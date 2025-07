Una delle Messe celebrate all’alba a Igea Marina - .

COMMENTA E CONDIVIDI













C’è chi rientra dalla notte in discoteca con ancora negli occhi le luci della movida, chi corre sul lungomare per la sessione di jogging all’alba, chi stende il tappetino per lo yoga al tramonto. Ma tra una nuotata rinfrescante e un bagno di sole, c’è anche chi sceglie di iniziare la giornata con una preghiera o di partecipare alla Messa direttamente sulla spiaggia, con i piedi nella sabbia e lo sguardo rivolto al mare. Può sorprendere chi passa per caso, ma è una scena sempre più frequente sulla Riviera romagnola: mamme e papà, ragazzi, nonni e bambini raccolti in cerchio a leggere il Vangelo, magari gomito a gomito con il vescovo. E poi, la sera, spazi aperti all’incontro: canti, spettacoli, testimonianze. Un modo diverso di vivere l’estate, che la diocesi di Rimini propone con creatività, fede e un pizzico di coraggio, proprio nei luoghi simbolo della vacanza.

Tra le proposte più consolidate c’è “I lunedì di Viserba”, un format ormai atteso che ogni anno stupisce per la qualità degli ospiti e la risposta di pubblico. Viserba è una parrocchia di mare che d’estate accoglie fino a 15.000 persone, a fronte dei 4.000 abituali nei mesi invernali. «Specie in giugno e luglio è un turismo di tradizione – spiegano dal consiglio parrocchiale – e in diversi casi nascono relazioni durature, anche a distanza». Così, tutti i lunedì estivi, in piazza Pascoli, si tengono incontri e spettacoli, quest’anno in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”. Dopo l’apertura con don Mattia Ferrari, il cappellano della nave Mediterranea, il calendario prevede otto appuntamenti tra teatro e attualità: dalla rilettura per famiglie della vicenda di Giona (con la balena Gabriella), alla musica del “Coro Davvero” (21 luglio), fino alla geopolitica (28 luglio con l’inviato di Avvenire Nello Scavo) e alla riflessione sul carcere (4 agosto con Bartolomeo Barberis). Il Giubileo è al centro dell’intervento dell’economista Stefano Zamagni (11 agosto), con una riflessione provocatoria sul debito estero. Laila Simoncelli affronterà invece il tema del “Ministero della Pace”, proposta profetica di don Oreste Benzi e ora rilanciata. La rassegna si chiuderà il 1° settembre con la teologa Serena Noceti e una riflessione «Sulla via di una Chiesa tutta sinodale».

«Vorremmo una parrocchia interamente impegnata in una dinamica missionaria – è l’auspicio del parroco don Alessandro Pironi – per questo è necessario aprirsi allo Spirito Santo e lavorare su tutti i fronti ». Anche sul porticciolo, sede della novità 2025: “Il Vangelo sotto l’ombrellone”, incontri al tramonto ogni mercoledì, in cui si legge insieme il Vangelo della domenica. Chiunque può intervenire, e tra i partecipanti c’è anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Il successo dei “Lunedì” ha ispirato una rassegna analoga a nord della provincia: nascono così “I mercoledì di Bellaria”, con incontri pubblici in piazza tra teatro (“Rut”), musica e approfondimenti su intelligenza artificiale, famiglia, economia solidale e società benefit.

Niente costume o telo da bagno, invece, per « Aperi prega», l’iniziativa della Zona Pastorale Sandra Sabattini in Valconca: ci si ritrova con una coperta e del cibo da condividere per un “aperitivo spirituale”. I luoghi? Un campo a Misano Monte o un parco a Misano Mare, sempre dalle 18.30. « È un’occasione per riflettere, condividere e nutrire corpo e anima» spiega don Ugo Moncada. Tante le Messe all’alba, ma anche al tramonto e sempre in spiaggia. Infine, le lodi mattutine in spiaggia: una tradizione ben piantata come gli ombrelloni degli stabilimenti. A Riccione, la parrocchia Gesù Redentore celebra ogni mattina alle 7.30 presso il Bagno 107. A Igea Marina, invece, si porta il Vangelo nei bar, negli hotel e persino al circolo velico. Prima o dopo cena, l’obiettivo è sempre lo stesso: incontrarsi tra persone e con il Vangelo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Torna il format “I lunedì di Viserba”, incontri e spettacoli nella parrocchia di mare che accoglie d’estate 15mila persone. Ogni mercoledì aperte a tutti le letture della domenica successiva, tra i partecipanti il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi Una delle Messe celebrate all’alba a Igea Marina