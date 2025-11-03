La Sagrada Família è diventata la chiesa più alta del mondo
È stato aggiunto sulla Torre di Gesù Cristo, la più alta delle torri centrali, il braccio inferiore di una croce alto 7,25 metri e pesante 24 tonnellate. Così la Basilica catalana ha superato la Cattedrale di Ulm, in Germania
November 3, 2025
Più di 140 anni dopo la posa della prima pietra, la costruzione della Basilica della Sagrada Família a Barcellona continua ancora. È stato posizionato il 30 ottobre, infatti, il primo elemento della croce che sormonterà la Torre di Gesù Cristo, dando inizio alla fase finale della costruzione della più alta torre centrale del Tempio. La Basilica, con i suoi 162,91 metri di altezza diventa così la più alta del mondo, superando la Cattedrale di Ulm, in Germania, alta 161,53 metri. Il nuovo elemento aggiunto all’architettura della basilica catalana è nello specifico il braccio inferiore di una croce, alto 7,25 metri e pesante 24 tonnellate, composto da quattro pannelli arrivati a Barcellona lo scorso luglio, per essere collocati poi su una piattaforma a 54 metri di altezza, sopra la navata centrale. A Barcellona sono state eseguite le operazioni di assemblaggio, posa dei vetri e lavorazioni interne, tra cui l’applicazione degli elementi in pietra. I materiali usati per il rivestimento esterno, invece, sono la ceramica bianca smaltata e il vetro, scelti per la loro luminosità e resistenza agli agenti atmosferici. Il braccio della croce è caratterizzato da una geometria a doppia torsione, con una base quadrata, che si trasforma progressivamente in ottagonale nella parte superiore. Una volta completata, la croce monumentale raggiungerà un’altezza complessiva di 17 metri – pari a un edificio di cinque piani – e una larghezza di 13,5 metri. La conclusione della Torre di Gesù Cristo, nel 2026, segnerà una tappa storica nella costruzione della Sagrada Família e offrirà l’occasione per celebrare il centenario dalla morte dell’architetto Antoni Gaudí, proclamato venerabile il 14 aprile 2025 da Papa Francesco. Per quell’occasione, è già previsto un calendario di eventi, consultabile al sito della Basilica.
