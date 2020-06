COMMENTA E CONDIVIDI











È la Domenica della Santissima Trinità, che segue la Pentecoste e precede il Corpus Domini (14 giugno). La terza domenica di Messe con la partecipazione del popolo cade in un periodo di grandi solennità per la Chiesa che, chiuso il tempo pasquale, presenta nelle liturgie festive alcuni grandi misteri della fede. Per venire incontro ai fedeli che desiderano partecipare alla Messa domenicale ma non possono, o ancora non se la sentono, sono numerose le diocesi che offrono le dirette tv e social di liturgie eucaristiche. Questa settimana aggiungiamo anche alcune parrocchie, invitando le comunità che proseguono con le Messe diffuse in diretta a darcene notizia per rendere più completa la guida di domenica 14 giugno (a f.ognibene@avvenire.it). Ecco dunque la consueta guida per orari, con l’avvertenza che il segnale delle emittenti in digitale terrestre ha una copertura territoriale mentre lo streaming può essere seguito ovunque sui supporti digitali.





Ore 7



Su Tv2000, in diretta nazionale (canale 28), la prima Messa della domenica dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.



I Mercedari, che custodiscono il santuario Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, celebrano la Messa in diretta streaming sul sito Bonaria.eu. Altre Messe lungo tutta la giornata alle ore 8.30, 10, 11.30, 18.30 e 20.





Ore 8



Dalla diocesi di Trapani sulla pagina Facebook e sul canale Youtube "Parrocchie Rilievo-Guarrato" la Messa celebrata da don Maurizio Piacentino.





Ore 8.30



Tv2000 trasmette in diretta la Messa dal santuario di Santa Maria in Galloro ad Ariccia celebrata da padre Luis Ferroggiaro.



Da Parma la Messa del vescovo Enrico Solmi nella cappella del Vescovado su 12 Tv Parma.





Ore 9



Dal Santuario mariano di Montenero, in diocesi di Livorno, la diretta della Messa su Granducato Tv e in streaming sulla pagina Facebook "Santuario Madonna di Montenero Patrona della Toscana".





Ore 9.30



Consueto appuntamento domenicale dal Duomo di Milano per la Messa celebrata dai canonici della Cattedrale in diretta su ChiesaTv (canale 195), Radio Mater e in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.





Ore 10



Il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti presiede la Messa a Sant’Angelo Lodigiano, uno dei centri colpiti dal primo apparire del Covid in Italia. La celebrazione nella chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa viene trasmessa sul profilo Facebook dell’Oratorio di San Rocco in Sant’Angelo Lodigiano.



Da Loreto la Messa celebrata dall’arcivescovo Fabio Dal Cin in diretta su Telepace, Fano Tv (canale 17 per le Marche) e in streaming su www.santuarioloreto.it oltre che sul canale Youtube "Santa Casa Loreto".



L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi presiede come sempre la Messa in Cattedrale con diretta su Telepace Trento e streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.



Da Lecco la Messa celebrata dal prevosto don Davide Milani nella Basilica di San Nicolò. Diretta su TeleUnica (canali 12 nelle province di Lecco e Sondrio e 193 anche in quelle di Milano, Monza e Brianza, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Piacenza e Como).



Su Canale 5 la Messa in diretta nazionale dal santuario di Santa Maria di Galloro ad Ariccia presieduta da monsignor Giovanni Masella.



I Cappuccini che custodiscono il santuario Madonna d’Ogliastra a Lanusei, in Sardegna, celebrano la Messa alle 10 in diretta streaming sulla pagina Facebook "Santuario Madonna d’Ogliastra".



In diocesi di Terni la Messa nella chiesa di Santa Maria della Misericordia celebrata dal parroco don Luciano Afloarei viene trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della parrocchia.

In diocesi di Nola la Messa nella parrocchia di San Vincenzo Ferreri a Polvica è visibile in diretta sulla pagina Facebook "Sac Pasquale Ferrara".



A Bolzano la Messa nella parrocchia dedicata a Madre Teresa di Calcutta, quartiere Firmian, celebrata da don Luigi Carfagnini in diretta sulla pagina Facebook dello stesso Carfagnini.





Ore 10.30



L’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi celebra la Messa nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù in diretta su Telequattro e Radio Nuova Trieste. Streaming: video su Telequattro.it e audio su Radionuovatrieste.it.



L’arcivescovo di Ancona Angelo Spina presiede l’Eucaristia nella Cattedrale di San Ciriaco con diretta su èTv Marche.



Il vescovo di Macerata Nazareno Marconi celebra la Messa nella chiesa di San Giorgio con diretta su EmmeTv (canale 89 nelle Marche) e in streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook della Diocesi. Nella chiesa, la sola agibile del centro storico dopo il terremoto, il vescovo celebra anche tutti i giorni alle 7.30 sempre con diretta tv e social.



In diocesi di Chiavari, a Rapallo, la Messa celebrata nella parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso dal parroco don Stefano Curotto va in diretta streaming sul canale Youtube della parrocchia.

Diocesi di Nola: la Messa nella parrocchia di San Francesco ai Romani - Sant'Anastasia va in diretta sulla pagina Facebook "Santa Messa ai Romani".





Ore 11



La Messa in diretta su Raiuno va in onda dalla basilica romana di San Lorenzo fuori le Mura. Celebra il vescovo ausiliare di Roma Guerino Di Tora.



L’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba presiede l’Eucaristia nella Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, a Codrongianos. Diretta tv su Videolina (canale 819 Sky e Tivù Sat) e in streaming su Videolina.it.



Dalla Catterale di Cremona la Messa in diretta su portale e social della Diocesi oltre che sulla tv locale Cremona 1.



Il vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio celebra la Messa in Cattedrale con diretta streaming sul sito Diocesipiacenzabobbio.org e sul canale Youtube dell’emittente Telelibertà.



A Sessa Aurunca il vescovo Orazio Francesco Piazza presiede la Messa nel Santuario Maria Santissima di Costantinopoli Madre dei Sofferenti a Cellole. La diretta streaming dalla diocesi campana è sulla pagina Facebook della diocesi.



Il vescovo della diocesi pugliese di Oria Vincenzo Pisanello presiede la Messa nel santuario di San Cosimo alla Macchia, con diretta sulla pagina Facebook della Diocesi pugliese.



In diocesi di Grosseto il vescovo Rodolfo Cetoloni presiede l’Eucaristia in Cattedrale con diretta su Tv9.



In diocesi di Altamura il vescovo Giovanni Ricchiuti celebra la Messa per la festa del Santissimo Crocifisso nell’omonima parrocchia di Gravina, con la benedizione dei campi sul sagrato. Diretta su Canale 2 Tv (71 e 114 del digitale terrestre) e TeleMajg (canali 97 e 884). Streaming su www.canale2tv.it.



Il direttore del settimanale diocesano di Cosenza don Enzo Gabrieli celebra la Messa nella chiesa di Cristo Salvatore a Mendicino con diretta streaming sulla pagina Facebook della Parrocchia San Nicola Mendicino.



Dalla diocesi di La Spezia la Messa a Santo Stefano Magra celebrata dal parroco monsignor Paolo Cabano, responsabile diocesano dell'Ufficio liturgico, in diretta sulla pagina Facebook "Arciconfraternita San Leonardo".





Ore 11.15



Dalla diocesi di Asti la Messa celebrata a Castell’Alfiero da don Claudio Sganga. Diretta sul canale Youtube "Parrocchia Castell’Alfiero".





Ore 11.30



A Latina il vescovo Mariano Crociata celebra la Messa per la Festa diocesana della Famiglia "CondividiAmo la Speranza" nella chiesa di Borgo San Michele dedicata alla Santissima Trinità. Diretta in streaming sul sito Diocesi.latina.it.



Nella diocesi marchigiana di San Benedetto la Messa celebrata nella parrocchia Madonna della Speranza a Grottammare da don Dino Pirri viene rilanciata da Vera Tv (canale 79) e in streaming sul sito del settimanale diocesano www.ancoraonline.it



In diocesi di Andria la Messa celebrata nella basilica cattedrale di Canosa va in diretta streaming su www.sansabinocanosa.it e su Laterradelsole.it.



Nella Cattedrale di Gorizia il parroco don Nicola Ban celebra la Messa rilanciata dal canale Youtube Chiesadigorizia e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi.





Ore 12



L’Angelus del Papa da piazza San Pietro su Raiuno e Tv2000.





Ore 18



Diretta della Messa dal santuario Madonna d’Ogliastra a Lanusei in streaming sulla pagina Facebook "Santuario Madonna d’Ogliastra".



Dalla diocesi di Prato la Messa in diretta dalla Cattedrale su Tv Prato.





Ore 19



Diretta nazionale per la Messa su Tv2000 dal santuario di Santa Maria in Galloro ad Ariccia. Celebra don Alessandro Saputo.



In diocesi di Acireale la Messa da Santa Venerina celebrata nella chiesa di Santa Venera, danneggiata dal terremoto del 2018, da don Giovanni Marino. Diretta sulla pagina Facebook della Diocesi.



Dalla diocesi di Trapani la Messa celebrata ad Alcamo da don Franco Finazzo in diretta streaming sulla pagina Facebook Parrocchia Gesù Cristo Redentore Alcamo.



Dalla diocesi di Macerata la Messa nella parrocchia dell’Immacolata in diretta su Emme Tv (canale 89 nelle Marche) e sul canale Youtube dell’unità pastorale Immacolata Santa Croce Macerata.



In diocesi di Nola la Messa nella parrocchia di San Giovanni Battista a Roccarainola in diretta sulla pagina Facebook della stessa parrocchia.



Dalla Collegiata Santuario di Santa Maria a Mare in Maiori sulla Costiera Amalfitana la diretta su Facebook (pagina "Parrocchia S. Maria a Mare Maiori") della Messa celebrata dal parroco Don Vincenzo Taiani. La diocesi è Amalfi-Cava.