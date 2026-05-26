Cei, Busca eletto nuovo vicepresidente per l'area Nord

Oggi pomeriggio l’Assemblea generale della Cei, riunita in Vaticano dal 25 al 28 maggio, ha eletto vice presidente per l’area Nord Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Busca, che prende il posto di Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, è nato a Edolo, in provincia di Brescia, il 30 novembre 1965. Dopo la formazione nel Seminario diocesano Maria Immacolata, a Brescia, è stato ordinato sacerdote l’8 giugno 1991. Successivamente ha prestato servizio come vicario parrocchiale nella comunità di Borno in Valcamonica, e poi ha trascorso gli anni tra il 1994 e il 1999 a Roma per perfezionare gli studi. Nel 2000 ha conseguito il dottorato in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana e, rientrato in Diocesi, dal 1999 al 2004 è stato incaricato della formazione nel biennio teologico del Seminario.

Docente presso lo Studio Teologico “Paolo VI” del Seminario diocesano e all’Istituto superiore di Scienze religiose dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sempre nella sede di Brescia, collabora con diversi centri di formazione. È autore di diverse pubblicazioni di teologia e spiritualità. Il 3 giugno 2016 papa Francesco lo ha nominato vescovo della Diocesi di Mantova. Delegato per l’ambito pastorale della liturgia e per la Federazione italiana esercizi spirituali presso la Conferenza episcopale lombarda, dal 2021 al maggio 2026 è presidente della Commissione episcopale per la liturgia.

I lavori dell’82° Assemblea generale ordinaria dei vescovi italiani si sono aperti lunedì con l’introduzione del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, e termineranno giovedì 28, con l’intervento di papa Leone XIV. L’attenzione dell’Assemblea si sta concentrando sulle “Linee di orientamento per il cammino delle Chiese in Italia” e su alcune determinazioni per la ricezione del Cammino sinodale. In questi giorni i presuli sono chiamati ad approvare una prospettiva pastorale per i prossimi anni, portando a frutto il percorso sinodale compiuto e raccolto nel Documento di sintesi e individuando alcune priorità per la vita ecclesiale.

Oltre all’elezione del vice presidente per l’area Nord, saranno nominati anche i membri del Consiglio per gli affari economici e i presidenti delle Commissioni episcopali. All’ordine del giorno anche alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo e una comunicazione sul Congresso eucaristico nazionale, in programma nel 2027.