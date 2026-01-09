Crans-Montana, arrestato il titolare del bar "Le Constellation". La moglie: "Chiediamo scusa"

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation bruciato la notte di Capodanno, è stato arrestato. Dopo diverse ore di interrogatorio, la procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei suoi confronti. L'uomo è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La moglie Jessica Moretti è invece uscita dagli uffici della procura accampagnata dai suoi avvocati. Visibilmente scossa, si è fermata davanti ai giornalisti e ha chiesto perdono. Nel video, trasmesos da Léman Bleu, ha detto: "Voglio chiedere scusa. A tutte le vittime. I miei pensieri sono costantemente rivolti alle vittime. È una tragedia inimmaginabile quella accaduta nel nostro stabilimento".

L'arresto del marito segue le polemiche degli ultimi giorni: da più parti erano state avanzate perplessità sulla scelta di lasciare in libertà i due indagati per il rogo in cui hanno perso la vita 40 persone, in gran parte minorenni. Moretti è stato sottoposto a fermo perché la procura ha riscontrato l'esistenza del pericolo di fuga.

Nelle ultime ore erano emersi alcuni dettagli che potrebbero cambiare l'ipotesi di reato da colposo a dolo eventuale: sono stati infatti rimossi dei vecchi filmati dai social in cui si vedrebbe un dipendente che dice alla clientela di non avvicinare troppo le ormai tristemente celebri "candele" alla schiuma insonorizzante del soffitto, perché pericoloso. Un forte indizio sulla consapevolezza dei rischi da parte della proprietà del bar.