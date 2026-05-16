Il Papa sarà in Francia dal 25 al 28 settembre per il suo quinto viaggio internazionale

Parigi e Lourdes le due probabili tappe. Il cardinale Aveline: «È particolarmente interessato a ciò che la nostra Chiesa sta vivendo». Il plauso di Macron

«Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, nonché quello del direttore generale dell’Unesco, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede di detta organizzazione». Lo ha dichiarato stamani il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Quello in Francia sarà il quinto viaggio internazionale di Leone XIV, dopo quelli in Turchia e Libano, nel Principato di Monaco, in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, e in Spagna.

«Nelle conversazioni che ho avuto con il Papa sin dalla sua elezione, ho subito capito quanto fosse interessato a questo viaggio», ha detto il cardinale Jean-Marc Aveline, presidente della Conferenza episcopale francese, in un video di commento all’annuncio. «È particolarmente interessato a ciò che la Chiesa sta vivendo in Francia, al suo dinamismo missionario, ma anche alle sfide che deve affrontare. Leone XIV viene in Francia: è una grande gioia, ma anche una grande responsabilità!».

L’itinerario preciso e i dettagli del viaggio saranno comunicati successivamente dalla Santa Sede. Tuttavia, lo scorso 6 maggio i vescovi francesi avevano fatto sapere, in un comunicato, di aver proposto al Papa due città per la visita: Parigi e Lourdes. «Sì, è quello che si pensa – ha confermato Aveline a Vatican News –. È molto importante che il Papa sia a Parigi. Si recherà anche alla sede dell’Unesco e dovrebbe andare anche a Lourdes, un’altra tappa importante. C’è ancora un po’ di spazio nella sua agenda e vedremo come si potranno organizzare le cose. A breve saranno effettuate visite preliminari, che ci consentiranno di fare maggiore chiarezza riguardo alla fattibilità di altri incontri. Non dimentichiamo che questo viaggio è molto breve. In seguito, il Papa avrà sicuramente altre occasioni di venire in Francia, se Dio gli concederà vita e salute».

A partire da questa settimana sarà istituito un comitato direttivo, sotto il coordinamento generale della Conferenza episcopale francese. È già stato inoltre lanciato il sito pape-france.fr, dove è possibile registrarsi per ricevere aggiornamenti e informazioni sul viaggio.

«Siamo lieti che Sua Santità Papa Leone XIV abbia confermato il suo viaggio in Francia», ha scritto in un messaggio pubblicato su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Questa visita, il prossimo settembre, sarà un onore per il nostro Paese, una gioia per i cattolici e un grande momento di speranza per tutti».