Natale: ecco le celebrazioni presiedute da Leone XIV nella Basilica di San Pietro

Oggi è stato diffuso dalla sala stampa della Santa Sede il calendario delle celebrazioni liturgiche del tempo di Natale. Saranno le prime celebrazioni presiedute da papa Leone XIV in questo tempo liturgico. Il primo appuntamento presieduto da papa Prevost sarà quello con la Messa nella notte della solennità del Natale del Signore, il 24 dicembre, nella Basilica di San Pietro, alle 22. La celebrazione Eucaristica sarà preceduta dalla preparazione, che inizierà alle ore 21.40, e dal canto della Kalenda. Sarà sempre il Vescovo di Roma Prevost a presiedere la Messa per la solennità di Natale, il 25 dicembre, nella Basilica vaticana. Successivamente il Pontefice presiederà alle 12 la tradizionale benedizione Urbi et orbi, dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. Mercoledì, 31 dicembre, alle 17, il Pontefice celebrerà i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto dell’inno «Te Deum», a conclusione dell’anno civile.

Come è tradizione il giorno successivo Leone XIV presiederà nella Basilica di San Pietro il 1 gennaio la Messa pe la solennità di Maria santissima Madre di Dio nell’Ottava di Natale. Nello stesso giorno si celebrerà e ricorderà la 59esima Giornata mondiale della Pace. Infine a conclusione del Giubileo, indetto da papa Francesco con la bolla Spes non confundit sarà papa Prevost a presiedere il rito della chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il prossimo 6 gennaio, solennità dell'Epifania. L'appuntamento con questa celebrazione presieduta da Prevost sarà alle 9.30 nella Basilica di San Pietro. Sarà la seconda volta nella storia bimillenaria della Chiesa Cattolica che ad aprire un Giubileo è stato un papa Francesco e a chiuderlo sarà il suo successore Leone XIV. Il precedente fu nel 1700 quando il Giubileo di quell'anno fu indetto da papa Innocenzo XII (con la bolla Regi saeculorum del 1699) , ma a causa della sua grave malattia e morte avvenuta il 27 settembre 1700, fu concluso dal suo successore papa Clemente XI. Si trattava del sedicesimo Giubileo ordinario nella storia della Chiesa cattolica. Il primo fu indetto da Bonifacio VIII nel 1300.