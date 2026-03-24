Delmastro e Bartolozzi si dimettono, in bilico Santanché

Il sottosegretario Andrea Delmastro, dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rassegnato le sue dimissioni per il coinvolgimento nella vicenda sul ristorante di Roma la cui amministratrice unica era la figlia di un esponente vicino alla criminalità organizzata. La stessa strada ha seguito il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, per le sue uscite sulla magistratura durante la campagna referendaria. Proprio stamane in tv il ministro Nordia aveva blindato il suo braccio destro Bartolozzi, confermando che non si sarebbe dimessa. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio», ha spiegato in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. In bilico sarebbe anche la posizione del ministro del Turismo Daniela Santanché per le sue diverse grane giudiziarie.