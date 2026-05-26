Ia ma non solo: un dossier per esplorare l'enciclica

La sintesi, i commenti, le interviste: i contenuti di Avvenire per approfondire e capire la prima enciclica di Leone XIV, un appello per custodire l'umanità mentre il mondo sta cambiando

C'è l'intelligenza artificiale, certo, a caratterizzare Magnifica humanitas. Ma al cuore della prima enciclica di Leone XIV c'è l'uomo e l'umanità in generale, da preservare, custodire e rilanciare mentre la grande rivoluzione tecnologica del momento rischia di relegarla in secondo piano. I 245 paragrafi dell’enciclica – divisa in cinque capitoli accompagnati da un’introduzione e da una conclusione – non sono un documento programmatico del pontificato, ma un testo di indirizzo, che merita di essere esplorato passo dopo passo, in ogni sua singola parte. Basta pensare al lungo excursus dedicato all'evoluzione della dottrina sociale, nel solco della quale si pone la Manigifica humanitas, e ai tanti papi richiamati: Paolo VI, Giovanni Paolo II e Francesco su tutti.