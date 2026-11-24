L’economista Luigi Idili, che è uno dei fondatori di Banca Etica ed è stato presidente di Mani Tese: «Siamo davanti a un bivio: o continuiamo con la crescita estrattiva e disuguale, o scegliamo la strada dell’economia generativa. Ma va fatto insieme»

Nel 2019 un gruppo di studenti di Giurisprudenza dell’Università del Pacifico del Sud, a Vanuatu, arcipelago del Pacifico meridionale che rischia di essere sommerso dall’innalzamento dei mari, ha un’idea che sembra più grande di loro. Vogliono chiedere alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, quali obblighi abbiano gli Stati di fronte alla crisi climatica. Nel 2020 danno vita alla World’s Youth for Climate Justice, una rete mondiale di giovani per la giustizia climatica. Nel 2021 il governo di Vanuatu fa propria la loro idea e la porta alle Nazioni Unite. Il 29 marzo 2023 l’Assemblea generale approva, senza voti contrari, la risoluzione che chiede il parere della Corte. Il 23 luglio 2025 i quindici giudici dell’Aia rispondono all’unanimità. Gli Stati hanno obblighi giuridici di proteggere il clima, che derivano dai trattati, a partire dall’Accordo di Parigi, e dal diritto internazionale generale. Uno Stato che non adotta le misure necessarie può commettere un illecito internazionale e deve risponderne. Il parere non è vincolante, ma è destinato a pesare nelle cause climatiche di tutto il mondo.

Una bussola per la transizione ecologica

Luigi Idili a dispetto del titolo del suo libro Agenda 3000. Manuale di teoria e pratica verso una transizione ecologica, giusta e pacifica (Edizioni Un piccolo gruppo di studenti, in un angolo periferico del pianeta, ha spostato qualcosa al centro. E non sono serviti mille anni. Così come non servono mille anni per trasformare la nostra società in piena «crisi di civilizzazione», come ci dimostraa dispetto del titolo del suo libro(Edizioni La traccia Buona ).

Economista, Idili è responsabile del Settore Programmazione e Finanza Locale della Regione Toscana, nonché referente della strategia regionale di sviluppo sostenibile. Ma la sua esperienza attraversa anche il Terzo settore: è stato presidente di Mani Tese, è tra i fondatori di Banca Etica e oggi è socio e volontario del Wwf. «Oggi, forse per la prima volta nella storia, i giovani pensano di avere un futuro peggiore di quello dei loro genitori». Questa consapevolezza lo ha spinto a scrivere «per lasciare uno strumento di conoscenza e poi di orientamento nell’azione per un futuro buono, che significa: ecologicamente sicuro, socialmente giusto e pacifico nella convivenza tra i popoli».

Non servono dunque mille anni per trasformare il modello economico, se ci fidiamo di quello che propone Idili in Agenda 3000 che non è solo un libro. È infatti accompagnato da un sito con approfondimenti in continuo aggiornamento e strumenti per la formazione e la cittadinanza attiva. Bene immaginarlo, ma poi serve realizzarlo. «Ci troviamo davanti a un bivio. Da una parte c’è il business as usual , cioè continuare con la crescita estrattiva e disuguale. Dall’altra c’è la strada dell’economia rigenerativa, che supera i limiti dei modelli economici mainstream attraverso i paradigmi dell’economia ecologica e sociale, lungo un processo di scaling: l’aumento della scala che parte dalle persone per arrivare a trasformare i sistemi».

L'alternativa alla crescita senza limiti

Quindi c’è la parte di politica economica: «Se mi chiedessero qual è la riforma più importante per la trasformazione che auspico, risponderei con una certa dose di coraggio: la tassazione dei grandi patrimoni, finanziari e immobiliari, per esempio sopra i 5 milioni di euro. Per due motivi. Il primo: i rapporti internazionali dimostrano che almeno il 70% delle emissioni climalteranti è legato ai beni posseduti dai ricchi. Il secondo: le risorse per la transizione devono arrivare da chi ha il denaro.

Negli ultimi trent’anni nel mondo le disuguaglianze sono cresciute, e questo è connesso alla crisi ecologica. Gli Stati possono ricavare risorse pubbliche dalla tassazione dei grandi patrimoni e usarle non solo per investire nella decarbonizzazione, ma anche per compensare chi dalla transizione viene danneggiato, a partire dalle fasce più povere, che sono anche quelle che subiscono i danni ecologici maggiori.

La copertina di Agenda 3000 e a fianco l'autore, Luigi Idili

Le risorse ci sono, il nodo è culturale

Quanto tutto questo è realistico? «Abbiamo già quello che ci serve. Abbiamo la scienza. Abbiamo la tecnologia: l’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, in uno dei suoi rapporti ha attestato espressamente che esiste il potenziale tecnologico per la transizione ecologica. Abbiamo il potenziale economico: la finanza mondiale vale 4 volte il Pil globale. E abbiamo gli accordi internazionali firmati da quasi tutti gli Stati del mondo. Se leggiamo l’Accordo di Parigi o il Patto per il futuro del 2024, il 95% degli Stati si dichiara d’accordo».

Il potenziale c’è, ma il tempo sembra sempre mancare. «Ci vuole pazienza, anche se il vero ostacolo sono i limiti culturali. Tendiamo infatti a pensare nel breve termine e in modo frammentato, inoltre l’attuale modello economico si concentra sulla scarsità e sulla competizione, mentre potremmo lavorare sul criterio di sufficienza e sulla rigenerazione. E poi c’è chiaramente una questione di potere. Il nostro è un percorso path dependent , come dicono i politologi, cioè legato a quello che abbiamo fatto in passato. Per questo siamo lenti».

Dall'impegno personale all'azione collettiva

Un normale cittadino che legge questo articolo, a questo punto, potrebbe chiedersi: E io che ci posso fare? «Prima ancora delle azioni, dobbiamo e possiamo cambiare il modo in cui comunichiamo. Invece che restare fermi al “Va tutto male, hanno già deciso tutto, non c’è futuro”, passiamo al “Quello che sta succedendo non mi piace e va denunciato. Nel mondo ci sono esperienze che dimostrano che si può fare diversamente”. Poi ci sono le scelte personali. Per esempio consumare meno carne e, per chi può, l’auto elettrica e le pompe di calore... E non dimentichiamo il volontariato».

Ma poi bisogna passare dal livello personale al lavoro di gruppo e di comunità locale. «Assolutamente sì. È un’interazione tra i cambiamenti personali e le azioni collettive da una parte e le trasformazioni di sistema, più profonde, dall’altra. Per esempio, chiedere alla propria città un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Ed esporsi in prima persona, senza paura perché si è insieme a una comunità sensibile e attiva. Nel mondo c’è tanta speranza concreta, ma va raccontata».