grande capitale che proprio in certi momenti può essere di aiuto là dove serve un surplus di energia, di relazione, di competenza, di attenzione a sé e agli altri, di ascolto». Massimo Folador ha aperto così la riflessione sul futuro dell’economia ospitata da Avvenire sul fronte del “capitale spirituale”. L’ispirazione viene dall’ultimo libro dello stesso Folador – Il capitale spirituale. Un patrimonio per chi fa impresa, edito da Guerini Next –, che si è cimentato in una analisi sul tema, spinto dalla contingenza di un’epoca segnata da fratture profonde e una galoppante accelerazione tecnologica: un contesto in cui il mondo dell’impresa si ritrova spesso a navigare a vista, smarrito tra freddi algoritmi e logiche di profitto. Una possibile bussola viene da alcune idee emerse durante la tavola rotonda che ha riunito voci del mondo imprenditoriale, finanziario, accademico, ecclesiale e giornalistico.

Il filo rosso che ha legato gli interventi è stata la ferma convinzione che l’impresa debba tornare a essere una comunità di persone fondata sulla dignità, sulla relazione e quindi sul capitale spirituale vissuto nel quotidiano attraverso pratiche concrete. «Che cosa posso fare io?», si sono chiesti i partecipanti. Per Folador – che nel suo percorso è stato guidato anche dalla Regola di San Benedetto e del monachesimo come modelli di organizzazione sostenibile e longeva – la spiritualità è un percorso di crescita paragonabile alla progressione sportiva dell’alpinista, per il quale «nel momento in cui passi da un terzo grado a un quarto, un quinto e un sesto devi attrezzarti. Anche noi stiamo passando, senza volerlo, a una difficoltà sei nel lavoro, per cui bisogna allenare la spiritualità attraverso pratiche concrete, come l’ascolto senza pregiudizi, il silenzio, la meditazione e la ricerca di una relazione autentica con l’altro».

A rompere il ghiaccio, interrogandosi sul proprio ruolo di fronte ai venti di guerra, è stato Paolo Nusiner, del Consiglio per l’Economia della Santa Sede e autore della prefazione del libro: «Credo sia importante dare un segnale di testimonianza non orientato alla guerra, ma che in valori come la concordia trae la sua forza, fare bene il nostro lavoro e mostrare ad altri imprenditori come lo interpretiamo». Padre Natale Bresciani, monaco camaldolese e formatore, ha ricordato: «Papa Leone ha scritto la Magnifica Humanitas come a dire “Guardate che di fronte all’intelligenza artificiale l’unico modo per tenerci la porta aperta è riconoscere la magnifica humanitas”, ossia la bellezza che ogni persona ha dentro».

Il rischio della trasformazione dell’azienda in un impianto automatizzato spaventa anche chi ha speso una vita nella gestione delle risorse umane come Giancarlo Traini, ex presidente dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) di Bergamo: «Tutte le proposte funzionano se nell’azienda ci sono delle persone, ma non se si trasforma da comunità di persone a un impianto in cui escluderle, mossi dalla priorità del power anziché dall’empowerment dei dipendenti». Preoccupazione ribadita dal commercialista Alessandro Solidoro: «Temo che oggi il tema non sia tanto come salvaguardare la dimensione spirituale dell’impresa, ma proprio l’uomo all’interno di essa». Il cambiamento passa dunque anche dall’assunzione di responsabilità manageriale. Lo pensa Massimo Porfiri, amministratore delegato di TV2000, che ha sottolineato come «in un’impresa c’è un capitale spirituale che va coltivato, crescendo personalmente e come gruppo che lavora insieme e sa cogliere le esperienze comuni».

Sulla stessa lunghezza, Paolo Landi – dirigente di Bpm, responsabile delle attività per il Terzo Settore –, che ha spostato l’attenzione sui quadri intermedi: «Potremmo formarli per diventare una sorta di “manager benefit”, dando loro la possibilità di assumersi questa responsabilità sugli altri». «L’impegno etico all’interno di un’impresa richiede tuttavia una coerenza ferrea», puntualizza invece l’avvocato Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Bcc, mentre il giornalista Alessandro Zaccuri mette in guardia contro il rischio dell’astrazione dei valori: «La pratica è importante perché aiuta a capire che la spiritualità non è per la domenica della vita, ma deve essere qualcosa di vivo anche sul luogo di lavoro, dove senza questa le conseguenze sono quelle che conosciamo, a partire dal burnout». Una visione che deve fare i conti con l’investimento sull’altro, come spiega Salvatore Poloni (presidente Ucid Milano): «Le persone sono una leva strategica. Se io non investo su loro, in realtà, il mio business non è sostenibile». Per Matteo Reale (presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Milano), «il recupero del capitale spirituale, di un senso, è una reazione compensatoria necessaria di fronte all’attuale pressione del mercato e alla grande accelerazione tecnologica».

Chi sull’innovazione è in prima linea come Girolamo Marazzi – amministratore di Blue-it, società benefit – vive questa transizione con un profondo senso di urgenza: «Qualsiasi buona idea va indirizzata correttamente, ma abbiamo veramente poco tempo per farlo di fronte a questa corsa dell’IA». L’altra sfida, continua Vincenzo Morgante, direttore di TV2000, «viene dalla perdita del confronto e dell’incontro (si pensi allo smart working). Bisogna ricominciare a creare una comunità di valori condivisi». Per educare a questa trasformazione culturale, le istituzioni formative giocano un ruolo chiave, come evidenzia il professore Mario Taccolini (presidente della Fondazione Poliambulanza): «In fondo stiamo parlando di dottrina sociale della Chiesa. Come ho sempre insegnato ai miei studenti, i documenti del passato non sono obsolescenti e distanti dal vissuto». E lo sguardo non può che allargarsi a chi subisce più di tutti le storture del sistema, gli ultimi, ricorda Luciano Gualzetti, presidente dell’Opera Cardinal Ferrari: «Guardare dal loro punto di vista aiuta a capire cosa non funziona. Basterebbe seguire il Vangelo, ossia averlo come riferimento nella vita concreta».

Infine, c’è la testimonianza di chi ha visto tradurre i valori in una realtà finanziaria – Giovanni Pirovano, presidente della Banca Mediolanum –, che racconta: «Oggi esistono i Social Ambassador o Value Managers, persone che con parametri oggettivi devono lavorare alla sostenibilità in maniera continuativa e misurabile economicamente. Mi sembra una cosa fondamentale». E rievocando l’insegnamento del fondatore Ennio Doris, conclude: «Continuava sempre a dire “Si lavora come si vive”, quindi non sono due cose separate». Insomma, l’impresa, prima di essere profitto, è un luogo abitato dall’umanità e suo specchio. Il riflesso dipende solo da chi vi opera.