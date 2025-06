padre Antonio Bottino - Ordine dei Minimi

È padre Antonio Bottino il nuovo correttore della provincia dei Frati minimi “San Francesco di Paola”, che comprende il santuario di Paola (Cosenza) e i conventi in Calabria, Puglia e Messico. L’elezione è avvenuta durante i lavori del capitolo provinciale che si è svolto nella cittadina tirrenica. Padre Bottino, 57 anni, che succede a padre Francesco Maria Trebisonda, correttore dal 2019, è nativo della città di san Francesco e attualmente è esorcista della diocesi di Cosenza-Bisignano, rettore del santuario dei Minimi di Paterno Calabro e consigliere spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo, comunità “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” del santuario di Paola, oltre che assistente spirituale di una comunità di recupero Exodus a Carolei. Guiderà la provincia per un triennio, fino al 2028, e sarà supportato dai membri della curia provinciale la cui elezione è avvenuta negli stessi giorni. Si tratta di padre Domenico Crupi, vicario del provinciale, padre Antonio Casciaro, secondo assistente e padre Ivano Maria Scalise, terzo assistente. «A tutta la curia provincializia e al nuovo padre provinciale auguriamo una buon proseguimento di lavoro, sui passi di san Francesco, pellegrino di Speranza!», spiega una nota dei Minimi. «Da qui, da questo santuario inviamo un messaggio di pace e di riconciliazione», ha detto padre Bottino, «Pace e riconciliazione oggi sempre più necessarie per un mondo nuovo secondo l’insegnamento del nostro fondatore, l’eremita Francesco di Paola che con il suo stile di vita basato sulla penitenza attrasse a sé quanti volevano servire Dio in semplicità di cuore e nel rinnovamento continuo della propria vita».

San Francesco, nato a Paola nel 1416 e morto in Francia nel 1507, chiamò Minimi i suoi seguaci perché, come spiega la Regola, da ultimi fossero di testimonianza e di servizio alla Chiesa per la costruzione del Regno.