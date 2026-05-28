Il Papa alla Chiesa italiana: serve coraggio. Non contano numeri, visibilità e influenza

Chiede «coraggio» Leone XIV alla Chiesa italiana. Parola che ripete otto volte nel suo intervento davanti ai vescovi della Penisola. Per la terza volta, in poco più di un anno di pontificato, il Papa incontra la Conferenza episcopale italiana: questa mattina per concludere l’82° Assemblea generale nell’Aula del Sinodo in Vaticano dopo quattro giornate di lavori. «Il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità, dell'influenza», ma domanda «il coraggio dell’essenziale, il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare il tutto e più libere di annunciare Cristo», il «coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana», il «coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, in cui le famiglie si ritrovano e si rinnovano con la linfa del Vangelo», il «coraggio di organismi di partecipazione vivi», il «coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande». E ancora: «Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri»; e «il coraggio di una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle Chiese in Italia», auspicando una riforma della Cei. Da qui la consegna: «L’Italia ha bisogno di questa testimonianza».