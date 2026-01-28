Ecco LeoPop, il podcast di Avvenire che racconta Leone XIV

Che Chiesa sogna Leone XIV? E che ruolo avrà nel mondo che brucia? Il podcast è curato da Agnese Palmucci giornalista di Avvenire per seguire, puntata dopo puntata, le parole e i segni del primo Papa dagli Stati Uniti: Robert Francis Prevost. Storie, voci, geopolitica e blues

Le grida di festa, gli occhi emozionati, le parole che non escono. Mille volti da ogni parte del mondo che si guardano, si paralizzano per un istante e poi corrono verso la piazza. A più non posso, da ogni angolo di Roma. Gli sguardi su quel balcone in piazza San Pietro, nei secondi che precedono il primo saluto alla storia del nuovo Papa, sono un rito collettivo. Le bandiere sventolano, ognuna spera di essere quella giusta. Il silenzio e poi il boato. “La pace sia con voi”, ha detto prima di ogni altra cosa Robert Francis Prevost. È Leone XIV, il primo Papa dagli Stati Uniti d’America. È arrivato in piena primavera quando tutto profuma di novità, ma anche in una crisi globale che rende ogni parola sulla pace più pesante del solito. È arrivato dopo un pontificato potente come quello di papa Francesco, ma con tanti nodi da sciogliere all’interno della Chiesa oltre che fuori.

Ma chi è Prevost, il vescovo agostiniano di Chicago che tifa White Sox e che per molti anni ha fatto il missionario in Perù? Che Chiesa sogna l’ex prefetto del Dicastero dei vescovi? Come sta scegliendo di muoversi a livello diplomatico dentro e fuori le mura vaticane? Cerchiamo di capirlo con la giornalista Agnese Palmucci su LeoPop, il nuovo podcast settimanale di Avvenire che ogni venerdì racconta, puntata dopo puntata, le parole, i gesti e gli incontri più significativi del primo Pontefice statunitense della storia. Lo facciamo con uno stile “pop”, offrendo strumenti di lettura per comprendere meglio l’avvio e l’evoluzione del suo pontificato.

Al centro del racconto c’è, ovviamente, la figura di Leone XIV, e il profilo di una leadership che, passo dopo passo, sta mostrando al mondo un’impronta sempre più precisa e originale. LeoPop nasce con l’obiettivo di andare oltre la cronaca quotidiana, dritto al cuore delle scelte e dello stile del nuovo Papa, dal magistero alle decisioni sulle dinamiche interne alla Chiesa, alle relazioni con gli episcopati. Fino agli scenari di politica internazionale. Un racconto pop, rigoroso, pensato anche per chi non segue la cronaca vaticana ogni giorno. Ogni episodio, in pochi minuti, cerca di cogliere uno snodo dell’attualità ecclesiale, collegando gesti, parole e incontri, ai processi in atto e provando a restituire la complessità di un pontificato che si muove in equilibrio tra continuità e cambiamento.

La prima puntata, «Dentro il Metodo-Prevost», in uscita venerdì su avvenire.it e su tutte le piattaforme di streaming audio e sui social di Avvenire, riparte dal primo Concistoro straordinario di Leone XIV, considerato un passaggio chiave per comprendere l’impostazione del suo stile di governo. Dall’ascolto dei cardinali al confronto aperto sulle questioni più importanti che riguardano il futuro della Chiesa, fino alla scelta dei tempi delle decisioni, emerge un “metodo” che punta sulla collegialità senza rinunciare alla responsabilità finale del Papa. Un passaggio che segna, di fatto, l’inizio operativo del pontificato.

Con LeoPop, Avvenire rafforza la propria proposta informativa anche in formato audio, affiancando al lavoro giornalistico quotidiano uno spazio di approfondimento pensato per un pubblico ampio. Un appuntamento settimanale per seguire da vicino il pontificato di Leone XIV e per interpretare i cambiamenti in atto nella Chiesa cattolica a ritmo di blues.