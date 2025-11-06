Ecumenismo, firmata a Roma nuova versione della “Charta”

«La Charta resta una bussola che orienta il cammino ecumenico. La sua versione aggiornata è un ulteriore incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa e ci conferma nella scelta di rinsaldare il rapporto di conoscenza, amicizia e accoglienza tra le Chiese». Con queste parole Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, in occasione della firma della nuova versione della Charta Œcumenica, ieri a Roma, nella chiesa del martirio di San Paolo presso l’Abbazia delle Tre Fontane. Il documento, firmato da Gintaras Grušas, arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa (Ccee), e dall’arcivescovo arcivescovo di Thyateira e della Gran Bretagna, Nikitas Lioulias, presidente della Cec, secondo quanto riportato dall’agenzia Sir, è frutto di un lavoro avviato nel 2022 da un gruppo congiunto delle due istituzioni, con i contributi delle Chiese e delle organizzazioni ecumeniche di tutta Europa. La nuova Charta, aggiornata a oltre vent’anni dalla prima firma nel 2001, si propone come strumento per promuovere unità, pace e azione comune tra le Chiese in risposta alle sfide attuali della società e del cristianesimo europeo. La firma avviene nell’ambito della riunione del Comitato congiunto Ccee-Cec (4-6 novembre), che riflette sul tema «I frutti dello Spirito: Linee guida ecumeniche per camminare insieme», e si concluderà domani con l’udienza dei partecipanti da parte di Papa Leone XIV. Alla presentazione del testo riveduto intervengono il cardinale Grzegorz Rys e la teologa Lea Schlenker, coordinatori del gruppo di revisione.