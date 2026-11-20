A nche quest'estate sulla spiaggia di Joao Barroso si è rinnovato lo spettacolo: ogni notte, in questa parte dell'isola capoverdiana di Boa Vista che è sotto tutela ambientale, decine di piccole uova si sono schiuse, e tante tartaruguinhas hanno raggiunto l'Oceano.

Il numero di nascite aumenta di anno in anno; Elton Neves dell'ong BIOS, che a Boa Vista tutela la fauna selvatica, spiega che il monitoraggio delle spiagge, condotto da biologi coadiuvati da studenti universitari di tutto il mondo, è fondamentale: «Soccorriamo le tartarughe in difficoltà, ferite o impigliate nelle reti o nei rifiuti, e spostiamo nei vivai i nidi che si trovano in posizioni insicure. Senza il nostro aiuto, la percentuale di nascite crollerebbe». Istituire aree tutelate infatti non basta: ci sono i rifiuti di plastica, la pesca e l'aumento delle temperature. Dalla lista dei pericoli fortunatamente è stata depennata la caccia: «Era molto praticata, soprattutto nei periodi di siccità e carestia. Ma abbiamo dimostrato anche ai capoverdiani più scettici che oggi la tartaruga è una specie in pericolo, e che tutelarla può portare turismo».

Sono molti i viaggiatori che scelgono Boa Vista anche per la possibilità di assistere alla deposizione o alla schiusa delle uova, grazie alle escursioni notturne organizzate dai tour operator, e coordinate dagli esperti di BIOS. Finora il connubio ha funzionato, ma l'equilibrio sarà presto messo a dura prova dall'aumento di turismo che Capo Verde si aspetta a partire dalla prossima alta stagione.

Le imprese calcistiche dei Tubarões Azuis, i giocatori della seleção nazionale, agli ultimi mondiali, hanno infatti suscitato un'ondata di entusiasmo globale, che secondo le stime si tradurrà in un deciso incremento di arrivi.

Per il piccolo arcipelago, dieci isole per un totale di mezzo milione di abitanti, al largo di Senegal e Mauritania, questa attenzione potrebbe sembrare una grande opportunità di crescita economica, ma è soprattutto una sfida. Oggi sono Sal e Boa Vista le isole più turistiche, grazie alle bellissime spiagge, agli hotel di lusso e ai centri vacanze esclusivi; la proprietà delle strutture ricettive resta però concentrata in mani straniere, e i capoverdiani trovano impiego quasi esclusivamente come dipendenti. Finora il pur costante aumento di turisti (1,24 milioni di stranieri nel 2025, il 6% in più rispetto all'anno precedente) non si è mai tradotto in un reale miglioramento di vita per i cittadini dell'arcipelago, che ogni anno continuano in massa ad emigrare.

È a Boa Vista che lo scontro tra vocazione al turismo e necessità di salvaguardare l'ambiente diventa evidente: quasi il 40% dell'isola è riserva naturale, ma lungo la costa spiccano imponenti villaggi turistici, e il capoluogo Sal Rei è un cantiere aperto di residence ed appartamenti in costruzione. A Boa Vista, come sulle altre isole, la sfida è quella di garantire a tutti, capoverdiani in primis, assistenza sanitaria, servizi, energia.

Per una nazione in mezzo all'Oceano, che non possiede fonti fossili e importa il 90% dei prodotti alimentari, la sostenibilità non è un'opzione, è una necessità: oltre all'istituzione di una cinquantina di aree protette, Capo Verde ha messo al bando imballaggi e plastica monouso, e varato un ambizioso piano di energia rinnovabile, che dall'attuale copertura del 20/30% del fabbisogno nazionale, punta al 40% entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2040.

È però soprattutto sulla gestione dell'acqua che l'arcipelago si gioca la sopravvivenza: la siccità è strutturale, la stagione delle piogge tarda ogni anno di più, e la portata delle precipitazioni si va riducendo. Eppure, dopo turismo e pesca, l'agricoltura è il settore di maggior impiego. «La carenza di acqua mi ha spinto a puntare sulle serre idroponiche, perché permettono di risparmiare il 90% di risorse idriche rispetto all'agricoltura tradizionale», spiega Ulrich Frank, che dalla costa tedesca del Mar Baltico si è trasferito a Boa Vista per amore del kitesurf. Dal 2020 Ulrich coltiva frutta e soprattutto verdura in un'azienda autosufficiente al 100%, grazie ai pannelli solari e alla raccolta di acqua piovana. Nel panorama brullo e sabbioso dell'interno di Boa Vista, la sua “Uuhaa Good Greens” è un'oasi di lattuga, basilico, cetrioli, pomodori, zucchine. «Ci sono altre serre idroponiche a Capo Verde, ma a Boa Vista siamo gli unici; ci stiamo ingrandendo, riforniamo alberghi, ristoranti e supermercati, ma non riusciamo a soddisfare l'intera domanda».

Non c'è solo l'idroponica: a Santiago, la maggiore isola dell'arcipelago, un piccolo progetto dell'ong ECOcv produce fertilizzanti naturali a partire da una risorsa presente in gran quantità: le alghe. Il progetto si chiama AMMAR (Alga Mulher Mar Agricultura Resiliência), e coinvolge 12 donne nella piccola comunità di Moia Moia, 200 abitanti sulla costa a 30 chilometri dalla capitale Praia. L'obiettivo è sostenere l'agricoltura, differenziare le fonti di reddito, frenare il costante flusso di immigrazione dei giovani, ma non solo: «Il progetto si rivolge alle donne, che ancora oggi sono relegate al ruolo di madri e di casalinghe; vogliamo renderle più consapevoli dei loro diritti e delle loro capacità, e dare loro indipendenza economica», spiega Edita Magileviciute, presidente di ECOcv.

AMMAR vuole anche aprire Moia Moia all’ecoturismo: i viaggiatori visitano la comunità, ne scoprono l'accurata gestione dell’acqua (dal pozzo al dissalatore che va ad energia solare), pranzano con i prodotti dell'orto comunitario. «Alle profonde disuguaglianze create dalle grandi strutture ricettive, rispondiamo con un turismo più rispettoso dell’ambiente, più vicino alla cultura locale, per sostenere le piccole comunità rurali», conclude Edita.

AMMAR dimostra che è possibile visitare Capo Verde nel rispetto dell'ambiente e della sua gente, ma affinché queste iniziative diventino una vera alternativa al turismo di massa, serve un'adeguata volontà politica, e in fretta. Perché se è vero che l'arcipelago ancora non conosce l'overtourism, è anche vero che al momento non ha nessun anticorpo.