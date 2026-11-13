La città dei 15 minuti ha perso il suo quarto d’ora

Per un pezzo non si è parlato d’altro. La “città dei 15 minuti” teorizzata dal colombiano Carlos Moreno – policentrica, decentrata, con una forte riduzione della distanza dei cittadini dai servizi – per qualche anno era diventata la pietra di paragone con cui ogni politica urbanistica era chiamata a misurarsi. Sponsorizzata dalla sindaca della capitale francese Anne Hidalgo sul tramontare del decennio scorso, in tanti ne hanno subito il fascino, non solo oltralpe. In Italia, in testa al gruppo c’è la Milano di Beppe Sala. «La mia maggior fonte di ispirazione è stata Jane Jacobs, attivista e scrittrice nordamericana, che ha sviluppato il concetto di living city», raccontava Moreno qualche anno fa chiacchierando con chi scrive: l’occasione era la presentazione del progetto (a oggi mai realizzato) del nuovo piazzale Loreto. «Ma non solo: ci sono il new urbanism, il new pedestrianism. In Italia c’è la grande scuola di Aldo Rossi. Ho proposto un nuovo paradigma che si pone al punto di convergenza tra le idee di molti pensatori e doers, per attualizzarle al Ventunesimo secolo: un’epoca di grandissima urbanizzazione, segnata dalla crisi climatica, dal covid e dalla guerra». Oggi, però, la visione idilliaca di una città-vetrina da mostrare all’estero pare aver perso mordente sotto i colpi delle disuguaglianze e dell’aumento dei valori immobiliari. Come è successo? E cosa è rimasto di quella stagione? «La città dei 15 minuti ha fatto parlare di sé qualche anno fa, ma adesso è abbastanza fuori dagli orizzonti del dibattito, almeno di quello scientifico», sintetizza Giovanni Semi, ordinario di Sociologia urbana all’Università di Torino. «Gira ancora», rileva però, «in certi circoli buonisti». Una critica, quella del docente, senza sconti. Il problema, sostiene, non è la mancanza di buonsenso in sé. «L’idea è corretta, ma banale. La gente e i comitati hanno sempre domandato di avere servizi vicino a casa: anagrafe decentrata, scuole, piscine, asili, biblioteche, insomma le strutture essenziali per sopravvivere. Mi spingerei a dire che è quello che ci si aspetta da qualunque città democratica. Ed era già fatto a livello intuitivo, senza slogan».

«Il Covid è stato un ottimo acceleratore», aggiunge Simona Tondelli, ordinaria di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Bologna, dove è prorettrice vicaria. «Ma senza pandemia, quello di Moreno sarebbe probabilmente rimasto uno dei tanti approcci», nota. «Quello che è interessante, però, è che con lui l’urbanistica è uscita dal perimetro accademico e ha raggiunto il grande pubblico, in una sorta di epifania dovuta al virus e che ha coinvolto tutti». Erano gli anni di Greta Thunberg, in cui l’attenzione all’ambiente era frequente nei discorsi dei politici; quelli dell’illusione di un new normal. Il lascito? In sintesi: «Maggiore attenzione alla qualità della vita: oggi chi compra casa guarda più di prima al fatto di avere parchi e servizi vicini, ma anche alla presenza di balconi o di una stanza in più, utile per il lavoro da remoto». Il problema, prosegue Tondelli, è che «non credo si possa ridurre ogni complessità in termini di distanza. Il concetto del quarto d’ora non è applicabile allo stesso modo ovunque e a tutti i servizi. C’è un tema di rango, che si sostanzia nella domanda: quali devono essere accessibili in via prioritaria?. E poi, aumentando i servizi, i valori immobiliari crescono di conseguenza. Si può innescare un processo di gentrificazione: per questo bisogna accompagnare approcci del genere con politiche per la casa».

Semi ha una lettura più radicale. «Il mio sospetto è che la città dei 15 minuti sia servita per rispondere al problema delle nuove forme di segregazione urbana», teorizza. In che senso? «Quando gli espulsi aumentano e le città diventano sempre meno miste, l’idea di fornirgli infrastrutture e servizi di prossimità là dove sono serve a evitare che tornino indietro verso il centro». «Il dibattito su mondi periferici, disuguaglianze e degrado esiste, ma c’è un pezzo di città che qualcuno preferisce non vedere: così Rozzano sta con Rozzano, Brera resta con Brera».

Cosa viene dopo la città dei quindici minuti, difficile dirlo. Se un altro slogan, o una iniezione di pragmatismo. «Il dibattito non è chiaro», chiosa Semi. «Anche se, dopo un’estate eccezionalmente calda come questa, qualcosa potrebbe cambiare sotto il profilo dell’attenzione all’ambiente. Ma non vorrei essere eccessivamente ottimista». «Mi lasci concludere con una osservazione cui tengo», si congeda Tondelli. «Aggiungendo sempre, il rischio è di riempire troppo. E invece abbiamo bisogno anche dei cosiddetti servizi ecosistemici, quelli, cioè, forniti dalla natura: dagli alberi che contrastano le isole di calore alla depavimentazione delle strade». E la progettazione partecipata? «Non basta. Spesso alle riunioni si presentano solo alcune categorie di cittadini, col risultato che i progetti nascono monchi. La partecipazione, per avere senso, deve essere veramente rappresentativa della società. Cioè venire da tutti».