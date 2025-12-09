L'Annuario Pontificio digitale: tutti i dati sul Vaticano a portata di clic

La nuova piattaforma digitale è disponibile online o attraverso un app dedicata, tramite abbonamento. Il primo accesso da tablet è stato di papa Leone XIV

Il tradizionale libro rosso “Annuario Pontificio” di oltre 2mila fitte pagine, stampato ogni anno (ininterrottamente dal 1912 al 2025), è sempre stato un vademecum, quasi una bussola sicura per gli specialisti dell’informazione religiosa, in particolare per i giornalisti vaticanisti per orientarsi e così conoscere la complessa “geografia” e gerarchia della Chiesa cattolica. Ora questo prezioso strumento cambia il suo volto (pur non rinunciando all’edizione cartacea) e si apre alla versione digitale. E quindi all’online. La Segreteria di Stato ha reso noto, infatti, che dall’8 dicembre l’Annuario Pontificio potrà essere consultato non solo in versione cartacea ma anche digitale.

Si tratta di una rivoluzione che da oggi permetterà di “scovare” in tempo reale e attraverso dati aggiornati rispetto all’edizione cartacea con un veloce colpo di clic dal mouse del proprio pc o dagli smartphone i nomi e i cognomi come gli indirizzi (spesso i più remoti del pianeta) dove è presente un vescovo, un nunzio apostolico, un capo dicastero della Curia Romana o un superiore di un Ordine religioso. O addirittura il nome e cognome di un dipendente della Santa Sede.

Il progetto è stato presentato, nei giorni scorsi, a papa Leone XIV dall'arcivescovo venezuelano Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali, da alcuni collaboratori della Segreteria di Stato e del Dicastero per la Comunicazione. Papa Prevost, durante l’udienza per la presentazione dell’Annuario Pontificio digitale, ha effettuato il primo accesso dal tablet, navigato sulla piattaforma e successivamente ha rivolto queste parole ai presenti: «Vi ringrazio per questo lavoro, che sarà di grande utilità per tanti che operano al servizio della Chiesa. Vi incoraggio a proseguire con questo spirito di servizio, perché ciò che nasce con cura e attenzione diventi nel tempo un aiuto ancora più grande».

Un “cambio di passo” che trasformerà il modo di conoscere attraverso questo “Annuario virtuale” (disponibile e consultabile in varie lingue) la geografia, i nomi e i ruoli (anche quelli più defilati) della gerarchia cattolica in tempo reale. Tra gli aspetti più rilevanti di questa “rivoluzione digitale” della Santa Sede vi sarà – assicurano gli ideatori del progetto – quello di effettuare ricerche avanzate selezionando dati per nome, diocesi, incarico, Paese e altri ambiti istituzionali. «Questo sistema consente – si legge nella presentazione – una consultazione più precisa e immediata rispetto al formato cartaceo, tradizionalmente più complesso da aggiornare e distribuire».