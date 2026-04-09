Il Papa: un dovere accogliere i bambini migranti

Accogliere i bambini migranti è un dovere che ha radici evangeliche: lo ribadisce Leone XIV che ha voluto intitolare “Anche uno solo di questi bambini” il messaggio per la 112ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato in programma, come di consueto, l'ultima domenica di settembre (che quest'anno sarà il giorno 27). Il riferimento, precisa una nota della Sala Stampa vaticana diffusa oggi, è al testo del Vangelo secondo Matteo: «E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me» (Mt 18, 5).

Con questa scelta scelta, precisa la nota, il Pontefice «intende esprimere la sollecitudine della Chiesa verso i minori coinvolti direttamente nell’esperienza migratoria, richiamando il dovere di accogliere ciascuno di loro come ci insegna il Vangelo». Non è la prima volta che i Pontefici si pronunciano su questo tema delicato, «ma lo scenario migratorio attuale - prosegue il comunicato della Santa Sede - propone nuove sfide che minacciano seriamente i diritti e la dignità dei più piccoli e che necessitano di risposte urgenti ed efficaci. Pertanto, non si tratta di discutere su numeri o su percentuali, perché “anche uno solo” è un valore sommo».