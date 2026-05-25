"Magnifica humanitas", la prima enciclica di Leone XIV
di Redazione
Il documento sul tema della “custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale” reca la firma del Pontefice il 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII
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May 25, 2026
Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. La Lettera Enciclica porta la firma del Pontefice in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII.
La presentazione del Documento avrà luogo alle ore 11.30, nell’Aula del Sinodo, alla presenza del Pontefice.
Tra i relatori:
Il cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede;
Il cardinale Michael Czerny S.J., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;
Professoressa Anna Rowlands, Teologia politica, inclusa la Dottrina Sociale della Chiesa, ed etica teologica delle migrazioni umane, Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University, Regno Unito;
Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (USA) e responsabile della ricerca sull'interpretabilità dell'intelligenza artificiale;
Professoressa Leocadie Lushombo i.t., Teologia politica e Pensiero sociale cattolico, Jesuit School of Theology / Santa Clara University, California.
La conclusione sarà curata dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato.
A seguire l'intervento e la benedizione di Papa Leone XIV.
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